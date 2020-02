Eberbach. (RNZ) Denis Radovan, Artur Mann sowie die Brüder Serge und Fedor Michel von Daniel Todorovis Boxstall "O1NE.Sport" trainieren aktuell gemeinsam unter der Leitung von Athletikcoach Gregor Haslberger im Sportstudio in der Eberbacher Au. "Wir freuen uns sehr, dass die Truppe jetzt wieder zusammen in Eberbach ist und wir dort gemeinsam ackern können", sagt Halbschwergewichtler Serge Michel, der 2016 Deutschland bei den Olympischen Spielen vertrat und sich bereits in der Wettkampfvorbereitung für sein Halbfinale im "Golden Contract"-Turnier am 20. März in London befindet.

"Die Trainingsschwerpunkte liegen aktuell vor allem in den Bereichen Schnell- und Maximalkraft" berichtet sein 18-jähriger Bruder Fedor (Su-permittelgewicht). "Nichtsdestotrotz war auch unser Vater Eduard Michel bis Dienstag als Boxtrainer vor Ort", ergänzt Serge. Jetzt hat Eduard Michel die große Chance als Cheftrainer gemeinsam mit Supermittelgewichtler Vincent Feigenbutz Geschichte zu schreiben und in den USA eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Am 15. Februar wird Feigenbutz unter der Leitung Michels in Nashville gegen Weltmeister Caleb Plant aus den USA um die IBF-WM boxen.

Zwei Mal die Woche stehen Techniktraining mit Partner- und Pratzenarbeit auf dem Programm. Die restlichen Einheiten leitet Sportwissenschaftler und Athletikcoach Gregor Haslberger.

"Das Training mit den Jungs macht immer viel Spaß", sagt Denis Radovan, amtierender IBF-Europameister im Mittelgewicht. Cruisergewichtler Artur Mann kehrte erst kürzlich von einem Trainingslager auf Mallorca zurück.

Athletiktrainer Haslberger leitet den Großteil der Einheiten. Es gehe in Mischtrainingsformen um alle für das Boxen relevanten Fähigkeiten. "Wir feilen an der Schnelligkeit und dem Schnellkraftniveau. Zudem wollen wir die Maximalkraft der Sportler auf ein noch höheres Niveau bringen. Dazu kommen Intervallläufe und Zirkeltraining, die die Belastungsverträglichkeit optimieren sollen", berichtet Haslberger. Auf dem Programm stehen sechs Mal wöchentlich je zwei Einheiten. Nur am Sonntag hat die Truppe frei.

Die Verbindung zwischen O1NE.Sport und Eberbach kommt nicht von ungefähr. Gründer Daniel Todorovic ist in Eberbach geboren und aufgewachsen. "Und die Menschen hier begrüßen, dass Topsportler zum Training nach Eberbach kommen und fragen gerne nach Autogrammen und Fotos", erzählt er.