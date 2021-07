Heddesbach/Oberzent/Eberbach. (fhs) "Der Flockenbusch ist kein Vorranggebiet für Windräder mehr." Für Erleichterung hat diese Aussage in den Anrainergemeinden von Neckarsteinach, Hirschhorn und Oberzent gesorgt. Erste inoffizielle Berichte zur Versammlung des Regionalverbandes Südhessen sagen aus, das Areal "Flockenbusch" sei bei Windkraftnutzung endgültig ausgeschlossen worden. Diese Information bestätigte gestern auf Nachfrage der Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt, Guido Martin, und verwies für Details auf die im Internet eingestellten pdf-Dateien der Planunterlagen, aus denen dies allerdings nicht eindeutig hervorgeht.

Werner Fischer ist der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau, zu dem Heddesbach zählt. Auch Fischer besitzt den Informationssachstand, dass man in Heddesbach, Schönau, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld aufatmen könne, weil der "Flockenbusch" nun doch nicht nachträglich von einer "Weißfläche" zu einer nachträglich wieder in ein Windenergie-Vorranggebiet umgewandelten Fläche wurde. So lautete die Sorge vor der beschließenden Sitzung des südhessischen Regionalverbandes vom vergangenen Freitag (wir berichteten). Als "Weißfläche" wurden in der bisherigen Flächennutzungsplanung Areale bezeichnet, die vorerst nicht für Windkraft vorgesehen sind, über die aber zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal entschieden werden sollte – eben am vergangenen Freitag.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hatte im Anschluss an die Verbandsversammlung veröffentlicht, dass im Rahmen der Flächennutzungsplan-Fortschreibung nun rund 1,5 Prozent der Fläche Südhessens als Vorranggebiet für die Windkraft vorgesehen sind. Zu den nun 122 Vorranggebieten mit zusammen 11 175 Hektar gehört aber nicht die Fläche, die Heddesbach und auch Eberbachs Ortsteil Brombach unmittelbar benachbart ist – "Flockenbusch" .

Auf dem Areal "Stillfüssel" nahebei befinden sich ja bereits fünf Windräder. Ebenso ausgewiesen sind Areale nördlich Rothenbergs, nordöstlich Finkenbachs, zwischen Raubach/Hinterbach und Falken-Gesäß sowie südöstlich von Waldmichelbach. Außerhalb der im Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) festgelegten Vorranggebiete ist ein Errichten von Windkraftanlagen ausgeschlossen. Dieser TPEE ergänzt den geltenden Regionalen Flächennutzungsplan für Südhessen.

"Offiziell haben wir noch keine Mitteilung darüber erhalten. Aber wir hatten einen Gemeinderat der Kontakt zu Beobachtern der Sitzung hielt und uns über das Ergebnis informiert hat," erklärt GVV-Geschäftsführer Fischer.

Auch auf der Internetseite der südhessischen Windkraftstandortgegner (www.rettet-den-odenwald.de) findet sich eine erfreute Notiz über das Ergebnis der Verbandsversammlung, das Areal "Flockenbusch" betreffend. Und der Bürgermeister von Waldmichelbach, Sascha Weber erklärt: "Die Mehrheit der Mitglieder der Regionalversammlung hat das Gebiet Flockenbusch – genauso wie die Fläche am Meisenberg – nun endgültig als Ausschlussfläche für die Windkraftnutzung festgesetzt".

Update: Montag, 5. Juli 2021, 18.16 Uhr

Bürgermeister protestiert gegen Hessens Windrad-Pläne

Heddesbach/Darmstadt (fhs) Bürgermeister Volker Reibold hat mit den drei Amtskollegen im Gemeindeverwaltungsverband Schönau ein Protestschreiben ans Regierungspräsidium Darmstadt geschickt – Anlass und Hintergrund dafür ist ein "Windkraft-Vorranggebiet Flockenbusch".

Der Reihe nach: Am Freitag tagt die Regionalversammlung Südhessen in Flörsheim am Main. Einer der Punkte dort betrifft Windräder im Odenwald. Da geht es um die Sorgen u.a. von Oberzent, Hirschhorn, Waldmichelbach und auf baden-württembergischer Seite etwa von Heddesbach im Gemeindeverwaltungsverband Schönau – sie alle befürchten, von Windrädern "umzingelt" zu werden zusätzlich zu den bereits stehenden jeweils fünf Rotoren am "Greiner Eck" sowie am "Stillfüssel". Der Aspekt berührt mit dem Ortsteil Brombach auch Bürger der Stadt Eberbach.

Besonders umstritten vor dieser Regionalverbandsversammlung heute ist der wieder aufgenommene Status des Areals "Flockenbusch" als Windkraft-Vorranggebiet. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat zur Fortschreibung des bereits beschlossenen "Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien" dieses direkt nördlich an Heddesbacher Gemarkung angrenzende 130-Hektar-Gebiet in der Beschlussvorlage anders als seither beschlossen nun wieder so aufgeführt.

Reibold: "Dies geschah, ohne die Nachbarn zu informieren – klammheimlich, an den Bürgern vorbei."

Vier Gemeinden sind empört

Dieses Vorgehen hatte beim Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau für Verwunderung und Empörung gesorgt (wir berichteten). Heddesbach bildet mit Heiligkreuzsteinach, Schönau und Wilhelmsfeld diesen Verband.

Dessen Geschäftsführer Werner Fischer setzte das Schreiben mit Unterschriften der Bürgermeister Reibold, Sieglinde Pfahl, Matthias Frick und Chri-stoph Oeldorf ans Regierungspräsidium (RP) Darmstadt auf und wandte sich auch an die Fraktion der Grünen in der Regionalverbandsverversammlung (mit Kenntnisgabe auch an die anderen Fraktionen).

Die grüne Fraktion habe sich mit einem offiziellen Antrag explizit dafür stark gemacht, die Flächenumwidmung zu beschließen, ohne diese Veränderung nochmals in einem folgenden Offenlageverfahren zur Meinungsäußerung der Nachbarn bereit zu stellen. Fischer: "Ich habe auch gefragt, wie sich das mit der Forderung nach größtmöglicher Transparenz verträgt. Ich bin gespannt, ob und welche Antwort wir darauf bekommen."

Ein solches Vorgehen sei man etwa vom RP Karlsruhe oder Ministerien in Stuttgart nicht gewohnt. Sollte der Beschluss wie befürchtet am heutigen Freitag so fallen, werde der GVV Schönau rechtliche Schritte prüfen und einleiten, bekräftigte Fischer seine bereits veröffentlichte Ankündigung. Heddesbachs Bürgermeister Reibold: "Wir Bürgermeister treffen uns nächste Woche – da wird das auch Thema sein."