Von Noemi Girgla

Neunkirchen/Eberbach. Es gibt zahlreiche Weihnachtsgeschichten aus der ganzen Welt. Fast jeder kennt "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" oder "Den standhaften Zinnsoldat". Nur wenige wissen aber, dass es auch eine Weihnachtsgeschichte gibt, die im Neckar-Odenwald-Kreis spielt. Genauer gesagt: Zwischen Neunkirchen und Eberbach. Der ehemalige evangelische Pfarrer von Neunkirchen, Wilibald Reichwein, veröffentlichte 1951 in "Glockenklänge", der Beilage zum evangelischen Sonntagsblatt für Baden "Kirche und Gemeinde", die Geschichte vom "Weihnachtsbild im Kirchel".

Anfang des 16. Jahrhunderts soll in Neunkirchen eine junge Frau namens Magdalena Neudig gelebt haben, in die sich der Steinmetz-Lehrling David Hillegaß unsterblich verliebte. Magdalena Neudig wies ihn jedoch mehrfach zurück – er war der frommen Frau einfach nicht gläubig genug. Dennoch soll der Steinmetz sich auf ein Wiedersehen mit ihr sehr gefreut haben, als er laut Reichwein "zwei Tage vor Weihnachten 1513 über den in diesem Winter zugefrorenen Neckar" den Weg von Eberbach, wo er seine Ausbildung machte, in den Heimatort Neunkirchen antrat.

Durch tiefen Schnee soll er den Berg hinaufgestapft sein, als er auf dem Hebart ein "sonderbares Leuchten" sah. Als er sich diesem nährte, musste er feststellen, dass die kleine Kapelle lichterloh in Flammen stand. Nur in einer Seitennische hing noch ein Weihnachtsbild der Jungfrau Maria, wie sie sich über die Krippe beugte. Kurz entschlossen rettete David Hillegaß das Bild aus den Flammen und beschloss, es seiner Magdalena zum Weihnachtsgeschenk zu machen. "Vielleicht würde es ihm mit diesem frommen Bild eher gelingen, Magdalena Neudig zu gewinnen" als mit dem kleinen Ring, den er ihr eigentlich schenken wollte, schrieb Reichwein.

Wie sehr er irrte, musste der junge Mann feststellen, als er seiner Angebeteten am ersten Feiertag das Geschenk überreichen wollte. Sie wandte sich entsetzt von ihm ab, bezeichnete ihn als "Kirchenräuber – Kirchenschänder – Kirchendieb" und verlangte, er möge das Bild zurückbringen. Zerknirscht kam der Steinmetz dieser Aufforderung nach. Doch was sollte er tun? Von der Kirche war nach dem Brand nichts mehr übrig. Also baute er zum Schutz für das Marienbild eine kleines Steinhaus und hoffte, dass das Bild gefunden würde.

Erst danach wurde David Hillegaß bewusst, "dass er mit seinem Tun doch eigentlich das Werkzeug einer höheren Fügung geworden war, die gerade die wertvolle heilige Bild aus der alten Kapelle erhalten wollte", so Reichwein. Diese Erfahrung veränderte sein Leben – in ihm war an diesem Weihnachtstag das "Licht des Glaubens" aufgegangen.

Am nächsten Tag kehrte er nach Eberbach zurück und stellte auf dem Weg fest, dass das Steinhäuschen leer war. Das Bild war gefunden und dem Pfarrer in Eberbach überbracht worden, wo man die Unversehrtheit des Bildes neben der ausgebrannten Kapelle als ein Wunder betrachtete. Es wurde Anweisung gegeben, die Kapelle wieder aufzubauen und im Jahr 1516 begann man mit dem Neubau des "Waldkirchels auf dem Hebart". Der Zufall wollte es, dass ausgerechnet David Hillegaß’ Steinmetz-Meister mit dieser Aufgabe betraut wurde. Hillegaß – inzwischen ausgelernt und vorläufig übernommen – war mit von der Partie.

Die Frauen aus den umliegenden Ortschaften, auch aus Neunkirchen, versorgten die Arbeiter während des Baus mit Wasser. So auch Magdalena Neudig. Es kam also erneut zu einer Begegnung der beiden, aber etwas hatte sich verändert. Nachdem der Steinmetz das Bild tatsächlich ihrer Anweisung folgend zurückgebracht hatte, sah Magdalena Neudig ihn nun mit anderen Augen. Als er diesmal versuchte, ihre Hand zu ergreifen, zog sie sie nicht zurück.

Hillegaß aber musste, wie es Sitte war, nach seiner Ausbildung zur Wanderschaft aufbrechen. Am Kirchel sollen die jungen Liebenden voneinander Abschied genommen haben. Es sollte einige Jahre dauern, bis der junge Mann in die Heimat zurückkehrte, aber schließlich heirateten Magdalena Neudig und David Hillegaß und ließen ihre erstgeborene Tochter im Kirchel auf den Namen Maria taufen – soweit die Legende.

Zur Gänze fassen, lassen sich diese Ereignisse nicht. Die evangelischen Kirchenbücher aus Neunkirchen beginnen laut Heimatforscher Joachim Winkler erst 1569, die katholischen 1699. Wenige Jahre zu spät, um die von Reichwein beschriebenen Personen historisch greifen zu können. Winkler weiß aber auch: "Die in der Weihnachtsgeschichte genannten Familiennamen Neudig (Neidig) und Hillegaß (Hillengaß) gab es in Neunkirchen tatsächlich."

Wie Reichwein zu seinen niedergeschriebenen detaillierten Angaben kam, kann man ihn leider nicht mehr fragen. Er verstarb 1967 in Baden-Baden. Der Heimatverein Neunkirchen hat jedoch noch einen Karton aus seinem Nachlass, und vielleicht finden sich darin irgendwann doch noch die Belege für die tatsächliche Existenz des Paares. Daran, dass Neunkirchen und das Kirchel auf dem Weg nach Eberbach eine wunderschöne eigene Weihnachtsgeschichte haben, würde das aber auch nichts ändern ...