Eberbach/Schönbrunn/Neckartal-Odenwald. Über 360 Einsätze hatten sie im vergangenen Jahr. Und in diesem Jahr sind die ehrenamtlichen Helfer der "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifswald/Ostsee" bislang schon über 110 Mal ausgerückt, um Tieren in Not zu helfen. "Wir geben etwas zurück", erklärt Sven Jensen die Motivation.

Sven Jensen, Vorsitzender des Vereins Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifswald/Ostsee. Foto: Martina Birkelbach

Der Vorsitzende des Vereins kann sich "an ein Leben ohne Tiere nicht erinnern. Ich bin mit Tieren groß geworden - Hunde, Katzen, Hasen...", listet er auf. Zurzeit hat er selbst fünf französische Jagdhunde und fünf Katzen - alle aus dem Tierheim. Auch im Tierschutz ist der aus dem Pflegebereich (Pflegedienstleiter) kommende Geschäftsinhaber des Seniorenheims Parkblick in Schönbrunn-Schwanheim "schon immer aktiv". Nachdem er in einer Tierrettung mitwirkte, die ihr Einsatzgebiet bis an die Grenze Bayerns hatte, gründete er im Sommer 2017 die "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald". "Im kleinen Odenwald bis zum nördlichen Kraichgau gab’s so etwas noch gar nicht." In Schönbrunn damals noch mit dabei war Klaus Kraft. Als dieser nach Greifswald an die Ostsee zog, wurde er dort von der Polizei angesprochen, ob er nicht vor Ort eine "Tierrettung" einführen könne. So kam es im Sommer vergangenen Jahres zur Erweiterung des Vereins in "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifswald/Ostsee". Jensen hat die Einsatzleitung Neckartal-Odenwald übernommen, Kraft die von Greifswald/Ostsee. Notrufe gehen alle bei Kraft ein. Über einen Messenger auf den Handys werden die Mitglieder informiert.

Hintergrund Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifswald/Ostsee

Anders als Rettungsdienst und Feuerwehr hat die Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifwald/ Ostsee im Straßenverkehr keine Sonderrechte. Daher kann es je nach Entfernung eine Weile dauern, bis die Helfer am Einsatzort eintreffen. Wenn daher bei einem Tier ein medizinischer Notfall vorliegt und die Besitzer in der Lage sind das Tier zu einem Tierarzt zu bringen, dann sollten sie dies tun. > Die Tierretter sind keine Tierärzte und können nur eine sehr begrenzte Erstversorgung leisten. Es werden keine Diagnosen gestellt. Ein Tier, das verletzt ist oder auffällige Vitalwerte zeigt, wird von den Helfern, wenn der Besitzer dies wünscht, kostenlos zum nächst gelegenen Tierarzt bzw. in die nächst gelegene Tierklinik gebracht. Wenn ein Tier in einer lebensbedrohlichen Gefahrenlage ist (etwa ein Hund in einem überhitzten Auto) sollte zuerst Polizei oder Feuerwehr verständigt werden, dann die Tierrettung. > Bei Verkehrsunfällen mit Wildtieren sollte ebenfalls die Polizei verständigt werden. Dort dann fragen, ob die Tierrettung verständigt werden darf; das ist aus rechtlichen Gründen notwendig. > Bei verletzten Wildtieren die unter den Rechtsbegriff "jagdbares Wild" fallen ist ebenfalls die Zustimmung der Polizei und/oder des Jagdpächters notwendig. > Sollte ein Hund entlaufen sein, kann man unverzüglich Kontakt mit der Tierrettung aufnehmen. > Die Tierrettung übernimmt das Posten der Suchmeldung und das Teilen auf den entsprechenden Facebookseiten, ebenso den Sicherungsversuch mittels Lebendfalle bzw. (wenn Gefahr in Verzug ist) mit anderen Fangmitteln (oder sie berät bei der Auswahl eines Tiersicherungsdienstes). > An der Stelle an der der Hund entlaufen ist, sollte unbedingt eine Person bleiben, die er kennt. Suchtrupps führen in der Regel nur dazu, dass der Hund immer weiter getrieben wird. > Wer einen herrenlosen Hund sieht, sollte nicht versuchen ihn einzufangen, sondern umgehend die Polizei und dann die Tierrettung informieren. > Die Tierrettung unterhält aus rechtlichen Gründen keine Pflegestellen und vermittelt auch keine Tiere. Fundtiere werden daher, falls kein Besitzer ermittelt werden kann, grundsätzlich - soweit keine tierärztliche Behandlung notwendig ist - in das jeweils zuständige Tierheim bzw. in eine Wildtierauffangstation gebracht. > Die Tierrettung arbeitet ausnahmslos ehrenamtlich und kostenfrei. Aus finanziellen Gründen können bei Haustieren, bei denen der Halter ermittelt werden kann und die eine tierärztliche Behandlung benötigen, grundsätzlich keine Tierarztkosten übernommen werden. > Tiere werden von der Tierrettung nur bei medizinischen Notfällen zum nächst gelegenen Tierarzt, bzw. in eine Wildtierauffangstation gefahren. Private Tiertransporte (etwa bei einem Umzug) können nicht übernommen werden. Info: Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifwald/ Ostsee: Notruftelefon (01 52 2) 46 22.761, durchgehend täglich geöffnet; tierrettung-neckartal-odenwald@gmx.de; www.tierrettung-neckartal-odenwald.de.

