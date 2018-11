Hausmeister Michael Carl hat die Schmierereien in der Unterführung noch am Donnerstag blau übermalt. Foto: Christofer Menges

Eberbach/Hirschhorn. (cum) Nach den Schmierereien in der Halloweennacht an der Hirschhorner Neckartalschule und am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium kochen Befürchtungen hoch, es könne sich um Rechtsradikale gehandelt haben. Tatsächlich deutet wesentlich mehr auf dumme Streiche hin.

Michael Carl, Hausmeister der Neckartalschule, entdeckte die Schmierereien am Donnerstagmorgen nach Halloween bei einem Spaziergang mit seinem Hund. An der Schule selbst fand sich ihm zufolge nichts. Nur an die Wand der Unterführung in der Brentanostraße, an Häuser dort und den Tankdeckel eines Mercedes sei mit roter Farbe gesprüht worden: Ein verkehrt herum gemaltes Hakenkreuz, mehrere Penisse und derbe Ausdrücke "zierten" den grauen Beton.

Nachdem Fotos zur Beweissicherung gemacht worden waren, habe er die Schmierereien in der Unterführung noch am Donnerstagmittag mit blauer Farbe überpinselt - immerhin kommen dort Kinder auf dem Weg zur Schule vorbei.

Die Schmierereien aus der gleichen Nacht am Hohenstaufen-Gymnasium waren anderer Art: Dort wurden vor allem die Zahl "12" oder "One-Two" auf Säulen und Wände gesprüht, was einen Lehrer zu der Mutmaßung veranlasst, es könne sich um Zwölftklässler gehandelt haben. Rechte Symbole oder Parolen fanden sich dort nicht.

Für Hirschhorn forderte der dortige DGB-Ortsverband mit Blick auf mögliche rechte Umtriebe am Montag eine "rückhaltlose Aufklärung der Öffentlichkeit". Nach Auskunft des Hirschhorner Polizeipostens ermittelt in der Sache inzwischen auch das Referat für Staatsschutz bei der Kriminalpolizei.