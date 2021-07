Rathaus in Hirschhorn. Foto: Hüll

Hirschhorn. (MD) Rund um die städtischen Finanzen drehte sich die jüngste Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses. Eingetroffen ist mittlerweile die Genehmigung des Haushaltsplans für 2021 durch das Regierungspräsidium Darmstadt. Die Behörde nahm keine Änderungen vor. Allerdings ist die Stadt finanziell weiter nicht auf Rosen gebettet. Vor allem die Verschuldung solle man im Blick behalten, betonte Kämmerer Kevin Jung.

"Soweit sieht’s ganz gut aus", sagte Bürgermeister Oliver Berthold beim Bericht über den Haushaltsvollzug mit Stand zum 31. Mai. Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung muss so ein Bericht mehrmals im Jahr vorgelegt werden, damit notfalls steuernd eingegriffen werden kann. In Hirschhorn wird halbjährlich berichtet. Laut Kevin Jung kann der Haushaltsplan fürs laufende Jahr zum Stand 31. Mai eingehalten werden. Das gute Gewerbesteuer-Soll übertreffe momentan die geplanten Erträge. Der Ansatz 2021 lag bei 1,32 Millionen Euro, derzeit liegt man bei gut 1,5 Millionen Euro.

"Abwarten, ob Trend anhält"

"Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser positive Trend auch bis zum Ende des Jahres erhalten bleibt", mahnte Jung. In der Vorlage erwähnt er, dass "die Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres mit den zur Verfügung gestellten Mitteln übereinstimmen". Aus Verwaltungssicht sind keine steuernden Maßnahmen erforderlich. Bürgermeister Berthold merkte an, dass man bis zur Haushaltsgenehmigung am 1. Juni nur eingeschränkt handlungsfähig war. § 99 der Hessischen Gemeindeordnung erlaubt der Kommune bis zum Bekanntmachen der Haushaltssatzung nur die finanziellen Leistungen zu erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die fürs Weiterführen notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Unter Letzterem versteht man etwa das Fortführen schon begonnener Baumaßnahmen oder Anschaffungen, für die bereits der letzte Haushalt Mittel beinhaltete.

Man habe daher viele Maßnahmen im investiven Bereich noch nicht angehen können, ergänzte Kevin Jung. Zur Kenntnis nahmen die Ausschussmitglieder, dass für die Stadt Hirschhorn keine Notwendigkeit zur Erstellung eines Beteiligungsberichts besteht. Hirschhorn ist an keinem Privatunternehmen mit mindestens 20 Prozent beteiligt.