Die 61-jährige Ute Riffler-Kleis auf ihrem Balkon in Haag. Seit Freitag ist sie endlich wieder daheim. Den nächsten großen Urlaub will sie vorsichtshalber erst antreten, wenn sie in Rente ist. Foto: privat

Von Martina Birkelbach

Haag/Speyer. "Wir sind sehr froh, wieder daheim zu sein, auch wenn es jetzt hier auch regnet", sagt Ute Riffler-Kleis lachend. Gemeinsam mit ihrer Schwester Gabriele Dilger aus Speyer ist sie von ihrem fast dreimonatigem "Zwangs"-Urlaub aus Costa Rica zurück. Am 14. März sind sie in den "Urlaub" geflogen, zahlreiche Heimflüge wurden storniert – am Freitag, 11. Juni, sind sie endlich mit einem Rescue-Flug der Briten über London/Heathrow und dann mit der Lufthansa nach Frankfurt wieder in der Heimat gelandet.

Die Rückreise sei von der britischen Botschaft sehr schnell bestätigt worden. Die beiden mussten je 800 Pfund bezahlen und einen Weiterflug innerhalb von 24 Stunden nachweisen. "Leider ging nur einer von der Lufthansa und der hat auch noch mal 303 Euro pro Person gekostet. "Ärgerlich, da wir für die Rückreise ja schon bezahlt hatten", sagt Riffler-Kleis. Sie will aber nun versuchen, über "Flightright" die zusätzlichen Kosten von der Lufthansa erstattet zu bekommen.

An dem Tag, als alles geregelt und bestätigt war, hat die 61-Jährige aus Haag endlich eine Mail von der Deutschen Botschaft bekommen (der RNZ liegt auf die Anfrage vom 3. Juni an die Deutsche Botschaft in Costa Rica noch immer keine Antwort vor), "angeblich war kein Platz mehr für uns frei – tolle Arbeit". Am vergangenen Donnerstag ging’s dann um 6 Uhr Ortszeit los, bis nach Hause waren die beiden Frauen etwa 30 Stunden unterwegs.

"In San José war der Flughafen fast vollkommen leer, nur die Passagiere für den Rettungsflug und die Angehörigen der britischen Botschaft waren da. Wir haben uns beim Botschafter herzlich bedankt, soweit eben unsere Englischkenntnisse gereicht haben", erzählt Riffler-Kleis. Alle mussten Gesichtsmasken tragen, ansonsten war das Flugzeug (Titan Airways) aber voll besetzt. Der Flug verlief "sehr ruhig und wir kamen pünktlich in London Heathrow an". Auch dort waren nur wenige Leute unterwegs. "Alle Restaurants und Läden waren geschlossen – bis auf einen Laden, der fast alles hatte – und eine Apotheke."

Es fanden keine Testungen auf Corona statt, "lediglich Schilder mit den Regeln waren aufgestellt und die Abstände am Boden waren markiert". Die Schwestern mussten dann auf einem Tablet ein Formular ausfüllen (in Englisch), dann durften sie aus dem Transitbereich gehen und das Gepäck abholen. Für den Flug nach Frankfurt musste das Formular neu abgegeben werden. Es folgte eine erneute Sicherheitskontrolle, "die sehr eingehend war – sogar die Schuhe musste ich ausziehen". Der Flieger startete pünktlich. Es gab Maskenpflicht und alle Plätze waren belegt, "keine freien Plätze dazwischen".

"Wir kamen um 19 Uhr Ortszeit am Freitag in Frankfurt an. Auch hier war kaum was los. Ohne große Verzögerungen durchliefen wir die notwendigen Formalitäten. Die Vorkehrungen gegen Corona entsprachen in etwa denen in London. Die Geschäfte waren auch geschlossen", so Riffler-Kleis. Ihre Tochter hat sie am Ausgang empfangen und heimgefahren; zuerst die 71-jährige Schwester Gabriele nach Speyer. Unterwegs haben die beiden die lang vermissten Salamibrote gegessen, die die Tochter natürlich geschmiert hatte. "Mein Mann und ich haben uns endlich wiedergesehen. Wir waren beide froh, dass das Abenteuer ein Ende hatte. Er hat ja alles über Whatsapp mitverfolgt und uns soweit wie möglich unterstützt."

Am Montag musste sich Riffler-Kleis beim Ordnungsamt in Schönbrunn melden. Die Laborleitung der Heidelberger Uniklinik in der sie arbeitet, hatte vorab schon das Gesundheitsamt informiert. Von dort gab es keine Bedenken, und das wurde auch dem Ordnungsamt mitgeteilt. "Ich muss also nicht in Quarantäne." Der Arbeitgeber hat allerdings einen Abstrich, der nachweist, dass sie nicht infiziert ist. Also hat sie sich am Montag testen lassen. Das Ergebnis kam gestern Morgen: Negativ. Direkt danach hat Riffler-Kleis nun endlich wieder gearbeitet.

"Bei meiner Schwester ist das nicht so gelaufen", sagt sie. "Rheinland-Pfalz will sie offenbar unbedingt in Quarantäne schicken. Jedenfalls will keiner sich festlegen. Sie ist ziemlich verärgert".

Einen weiteren Urlaub planen die beiden dieses Jahr nicht. "Drei Monate mit allen Umständen haben gereicht. Außerdem habe ich keinen Urlaub mehr. Der ist für die Verlängerung restlos aufgebraucht worden. Zusätzlich habe ich noch eineinhalb Monate unbezahlten Sonderurlaub nehmen müssen."

Ganz sicher ist sie sich aber, dass es mal wieder nach Costa Rica gehen wird. "Es ist ein wunderschönes Land." Sie fügt an: "Es wird ja hoffentlich nicht jedes Jahr einen solchen Shutdown geben, der den Flugverkehr und ganze Länder total lahmlegt." Vorsichtshalber will sie aber mit einer weiteren Reise warten, bis sie im Ruhestand ist, "dann ist der Druck nicht so groß".