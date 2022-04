Von Peter Bayer

Eberbach. Am Freitagvormittag wurde der Neubau der Urologie feierlich eröffnet. Für 20 Millionen Euro ist in der GRN-Klinik das Urologische Steinzentrum Rhein-Neckar-Odenwald mit modernster Medizintechnik entstanden. Landrat Stefan Dallinger sprach vom größten Modernisierungsprojekt sei Gründung des Krankenhauses. "Es ist ein guter Tag für die GRN-Familie, Eberbach und die Region – und ein mächtiges Zeichen für den Standort Eberbach und einer gesicherten Zukunft der Klinik", sagte Dallinger und betonte, dass der Kreis zu seinen Einrichtungen stehe. In der Pandemie habe die GRN-Klinik mehr Patienten versorgt als die Uniklinik Heidelberg.

Die urologische Hauptabteilung, die sich im Laufe der Jahre eine große Exzellenz erworben habe, sei schon lange eine der tragenden Säulen der Eberbacher GRN-Klinik gewesen. Da die Zahl der Patienten kontinuierlich angestiegen sei und obgleich die Untersuchungs- und Behandlungsmethoden immer verbessert wurden, habe man sich im Kreis und in den GRN für einen Anbau an die Klinik. Aber man baue ja nicht so einfach, wenn die Grundfläche der neuen Urologie etwa fünfmal so groß wird und eine moderne nephrologische Praxis mit Dialyse und eine Radiologische Praxis, die mit hochwertigen Diagnosegeräten ausgestattet sein wird, hinzukommen und das Spektrum der Klinik weiter aufwerten.

Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologie gebührt die Ehre, das Band bei der feierlichen Eröffnung zu durchschneiden. Foto: Peter Bayer

Dafür brauche es Geld. Mit den Kosten von 20 Millionen Euro sei der Kreis finanziell an seine Leistungsgrenzen gestoßen. Man sei deshalb dankbar für die Spende der Dietmar Hopp-Stiftung in Höhe von 5,5 Millionen Euro. "Ohne diese wäre es so nicht möglich gewesen", betonte Dallinger. Das Land hat den Neubau mit 7,6 Millionen Euro gefördert, vom Rhein-Neckar-Kreis gab es eine Zuweisung in Höhe von 2 Millionen Euro. Über die restlichen 4,7 Millionen Euro hat die Gesundheitszentren Rhein-Neckar GmbH einen Kredit aufgenommen.

Dass die Finanzierung reibungslos gelungen ist, dafür hätten zwei Personen ganz besonders gesorgt – GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger und der ehemalige Verwaltungsdirektor und Betriebsleiter Martin Hildenbrand. Beim stellvertretenden Klinikleiter Ralf Geiger seien von Baubeginn 2019 an bis heute alle organisatorischen Fäden zusammengelaufen, so der Landrat.

Bürgermeister Peter Reichert sprach von einem starken Bekenntnis zum Krankenhausstandort Eberbach. "Alles ist mehr als gelungen, ein Segen für Hilfsbedürftige und eine weitsichtige Investition für die Menschen."

"Die Urologie ist mein Leben", bekannte Chefarzt Dr. Jan Voegele. Ein Urologe sei mehr als der Arzt, der alten Männern die Prostata abtastet. Er behandelt Männer, Frauen und Kinder von Geburt bis ins hohe Alter. Voegele habe beruflich in Eberbach seine Erfüllung gefunden. Die Arbeit in Eberbach ermögliche eine "unmittelbare Behandlung der Menschen in der Wohlfühlatmosphäre eines kleinen Krankenhauses". Trotz modernster Instrumente und Ausrüstung werde sich "an der persönlichen Wertschätzung des einzelnen Patienten nichts ändern solange ich Chefarzt bin", versprach er. Durch die Eröffnung des urologischen Steinzentrums erwarte er eine größere Sogwirkung der einzigen Urologie im GRN-Verband.

Klinikleiterin Ingrid Machauer ging auf den zeitlichen Ablauf des Neubaus ein. Erste Planungsüberlegungen gab es 2016, die Zusage vom Land 2018. Baubeginn war im September 2019. Der Umzug war für Mitte 2021 geplant, doch gab es Verzögerungen durch die Pandemie, verzögerte Lieferketten und einen Wasserschaden. Nach dem Umzug des Röntgengeräts in den zweiten Operationssaal – geplant für Mitte April – und der anschließenden Abnahme soll der Betrieb am 19. April aufgenommen werden. Der Umzug des Materials sei in den letzten Tagen angelaufen. Im Außenbereich mit den nun 49 Parkplätzen gebe es noch ein wenig zu tun, Markierungen und Beschilderung fehlen noch.

Info: Die GRN-Klinik Eberbach hat rund 350 Mitarbeiter, davon neun Ärzte ud Pfleger in der Urologie. Sie verfügt über 130 Planbetten und 142 Stellmöglichkeiten.