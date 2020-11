Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Keinen Anlass zur Sorge gibt der Haushaltsvollzug der Stadt Hirschhorn zum Stand Anfang Oktober. Laut Verwaltungsvorlage sei bereits zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020 bekannt gewesen, dass die Corona-Krise die Finanzen der Stadt insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer treffen werde. Das habe sich in den stark verminderten Vorauszahlungen gezeigt. Positiv hervorzuheben sei jedoch zum einen die von Land und Bund bereits zugesagte Gewerbesteuerkompensationsleistung in Höhe von rund 550.000 Euro.

Zum anderen sei der Gewerbesteuerertrag 2020 aufgrund einer sehr hohen Nachzahlung weit über den Ansatz gestiegen. Mit diesen zusätzlichen Einnahmen könne die Stadt voraussichtlich die einbrechenden Anteile an der Einkommens- sowie Umsatzsteuer abfangen.

Allerdings sei die Höhe der Einbrüche derzeit noch nicht bezifferbar. Und es gibt noch wenige offene Posten. So stehen etwa beim Stadtwald noch die Unternehmerrechnungen und umzusetzende Maßnahmen wie Verkehrssicherung in Höhe von über 70.000 Euro an. Das Forstamt zeige sich aber zuversichtlich, dass es beim geplanten Minus von 9.500 Euro als Ergebnis bleibt. Summa summarum kann der Haushaltsplan 2020 zum Stand Anfang Oktober also eingehalten werden.

Die Stadtverordneten nahmen‘s in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag im Bürgersaal ohne förmliche Abstimmung zur Kenntnis. Für einen grundsätzlichen Verzicht eines Gesamtabschlusses für die Stadt Hirschhorn für 2019 sprachen sich die Parlamentarier einstimmig aus.

Auch konnte bislang auf die Aufstellung eines solchen verzichtet werden, wenn die Beteiligung der Kommune nur von nachrangiger Bedeutung ist, wie in Hirschhorn. Das ist nämlich dann der Fall, wenn der auf die Kommune entfallende Anteil der Bilanzsummen zusammen den Wert von 20 Prozent der Gesamtbilanzsumme der Stadt nicht überschreitet.

Die Beteiligung an Sparkassen ist von der Regelung ausgenommen. Hirschhorn ist an der Sparkasse Starkenburg mit einem Wert von knapp vier Millionen Euro, am Abwasserverband Laxbach mit 375.000 Euro, an der Wirtschaftsförderung Bergstraße mit 2.250 Euro und am kommunalen Gebietsrechenzentrum ekom21 mit dem Erinnerungswert von einem Euro beteiligt.

Bürgermeister Oliver Berthold berichtete, dass auf Anfrage der Finanzverwaltung der Stadt Hirschhorn die aktuellen Ergebniszahlen für den Ordnungsbehördenbezirk 2020 mitgeteilt wurden. Die Stadt unterhält den Bezirk gemeinsam mit Neckarsteinach. Dabei sieht’s zappenduster aus. Denn den im laufenden Jahr angesetzten Erträgen von 280.000 Euro steht ein aktuelles Ergebnis von rund 93.500 Euro gegenüber. Begründet werde dies vor allem durch die Corona-Krise, da im Frühjahr nicht "geblitzt" werden konnte. Denn das Vier-Augen-Prinzip konnte im Blitzerauto aufgrund der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden.

Außerdem wurde das geplante eigene Fahrzeug inklusive Blitzgerät noch nicht angeschafft. "Man kann sich mit solchen Ansätzen einen Haushaltsentwurf auch schönrechnen", kommentierte Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß (CDU) mit Blick auf die Nachbarkommune.

Auch in den letzten Jahren schloss dieser Posten unterm Strich stets mit einem Minus. 2019 waren es rund 69.000 Euro Defizit, wovon 32.500 auf Hirschhorn entfielen, 2018 gab’s ein Minus von 1.800 Euro (851 Euro) und 2017 waren es 8.200 Euro (4.300 Euro). Noch 2016 gab’s ein fettes Plus von 56.800 Euro (Anteil Hirschhorn 26.200 Euro). Auch 2015 und 2014 waren von Überschüssen in Höhe von 44.000 Euro (20.800 Euro) bzw. 16.000 Euro (7.600 Euro) geprägt.