Hirschhorn. (MD) In der letzten Sitzung der Stadtverordneten vor den Kommunalwahlen am 14. März gab die SPD-Fraktion richtig Gas: Gleich acht Anträge wurden von den Sozialdemokraten eingebracht, die vom Plenum am Dienstag manchmal heftig diskutiert und dann teils abgelehnt, teils angenommen wurden. "Ich habe nicht geprüft, ob diese Anträge alle in die Zuständigkeit der Stavo fallen, will mir jedoch nicht nachsagen lassen, dass ich im Vorfeld der Kommunalwahlen irgendwelche Anträge unterschlage", betonte Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß (CDU) eingangs.

Dann ging’s in die Vollen. Jeweils ein SPD-Fraktionsmitglied begründete auch noch mündlich die Anträge. So wollte die SPD die Verwaltung beauftragen, für laufende und zukünftige Baumaßnahmen, die eine Gesamtbruttosumme von 25 000 Euro übersteigen, die Stavo unter anderem über die Punkte Ausschreibung für Planung, Ausführung, Architektenleistung, Vergabefragen, geschätzte Baukostensumme, Submissionsergebnisse, Vergabevorschlag und Kostenfortschreibung zu informieren. Erster Stadtrat Karlheinz Happes (Profil) entgegnete, dass im städtischen Haushalt sowieso alle Beträge über 25 000 Euro aufgeführt seien. Zudem erhielten alle Fraktionen dazu eine Magistratsniederschrift. Schließlich wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Zustimmung erfuhr hingegen ein Antrag, die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, wie eine bessere Kontrolle und Lenkung des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet erreicht werden kann. Auch die mögliche Übernahme der örtlichen Wasserversorgung durch die Stadtwerke Eberbach war Antragsthema. Dazu gebe es bereits ein vor zwei Jahren gemachtes Angebot der SWE, erläuterte Bürgermeister Oliver Berthold in der Diskussion. Die Eberbacher hätten allerdings im Moment keine Kapazitäten frei, da von ihnen kürzlich erst die Betriebsführung der Schönbrunner Wasserversorgung übernommen worden sei. Nach einer Modifizierung wurde der Antrag einmütig angenommen. Demnach wird die Verwaltung beauftragt, "rechtzeitig im Vorfeld" alle Informationen zu einer möglichen Übernahme der Hirschhorner Wasserversorgung durch die Stadtwerke Eberbach dem Hauptausschuss beziehungsweise der Stadtverordnetenversammlung zur Verfügung zu stellen.

Gegen vier Ja-Stimmen der SPD abgelehnt wurde ein Antrag zur Leerung der Rest- und Biomüllgefäße durch den ZAKB in den Wintermonaten. Im Januar wurden bei starkem Schneefall Behältnisse in verschiedenen Straßen nicht abgeholt. Welche (Steil-)straßen bei Schnee- und Eisglätte angefahren werden, entscheide nicht die ZAKB-Verwaltung, sondern der jeweilige Müllautofahrer, stellte Bürgermeister Berthold klar und nannte als Beispiel die Schlossstraße. "Das kann nicht der Disponent im warmen Büro entscheiden". Zur SPD-Forderung, eventuelle Ausfälle zeitnah an alle Bürger zu kommunizieren, erwiderte Wolfgang Schilling (CDU), dass dies umgehend auf der städtischen Webseite geschehen sei. Das Amtsblatt habe bereits Redaktionsschluss gehabt.

Einmütig verabschiedet wurde ein als "Resolution und Antrag" gekennzeichnetes Papier, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, für die Bürger eine wohnortnahe Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Eine längere Debatte entfachte sich zum Antrag, keine Facebook-Posts von politischen Gruppierungen und Kandidaten auf der städtischen Facebook-Seite im letzten halben Jahr vor Wahlen zu teilen. Dies zielte wohl auf Landrat Christian Engelhardt ab, der regelmäßig amtliche Corona-Mitteilungen über dieses Medium verbreitet, dabei aber auch schon mal seine Kinder dabei hatte oder aus seinem Alltag erzählte. Man mache damit keine Wahlwerbung, unterstrich Oliver Berthold. Vielmehr gehe es hier um den Live-Video-Stream des Landrats. "Alle Bürgermeister im Kreis Bergstraße, auch die der SPD zugehörigen, haben zugestimmt, dass der Landrat Sprachrohr der Kommunen in Sachen Corona ist", betonte Berthold. CDU-Mann Schilling schob die eher rhetorische Frage nach, ob man etwa bei einem durch den Landrat ausgerufenen Katastrophenalarm diesen auch nicht verlinken dürfe, nur weil er gerade Kandidat sei.

Es gehe darum, "dass die Geschichte sauber bleibt", wandte sich SPD-Fraktionsvorsitzender Max Weber an seine Kollegen. Der Antrag wurde abgelehnt.