"Wir sind ein Verein, aber kein eingetragener. Also keine eigenständige juristische Person, sondern ein Verein bürgerlichen Rechts. Das Vereinsrecht gilt aber, und wir sind gemeinnützig anerkannt. Das war so einfacher", erklärt Jensen. Von den inzwischen 30 Mitgliedern sind 25 aktiv dabei; sechs an der Ostsee und 19 im Neckartal-Odenwald-Kreis. Jensens Stellvertreter sind Edith Abele, Thomas Hurtmann und Máhrie Abele.

Das Einsatzgebiet umfasst Schönbrunn, Eberbach, Aglasterhausen, Schwarzach, Neunkirchen, Waibstadt, Neckarbischofsheim, Sinsheim, Eschelbronn, Neidenstein, Meckesheim, Helmstadt-Bargen, Flinsbach, Reichartshausen, Epfenbach, Spechbach, Lobbach, Mosbach, Neckarzimmern, Neckarelz, Haßmersheim, Obrigheim, Binau, Neckargerach und umliegende Gemeinden. "In einigen Fällen übernehmen wir auch Einsätze außerhalb des Einzugsgebiets", so Jensen. Die Abteilung Greifswald betreut die Stadt Greifswald und die umliegenden Gemeinden.

Die Tierretter leisten freiwillige, kostenlose und ehrenamtliche Hilfe bei allen Notfällen von Haus- und (im Rahmen der gesetzlichen Regelungen) Wildtieren. Sie arbeiten eng zusammen mit Wildtierauffangstationen, Polizei, Feuerwehr, Ämter/Behörden, Tierärzten und Tierkliniken. Außerdem kooperieren sie mit anderen Tierrettungen, um so auch bei Einsätzen außerhalb des Einsatzgebietes den Anrufern möglichst schnell weiterhelfen zu können. "Wir versuchen 24 Stunden einsatzbereit zu sein", sagt Jensen. "Da wir ehrenamtlich arbeiten, ist das leider nicht immer möglich. Wenn es uns nicht möglich ist auszurücken, verständigen wir eine andere Tierrettung." Zusammen mit dem Eberbacher Tierschutzverein gab es beispielsweise auch schon Einsätze wegen den Schwänen Sven und Svenja.

Es gibt ein "festes Einsatzfahrzeug" in Schönbrunn für alle Mitglieder. Der Geländewagen gehört Jensen, er stellt ihn den Mitgliedern zur Verfügung. Darin befindet sich eine umfassende Ausrüstung wie Verbandsmittel, Transportboxen, für Klein- und Großtiere (ausgenommen Pferde), Großkescher, Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät, diverse Sicherungsgeräte sowie Geräte zur Bergung von verunfallten Tieren. Der Wagen wird genutzt, wenn beispielsweise ein verletztes Babywildschwein gefunden wird. Ansonsten haben die Mitglieder teilweise auch ihre eigenen Autos soweit gerüstet, dass sie für "normale" Einsätze vieles immer dabei haben, etwa Transportboxen für Hunde oder Katzen.

