Mit hoch lodernden Flammen rollt ein Feuerrad durch die Nacht: In Heddesbach und Langenthal werden am Fastnachtsdienstag wieder die Räder zu Tal getrieben. Archivfoto: Privat

Heddesbach/Langenthal. Am Fastnachtsdienstag rollen in Heddesbach und Langenthal wieder die Feuerräder. In Langenthal, wo die Feuerwehr für den alten Brauch zuständig ist, wird am frühen Nachmittag mit den Vorbereitungen begonnen: Am Eichbrunnen Richtung Klapperquelle "trippeln" die Kinder des Dorfes das Stroh aus zwei bis drei Rundballen, das heißt, sie hüpfen auf dem ausgebreiteten Stroh herum, damit es geschmeidiger für die weitere Verarbeitung wird.

Anschließend wird das weiche Stroh zu drei bis fünf Meter langen Zöpfen gedreht, die durch die Speichen eines Eisenrads mit einem Durchmesser von anderthalb Metern geflochten werden, bis das Rad vollständig ausgefüllt ist. Dann wird noch mehr Stroh büschelweise mit Draht auf das Rad gebunden, bis es auf einen Durchmesser von rund zweieinhalb Metern gewachsen ist. Um 20 Uhr soll das Rad dann nach einem Fackellauf der Kinder in der Waldmichelbacher Straße auf Höhe der alten Firma Mayr angezündet und mit einem frisch geschlagenen Fichtenstamm, der durch die Nabe getrieben wird, zu Tal geführt werden. Außerdem werden kräftige Buschen brennende, mit Stroh gefüllte Drahtkugeln über ihren Köpfen schwingen.

Auch in Heddesbach rollt ein Feuerrad: Dort lädt der Männergesangverein nach Einbruch der Dunkelheit zur Freizeitanlage im Tal. Für Speis und Trank sorgt ein Äppelwoi-Team.