Von Peter Bayer

Eberbach. Eberbach wie es schnieft und hustet: Die Krankheitswellen der letzten Tage und Wochen machen auch vor den Kindergärten und deren Erzieherinnen nicht halt. Besonders schlimm hat es gestern den Kindergarten St. Josef erwischt, wo sich acht der 16 Erzieherinnen krank meldeten.

"Ich habe den ganzen Morgen an der Türe gestanden und die Eltern gebeten, ihre Kinder, wenn möglich, zu Hause zu lassen", sagt Leiterin Claudia Rupp. Wo es nicht möglich war, wurden die Kinder aber natürlich angenommen. Für Montag und Dienstag wurde eine Notgruppe eingerichtet, ein regulärer Betrieb war nicht möglich. Sie hofft, dass ab Mittwoch wieder halbwegs alles seinen gewohnten Gang nehmen kann. So lange versuchen sie, den Schichtdienst von 7 bis 17 Uhr aufrecht zu erhalten.

Doch nicht nur die Erzieherinnen hat es erwischt, auch viele Kinder sind krank, was die Situation ein bisschen entspannt. Gut ein Fünftel der 99 Kinder wurden am Montag von ihren Eltern krank gemeldet. In St. Josef gibt es zwar 16 Erzieherinnen, aber nur zwölf Vollzeitstellen. Ersatz ist kurzfristig nur schwer zu beschaffen. "Der Fachkräftemarkt ist leer", sagt Claudia Rupp. Das bestätigt Evi Kainz, Leiterin des Kindergarten St. Maria. In der ersten Dezemberwoche musste sie einen "Notfallplan" fahren, als sechs der 15 Erzieherinnen krank waren. Aktivitäten mussten gestrichen, Gruppen zusammengelegt werden. Hier ist die Situation derzeit nicht so angespannt, wenngleich es vorige Woche ein paar Tage lang eng war.

Bereits seit November seien immer wieder viele der 106 Kinder krank. "Da ist alles mögliche dabei, viele haben Husten und Fieber", hat Kainz beobachtet.

Viele haben Husten und Fieber

Wären alle Kinder da, würde es wegen der kranken Erzieherinnen - aktuell sind es zum Glück nur zwei - "heftig werden". Für die Eltern gibt es von Evi Kainz ein großes Lob: "Sie haben wunderbar mitgemacht, haben uns unterstützt, wo es nur ging". Die Hilfe und das Verständnis der Eltern will sie aber nicht überstrapazieren. "So lange es geht, wollen wir die fehlenden Kapazitäten mit Überstunden auffangen."

Weitgehend Normalbetrieb herrscht im Kindergarten St. Elisabeth, nachdem zuletzt wegen mehrerer kranker Erzieherinnen noch die Schließung von Gruppen gedroht hatte und die für vergangene und diese Woche geplanten Projektwochen gestrichen wurden. Hier sind laut Leiterin Anja Zwickert derzeit drei der 13 Erzieherinnen krank, eine längerfristig. Weil auf der anderen Seite auch mehr Kinder als üblich krank sind - gestern fehlten circa 15 der 75 Kinder - ist das Verhältnis zwischen Erziehern und zu betreuenden Kindern einigermaßen im Gleichgewicht.

Im evangelischen Kindergarten Arche Noah sind drei der neun Erzieherinnen krank, einige "bereits angeschlagen", sagt Erzieherin Justine Olt. Man versucht, den Betrieb durch Überstunden aufrecht zu erhalten, Teil-chließungen seien im Konzept nicht vorgesehen. Dennoch appelliere man an Eltern, dass sich kranke Kinder zu Hause auskurieren sollten, um nicht Andere anzustecken.

Auch die Kinderkrippe "Spatzennest" am Rosenturm blieb nicht verschont: eine Erzieherin ist krank, zwei weitere sind angeschlagen. "Gut, dass wir auf Vertretungskräfte von Postillion zurückgreifen können", sagt Erzieherin Lena Kuchar. Das mussten sie auch bereits des Öfteren. Zwar blieben Erzieherinnen und Kinder bislang von Krankheitswellen weitgehend verschont, doch seit vergangener Woche ist rund ein Viertel der Kleinkinder krank.