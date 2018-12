Von Rainer Kaffenberger

Oberzent-Finkenbach. Gut zu Fuß und fast bergsteigerische Fähigkeiten benötigt man, wenn man im Finkenbacher Seitental in Richtung Hinterbach die kleine Schafherde von Dr. Volker Eckstein besuchen möchte. Hornlose weiße Heidschnucken absolvieren hier an einem steilen Hang ihren Dienst als Landschaftspfleger in einer Streuobstwiese am Waldrand und halten diese vor Verbuschung frei. Diese kleine Landschafrasse wird überwiegend in Heideflächen, Mooren, Feuchtgebieten und Streuobstwiesen eingesetzt und ist äußerst robust und widerstandsfähig.

In der Auswahl ihrer Nahrung sind die Heidschnucken nicht gerade wählerisch. Bei der Zugabe von "Leckerlis" wie Möhren oder Äpfel aktivieren die Schafe allerdings ihren scharfen Sinn für die Qualitätskontrolle; und da fallen Möhren und Äpfel aus konventionellem Anbau beim Test vollkommen durch. Nein, es müssen Bio-Möhren und Äpfel aus regionalem Anbau sein. "Anscheinend analysieren die Schafe die Inhaltsstoffe, aber das ist nur eine Vermutung und kann ich mir auch nicht erklären", erklärte Dr. Volker Eckstein aus Hinterbach, der Besitzer dieser Herde, die er als Hobbyschäfer betreibt. "Die hornlosen Heidschnucken sind keine Fleischschafe und haben ein geringes Gewicht.

Verdienen kann man bei der Haltung dieser Rasse so gut wie nichts. Es ist aber ein wichtiger Beitrag zur Landschaftspflege. Und "Fräulein Torpedo" heißt die Schaf-Dame deshalb, weil sie beim Rufen der Herde wie ein Torpedo losrennt und als Erste am Zaun ist, so Dr. Volker Eckstein abschließend. Christian Kehrer, der gegenüber des Tals in fast unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, wird als Pate von "Fräulein Torpedo" nun öfters mit Bio-Möhren oder Äpfeln vorbeischauen und kann sich sicher sein, dass "Fräulein Torpedo" ihn als Erster begrüßen wird.

Weitere Informationen für eine Übernahme einer Schafpatenschafterhalten Interessierte bei Bernd Keller (Vorsitzender) unter Telefon 06061/71201 oder 0160/8351094 sowie per E-Mail: bernd.keller@odenwald-schaefer.de.

Info: Infos über den Verein gibt es unter www.schaeferverein-odenwaldkreis.de und unter https://www.facebook.com/schaeferverein