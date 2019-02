Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Es wird wieder mal eng mit Hirschhorns Finanzen. Dies erläuterten in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses Bürgermeister Oliver Berthold sowie Lothar Zink und Kevin Jung von der städtischen Finanzabteilung.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde den Stadtverordneten dieser Tage zugestellt. Klar sei aber jetzt schon, dass der Etat in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig sei, betonte Oliver Berthold. Um alle Möglichkeiten für einen korrekten Haushaltsplan auszuloten, führe man am kommenden Donnerstag im Regierungspräsidium Darmstadt ein Gespräch.

Wie Zink darlegte, müsse das Zahlenwerk laut gesetzlicher Vorgabe bis 30. April beschlossen werden, um Investitionen tätigen zu können. Sonst gehe erst wieder etwas, wenn der Jahresabschluss für das Jahr 2018 erstellt sei. Dabei fehle sogar der 17er-Abschluss noch.

Betroffen von den Finanzen und den Fristen sei auch der ins Auge gefasste Ausbau der Kindertagesstätte in der Klingenstraße. Für den sind nämlich in diesem Jahr rund 720.000 Euro vorgesehen. Zudem sind für die Jahre bis 2021 hohe Investitionen für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Sanierung verschiedener Brücken und der Stützwand in der Neckarsteinacher Straße geplant.

Wenn sich nichts ändere, müsse sich die Stadt um gut 2,3 Millionen Euro neu verschulden, so der mahnende Zeigefinger aus der Finanzabteilung. Deswegen erscheine jetzt eine Erhöhung der Grundsteuer nicht unwahrscheinlich.