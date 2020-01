Volker Reibold tritt am 1. Februar das Amt als Bürgermeister an. Foto: Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Heddesbach. Mit Pferdemist hat es angefangen. Pferde sind so ziemlich das einzige Hobby, für das Volker Reibold und seine Frau Zeit haben. Dass daraus unversehens ein neues Interessengebiet erwachsen ist, das dann zu einer umfassenden Aufgabe wurde, passt zu seiner Lebensphilosophie: Nicht alles ist planbar, vieles ergibt sich zufällig, weil der Zeitpunkt passt und die Menschen und die Umstände. Wenn man sich darauf einlässt, ergibt eins das andere.

Weil er nach Pferdemist gefragt wurde, wurde Reibold Teil der Arbeitsgemeinschaft Äskulapnatter. Diese größte europäische Schlange - übrigens absolut ungefährlich – findet sich in ganz Deutschland in gerade mal drei Gebieten, eines ist der südliche Odenwald.

Mit 60 Ziegen und elf Hinterwälder-Rindern – die Art zählt zu den gefährdeten Haustierrassen – betreibt Reibold nicht nur in Heddesbach, sondern auch in den umliegenden Gemeinden natürliche und nachhaltige Landschaftspflege.

Wenn Reibold davon erzählt, merkt man, wie sehr er sich mit seiner Heimat identifiziert. Ganz von selbst führt das zu seinem aktuellen Haupt-Projekt. Der Bürgermeister-Countdown geht in die Schlussphase, am 1. Februar wird Reibold die Amtsgeschäfte übernehmen.

Nervös? "Ich kann noch gut schlafen". Neu ist das alles für ihn nicht, nach 25 Jahren als Gemeinderat weiß er, "was läuft", wie die Dinge laufen und worauf es ankommt; die anstehenden Entscheidungen hat er mitgetragen, in die Einzelheiten wird er sich einarbeiten.

Noch-Bürgermeister Hermann Roth bindet ihn bereits in die Amtsgeschäfte ein, der Übergang wird fließend sein. Trotzdem wird sich manches ändern. Reibold wird das Amt anders ausüben, er steht noch im Beruf, muss beide Aufgaben verbinden, die Präsenzzeiten koordinieren. Die Fußstapfen des Vorgängers sind Vergangenheit, er muss neue Wege gehen.

Auf die kleine Gemeinde kommen große Aufgaben zu. Bisher beträgt die Verschuldung pro Einwohner noch weniger als 200 Euro. "Das wird sich nicht halten lassen", sagt Reibold. Das Genehmigungsverfahren für eine neue Kläranlage steht unmittelbar bevor, ein eigener Kindergarten wird dringend gebraucht. Die 17 Plätze, mit denen sich die Gemeinde vor 30 Jahren in Hirschhorn eingekauft hatte, reichen längst nicht mehr, derzeit werden Kinder mit Taxis in umliegende Gemeinden gefahren.

Es hat lange gedauert, bis Reibold sich dazu durchgerungen hatte, als Bürgermeister zu kandidieren; es hat sich einfach ergeben. Das Ende der Amtszeit von Hermann Roth stand fest, ebenso, dass Ratsschreiber Karl Lösch im Juni aufhören würde. Damit würde ein Reservoir an Erfahrung wegbrechen, das sahen viele.

Immer wieder wurde Reibold angesprochen: Er ist hier aufgewachsen, im Ort verwurzelt, seit Generationen betreibt die Familie in Heddesbach Landwirtschaft, er unterstützt seine Frau, die in vielen Vereinen aktiv ist, er kennt die Menschen, kennt Zusammenhänge, weiß wie Situationen entstanden sind und Entscheidungen getroffen wurden, kennt die Vorgeschichte, die Argumente, die Vorgänge.

"Volker Reibold ist so etwas wie ein lebendes Archiv", sagt ein Freund. Aber keiner, der im Mittelpunkt stehen will, sondern zuhört, nachdenkt, ausbalanciert. "Ich mag es harmonisch", sagt Reibold, bezeichnet sich aber auch als Gerechtigkeitsmensch. Zehn Jahre war er Schöffe am Heidelberger Amtsgericht, im Schnitt war er jeden Monat bei einer Verhandlung. "Eine interessante Zeit", sagt er, sie hat ihn mit einem breiten Spektrum von Situationen und Verhaltensweisen konfrontiert, Einblick in unterschiedlichste Lebensverhältnisse gegeben, gezeigt, wie Zufälle und Schicksale den Verlauf bestimmen können. Seine Stimme hatte Gewicht, wenn Entscheidungen getroffen wurden, die einen Menschen bis zu vier Jahre hinter Gitter bringen konnten. Er hat gelernt, hinter die Kulissen zu schauen und abzuwägen. Erfahrungen und Eigenschaften, die ihm im Amt zugutekommen werden. Er selbst sieht es so: "Der Bürgermeister muss das Schiff ruhig und auf Kurs halten."