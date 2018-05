Von Marcus Deschner

Eberbach. "Learning by doing ist besser als nur theoretisch", sagt Akademischer Rat Raimund Ditter von der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg. Er meint damit das dreitägige Geländepraktikum, das er diese Woche gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Volz und 24 Studenten absolviert hat.

Die angehenden Haupt-, Real- und Sonderschulpädagogen befinden sich im dritten bis fünften Semester des Studienfachs Geografie und waren während ihrer Exkursion in Neckarzimmern, Billigheim, Mosbach und Eberbach unterwegs. Die jeweiligen Tagesergebnisse wurden in der evangelischen Jugendbildungsstätte Neckarzimmern besprochen, wo die Teilnehmer untergebracht waren.

Ziel der Vor-Ort-Ausbildung war laut Ditter, die Studenten mit geografischen Feldmethoden vertraut zu machen, die sie im Hinblick auf ihre künftige Tätigkeit zielführend einsetzen können. Sechs verschiedene Standorte wurden von den sieben Gruppen näher in Augenschein genommen. Die "Stadtgruppe" hatte beispielsweise die Aufgabe, die Attraktivität der Einkaufsstadt Mosbach zu untersuchen.

Zwei angehende Geografielehrerinnen untersuchen kleinste Partikel auf einem an der Neckarbrücke angebrachten Aufkleber.

Hingegen war die "Landwirtschaftsgruppe" auf einem Maisacker in Billigheim unterwegs. Dort beschäftigten sich die angehenden Lehrer mit der Bodenbeschaffenheit und erkundeten, wie diese Futterpflanze auf unterschiedlichen Geländehöhen gedeiht, da daraus Rückschlüsse für die Anbaubedingungen gezogen werden können.

In Neckarzimmern verglich eine weitere Gruppe die Puffer- und Filterfunktion unterschiedlicher Bodengruppen, nämlich von Waldböden und Ackerflächen.

Zudem wurde in Mosbach das Stadtklima unter die Lupe genommen und danach geschaut, ob das Wasser der Elz mit Schadstoffen belastet ist. Man nahm Proben in einem stadtnahen und in einem naturnahen Bereich.

In Eberbach war schließlich am Donnerstag Abschluss der dreitägigen Lehrveranstaltung. Thema war hier der Personen- und Güterverkehr und dessen Auswirkungen auf die Bürger der Stadt. Um sich einen Überblick über die Stadt zu verschaffen, begaben sich Studenten und Dozenten zunächst auf den Ohrsbergturm.

Anschließend postierten sich Gruppen auf der Neckarbrücke und entlang der Bundesstraße B37 sowie an der Landesstraße L524 in Richtung Dielbach und erfassten mittels Schallmessgerät die Emissionen vorbeifahrender Autos. "Mit einem Meter Abstand zur Fahrbahn, damit die Ergebnisse möglichst genau sind", erklärt Ditter an der Brücke.

Die Werte wurden in eine Tabelle eingetragen, die Zahl der Fahrzeuge mittels Strichlisten erfasst. Derweil untersuchten auf einer nahe gelegenen Parkbank zwei Studentinnen einen Aufkleber. Der war bereits zu Beginn des Praktikums unauffällig an einem Schild neben der Brücke angebracht und mit einer haftfähigen Masse überzogen worden.

Zum Abschluss des dreitägigen Geländepraktikums interviewen 24 Studenten der PH Heidelberg am Leopoldsplatz Bürger und fragen nach deren Meinungen.

In den folgenden Tagen klebten daran nicht nur Insekten, sondern auch Ruß- und Staubpartikel, die unter dem Mikroskop genauer identifiziert und eingeordnet wurden.

Zum Ende des Aufenthalts in Eberbach trafen sich alle Studenten auf dem Leopoldsplatz und befragten Eberbacher Bürger unter anderem zu ihrem Alter, wie lange sie schon hier wohnen und wie ihre Meinung zu Infrastruktur, Geräuschkulisse und Lebensqualität ist. Dafür durften Schulnoten vergeben werden. Apropos Noten: Das Praktikum ist Ditter zufolge Teil einer Modulprüfung.

Und die ist wiederum Bestandteil der Bachelornote, die für die Studenten vergeben wird. Ihre aus dem Praktikum gewonnenen Ergebnisse wollen die jungen Leute in etwa sechs Wochen präsentieren. Gerne, so Ditter, stelle man die dann auch den Kommunen zur Verfügung.