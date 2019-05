Eberbach/Heidelberg. (by) Die derzeitigen Regenfälle bleiben nicht ohne Folgen, es ist wieder mit Hochwasser zu rechnen. Laut Hochwasservorhersagezentrale ist für Mittwochvormittag bei der Schleuse Rockenau mit einem Pegel von 5,50 Meter zu rechnen. Das wären in Eberbach 5 Meter, womit der Neckarlauer überschwemmt wäre. Dieser soll, laut Ordnungsamt, vorsorglich bereits am Dienstag zwischen 4 und 5 Uhr früh gesperrt werden.

Auch der Neckar in Heidelberg könnte nach Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg im Laufe des Mittwochs seinen Scheitelpunkt bei rund 3,40 Meter erreichen. Die Stadt Heidelberg wird daher vorsorglich ab Dienstagfrüh, 5 Uhr, im Bereich der Alten Brücke Sandsäcke anbringen. Bei der aktuellen Prognose könnte damit eine Überflutung der Bundesstraße B37 verhindert werden. Die Halter der geparkten Autos an der Alten Brücke werden dennoch gebeten, diese zu entfernen.

Update: Montag, 20. Mai 2019, 16.45 Uhr