Hirschhorn. (MD) In "Hirschhorns schönster Wohnlage", am alten Meto-Werk zwischen Brentanostraße und Neckar, will ein Investor die alten Hallen abreißen und 40 Wohnungen errichten. Dies sagte Bürgermeister Oliver Berthold in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Dienstag im Bürgersaal.

Profil-Fraktionsvorsitzender Bernhard Reichert hatte das Areal ins Gespräch gebracht, das sich in Privateigentum befindet und für das sich in der Vergangenheit schon mehrere Investoren interessiert hatten. Ein Verkauf sei da wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen nicht zustande gekommen, so Berthold.

Die Absicht des Investors jetzt ähnele einem derzeit heftig diskutierten Bauprojekt in Neckargemünd-Rainbach, war aus dem Gremium zu hören.

Berthold erklärte, dass man mit dem potenziellen Investor in Kontakt sei, um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Unter anderem gelte es Straßenbreite, Kanalisation sowie Hochwasserschutz zu berücksichtigen.

In der Sitzung lobte Berthold auch die kürzliche Wiederinbetriebnahme des Gasthauses "Hirsch" und gab bekannt, dass auch der "Schwanen" am Marktplatz bereits an einen Investor verkauft worden sei, der darin Wohnungen schaffen wolle.

Für das daneben befindliche, seit Jahren leer stehende Café Schmidt hingegen suche der Eigentümer noch einen Käufer. Hirschhorn habe nicht viel Platz, um neue Baugebiete auszuweisen und seine Einwohnerzahl zu steigern, erklärte Ausschussvorsitzender Carsten Ahlers (SPD).