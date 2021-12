Hirschhorn. (MD) Ruhig und in geordneten Bahnen verlief am Montag die offene Impfaktion des Kreises Bergstraße in Hirschhorn. 450 Dosen Biontech-Impfstoff hatte das Impfteam bei der Ankunft in Hirschhorn an Bord. Dort war im Rathaus und im Bürgersaal alles bereits vorbereitet.

Am Rathauseingang nahmen städtische Mitarbeiter die Impfwilligen in Empfang und verteilten an diese Fragebögen. Dann ging’s auch schon in Richtung Bürgersaal, wo die eigentliche Impfaktion stattfand. Um für großen Andrang gerüstet zu sein, hatte die Stadtverwaltung Stühle in der Mark-Twain-Stube und im Foyer aufstellen lassen, damit die Bürger nicht in der Kälte vor dem Haus ausharren müssen, bevor sie aufgerufen werden. Freilich hatten die Plätze den vorgeschriebenen Abstand voneinander.

Gleichwohl wurden die Stühle nur selten benötigt, da die ganze Aktion recht "entzerrt" ablief. "Gleich morgens war großer Andrang", gibt Bürgermeister Oliver Berthold auf Nachfrage Auskunft. Dann sei’s ruhiger geworden, ehe gegen Abend wieder mehr Menschen erschienen seien. Im Saal ließ sich eine Mitarbeiterin des Teams den ausgefüllten Fragebogen, den Impfpass sowie die Krankenversichertenkarte aushändigen.

Schon wurde man von einer Mitarbeiterin des DRK Viernheim zu einer der drei Kabinen geleitet, wo einer der drei freundlichen Ärzte den ersehnten Piks setzte.

Dabei wurden sowohl Erst-, als auch Zweitimpfungen und Auffrischimpfungen, die sogenannten "Booster" gesetzt. Eine Viertelstunde Ruhepause war danach auf einem der im Saal aufgestellten Stühle angesagt, ehe man nach Aufruf seine Papiere am Saalausgang wieder entgegennehmen und das Gebäude im Einbahnverkehr verlassen durfte.

Am Ende des Tages waren 426 Impfdosen verabreicht. Lobend äußerte sich Oliver Berthold zur Arbeit des Impfteams. Das habe früher als geplant bereits um 10.30 Uhr mit den Impfungen begonnen und erst gegen 18.30 Uhr die Aktion beendet.

Berthold denkt nicht, dass eine solche Aktion in Hirschhorn in absehbarer Zeit wiederholt wird, da ja die Impfzentren wieder öffneten.

Eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung an das Landratsamt Bergstraße blieb unbeantwortet, da die dortige Pressestelle am Dienstag weder telefonisch noch per Mail erreichbar war.