Dieser Hund wurde beschlagnahmt und mit massiven gesundheitlichen Problemen umgehend tierärztlich versorgt.

Der Verein rückt bei allen Tiernotfällen aus, außer bei "Großtieren wie Pferde oder Kühe". Jensen: "Wir hatten schon Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen, Vögel (am meisten Greifvögel) Schlangen (keine Giftschlangen) oder Schildkröten." Zudem kommt es auch vor, dass exotische Tiere ausgesetzt werden, etwa Echsen, die privat gehalten wurden. "Wir hatten mal einen Einsatz wegen zwei Bartagamen. Die wurden wahrscheinlich ausgesetzt. Solche Tiere haben alleine keine Chance draußen in der Natur."

Der härteste Einsatz, der selbst die erfahrenen Tierretter an ihre Grenzen brachte, war im Juli vergangenen Jahres in Epfenbach: 35 Grad im Schatten, ein Haus, an dem die Fenster mit Zeitungen verklebt waren, kein Strom. Der ältere Mann, der dort mit sechs belgischen Schäferhunden und einem Rottweiler zusammen lebte, war verstorben. Die Hunde haben den Rettungsdienst nicht auf das Gelände gelassen; zusammen mit Mitarbeitern der Tierklinik haben wir sie sedieren müssen, sie hatten sich schon untereinander gebissen...", erinnert sich Jensen. Grund für ihre Aggressivität sei allerdings gewesen, dass Angehörige sie zuvor mit Pfefferspray hatten ruhig stellen wollen.

Es war auch die Haus- und Wildtierrettung, die sich Mitte März um den in Schönbrunn gesichteten Wolf oder Wolfshund gekümmert hat.

Grundsätzlich gibt es immer mehr Einsätze, je besser das Wetter ist: "Da gehen die Leute mehr spazieren, sehen eher verletzte Tiere. Da kann es schon sein, dass wir zehn Mal am Tag ausrücken." Im Sommer kommen manchmal mehr als 20 Anrufe täglich wegen verletzter Singvögel: "Die können wir natürlich nicht alle übernehmen, dann beraten wir auch am Telefon". Ein anderes Beispiel sind Feldhasen: "Oft bekommen wir Anrufe, dass ein Feldhasenbaby alleine irgendwo in einer Wiese sitzt. Das ist aber ganz normal, die Mütter setzen ihre Babys immer alleine irgendwo hin und kommen dann zum Füttern. Man darf die Feldhasenbabys nicht mitnehmen."

Ein Marderhund, der bei einem Einsatz der haus- und Wildtierrettung aufgegriffen wurde. Fotos: privat

Die aktiven Mitglieder des Vereins sind teilweise Rentner oder sie arbeiten in Schicht in Pflegeberufen. "Jedes Mitglied macht bei uns nur, was es kann und sich auch selber zutraut", betont Jensen. Neue Mitglieder sind immer willkommen, aktive und passive. Allerdings ist eine langjährige Erfahrung mit Tieren Voraussetzung. "Schön ist es auch, wenn die Aktiven eine Ausbildung im humanmedizinischen Bereich haben oder Erfahrungen in Rettungsdiensten, etwa bei der Feuerwehr oder beim THW", so der Vereinsvorsitzende. "Tiere sichern - das hört sich so einfach an, ist es aber absolut nicht. Insbesondere bei verletzten oder entlaufenen Tieren."

Spenden verwendet der Verein ausschließlich für Tierarztkosten. "Manche Tierarztrechnungen gehen richtig ins Geld, dann starten wir auch mal einen extra Spendenaufruf." Jensen erklärt weiter: "Im Durchschnitt kann von 20 Katzen nur ein Halter ermittelt werden". Wenn kein Halter ermittelt werden kann, übernimmt der Verein die Kosten der Erstversorgung beim Tierarzt; bei Wildtieren bleiben die kompletten Kosten am Verein hängen.

Bei der Arbeit der Tierrettung geht es oft um Leben und Tod. Alle Mitglieder sind voller Elan dabei. "Wir geben alle etwas zurück...", betont Vorsitzender Jensen nochmals.