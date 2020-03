Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Warum hat eigentlich Eva den Apfel nicht verpackt? Die Frage kommt zu spät. Mein Gehirn arbeitet eindeutig zu langsam. Und trotzdem in vielem besser als ein Computer, sagt der Neuro-Wissenschaftler, Publizist und Buchautor Dr. Henning Beck. Gut, sagen wir: anders besser. Werden Rechner menschlicher Intelligenz eines – vielleicht nicht mehr fernen – Tages überlegen sein? Und kann ich etwas tun, damit der Geistesblitz einschlägt? Fragen, die die Eberbacher Stadthalle am Dienstag Abend füllen. Wie denkt das Gehirn? Wie finden wir Lösungen für Probleme?

Das Gehirn: eitel und tendenziell faul und macht eigentlich andauernd Fehler. Computer sind nahezu fehlerfrei und ungemein schnell. Aber dumm. Obwohl auch sie inzwischen lernfähig sind, "aber das ist nichts Besonderes", sagt Henning Beck. Gelerntes kann man vergessen. Sie brauchen Daten ("Das Gold des 21. Jahrhunderts") und können damit machen, was ihnen möglich ist.Aber die Daten definieren auch die Grenzen des Möglichkeiten. Das Gehirn lernt in Konzepten; Gelerntes kann man vergessen. Was man verstanden hat, muss man nicht lernen und vergisst es doch nie mehr. Ein Crashkurs in Neurowissenschaften.

Henning Beck verkauft sein Produkt "Gehirn" gekonnt und überzeugend. Es macht Spaß, Wissen in Häppchen serviert zu bekommen. So lässt es sich gut aufnehmen. Das Publikum ist mit Vergnügen dabei. Eigener Darstellung zufolge half Beck bis 2014 Unternehmen in der San Francisco Bay Area, auf noch bessere Ideen zu kommen. Er hält Vorträge und macht Veröffentlichungen.

Beck sagt, im Gehirn mit seinen 80 Milliarden Zellen hat ein Gedanke unvorstellbar viele Möglichkeiten, sich zu repräsentieren, Probleme auf völlig neue Weise anzugehen. Ein Rechner hätte weder das Smartphone erfunden noch den Kniestuhl entwickelt. Wenn es um Verstehen geht, ist schon das Gehirn eines Kleinkindes unvergleichlich schneller und sicherer als das beste selbstlernende Programm, erklärt Beck. Wie aber bringt man dieses an sich faule Gehirn dazu, Ideen zu liefern? Für Einfälle gibt dort keinen Zuständigkeitsbereich wie für andere Funktionen: Sprache, Schmerzen, oder Bewegung.

"Man muss Fragen stellen", sagt Henning Beck. Gute Fragen verändern die Welt, weil sie den Ist-Zustand in Frage stellen. Rechner und Daten liefern Variationen des schon Vorhandenen, aber sie können es nicht grundlegend verändern. Wie Steve Jobs mit dem IPhone das mobile Telefon neu erfunden hat. Nur: Wie lockt man Ideen an?

Neugier ist ein entscheidender Faktor, auch beim Lernen. Der Geist will verführt werden. Fragen machen neugierig, sie sind das, was die Verpackung für ein Geschenk ist. Damit ein Geistesblitz zündet, müssen die Bedingungen stimmen. Am Anfang steht die Konzentration auf das Problem, aber die Muse braucht auch Muße, Auszeiten, in denen die Gedanken spazieren gehen. Spazierengehen ist tatsächlich ideen-fördernd; wenn Umfragen stimmen, funktioniert das noch öfter unter der Dusche. Besonders ungünstig nach Beck: "nicht nichts tun." Allerdings gelte die Erkenntnis von Louis Pasteur: Der Zufall trifft nur den vorbereiteten Geist.

Hilfreich dagegen: viele Informationen aus möglichst unterschiedlichen Bereichen, kontroverse Diskussionen und dann "Bausteine neu zusammensetzen."

Und dann machen, ohne Angst vor Fehlern. Den Apfel nehmen, auch wenn es vielleicht verkehrt ist; das zeigt sich immer erst hinterher. Die erste Idee muss nicht immer schon die perfekte Lösung sein, nicht jede Idee setzt sich durch.

Und eines weiß Dr. Henning Beck sicher: "Auch die nächste umwälzende Erfindung wird von Menschen erdacht, nicht von Computern. Und das wird auch noch bei unseren Kindern so sein."