Auch in der Eberbacher GRN-Klinik wurden Mitarbeiter gegen Corona geimpft – ein Teil über die Klinik, ein Teil privat, diejenigen, die eine Infektion hinter sich hatten, ausgenommen. „Vereinzelt“ traten Nebenwirkungen auf, sagt Chefarzt Dr. Bernhard Nitsche. Foto: Stefan Weindl

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Vermehrt teilen uns Bürger Nebenwirkungen mit, die bei ihnen nach der zweiten Corona-Schutzimpfung aufgetreten sind. Darunter Über-80-Jährige und medizinisches Personal. Von starkem Schüttelfrost, Kopfschmerzen und völliger Erschöpfung wurde berichtet. Zuletzt erzählte eine 87-jährige Eberbacherin, dass sie sich einen Tag nach der zweiten Impfung völlig "schlapp, matt und kraftlos" gefühlt hat. Am Sonntag ging es der Seniorin allerdings schon wieder besser. Einige andere Eberbacher hingegen, haben auch erzählt, dass bei ihnen "überhaupt keine Nebenwirkungen" aufgetreten sind. Wir haben uns nun in der Eberbacher GRN-Klinik erkundigt, wie es dort mit den Impfungen des Personals gelaufen ist. Geantwortet hat Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie in Eberbach.

Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie in Eberbach. Foto: GRN Klinik Eberbach

Herr Dr. Nitsche, wie viele Mitarbeiter wurden an der GRN-Klinik Eberbach geimpft, wie viele wollten keine Impfung?

Dr. Nitsche: Da die Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, sich über die Klinik für einen Impftermin anzumelden, teilweise den Impftermin aber auch privat vereinbart haben, können wir hierzu keine verlässlichen Zahlen nennen. Weil sich unter anderem Mitarbeiter, die bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben, nicht impfen lassen konnten, wäre diese Zahl auch nicht repräsentativ für den Impfwillen innerhalb der Mitarbeiterschaft. Nicht zuletzt können wir hierzu aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Aussage treffen.

Wann waren die Impfungen und mit welchem Impfstoff wurde geimpft?

Die Mitarbeiter, die sich über die Klinik zur Impfung angemeldet hatten, wurden bisher mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft.

Welche Nebenwirkungen sind aufgetreten, nach der ersten und nach der zweiten Impfung. Gab es sonst noch größere Komplikationen nach den Impfungen?

Vereinzelt sind Nebenwirkungen aufgetreten. Wie diese sich im Einzelnen geäußert haben, dazu können wir keine verlässlichen Informationen liefern.

Hintergrund Auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) heißt es zum Thema "Impfreaktionen": Typische Beschwerden nach einer Impfung sind Rötung, Schwellungen und Schmerzen an der Impfstelle, auch Allgemeinreaktionen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Unwohlsein sind möglich. Diese Reaktionen sind Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff und klingen in der Regel nach wenigen Tagen komplett ab. Sollten nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die Lokal- und Allgemeinreaktionen überschreiten, rät das RKI, den Hausarzt aufzusuchen. (Quelle: RKI)

Wann sind die Nebenwirkungen aufgetreten?

Die Nebenwirkungen traten kurze Zeit nach der jeweiligen Impfung auf.

Wie wird auf eventuelle Nebenwirkungen hingewiesen?

Die Mitarbeiter werden bzw. wurden vor der Impfung im Impfzentrum aufgeklärt.

War eher jüngeres oder älteres Personal von Nebenwirkungen betroffen.

Auch hier lässt sich keine repräsentative Aussage treffen.

Wie viele Mitarbeiter mussten sich aufgrund starker Nebenwirkungen krankschreiben lassen?

Hierzu können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe machen.

Gab es bereits Geimpfte, die wegen sehr starker Nebenwirkungen den ärztlichen Notdienst aufgesucht haben? Welche Beschwerden hatten die Patienten und wie wurde ihnen geholfen?

Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir hierzu keine Auskunft geben.

Was raten Sie, besonders älteren Bürgern, nach einer Corona-Impfung?

Generell sollte man sich nach einer Impfung ausruhen und sich ein paar Tage körperlich schonen.