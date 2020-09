Bauausschuss vermisste hinreichende Vorbereitung zur Auftragsvergabe Dachsanierung am Haus Uferstraße 3. Foto: Felix Hüll

Eberbach (fhs) Keine gute Figur machte das städtische Bauamt in der jüngsten Bauausschusssitzung beim letzten Tagesordnungspunkt "Auftragsvergabe Dachdeckungsarbeiten und Wärmedämmverbundsystem" zur weiteren Sanierung des städtischen Wohnhauses Uferstraße 3. Nach kritischer Debatte durch die Stadträte nahm Bürgermeister Peter Reichert den Punkt samt Verwaltungsbeschlussantrag von der Tagesordnung, um Details zu klären.

Sollte es wegen einzuhaltender Fristen unumgänglich sein, noch vor der nächsten Ratssitzungsmöglichkeit eine Entscheidung herbeiführen zu müssen, soll die rund 83.000 Euro umfassende Auftragsvergabe im Umlaufverfahren auf den Weg gebracht werden, so Reichert.

Die Stadt Eberbach unterhält in dem 1926 errichteten Gebäude direkt an der Bundesstraße B37 drei Wohnungen, die als Obdachlosenunterkünfte genutzt werden. Nach Fenstersanierung in Ober- und Dachgeschoss 2014 sowie dem Einbau einer neuen Heizung 2018 und neuen Fenstern im Erdgeschoss dieses Jahr sollten noch die Fassade sowie Dach saniert werden.

Mitte Juli lag das Vergabevorhaben dem Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung vor und kam nun als Auftragsvergabe erneut zur Beratung: Für 46.117 Euro sollte die Eberbacher Firma Sittig und Rein GmbH die Dachdeckerarbeiten ausführen, für 37.473 Euro die ebenfalls aus Eberbach kommende Firma Jens Bauer die Fassadenarbeiten.

Beide waren günstigste Bieter in beschränkter Ausschreibung, Sittig und Rein unter drei Angeboten, Bauer unter zwei Bietern. Karl Emig vom Stadtbauamt erläuterte, dass man zügig noch das restliche Jahr nutzen wolle, um die Arbeiten ausführen zu lassen. Sie sollten das Wohnen zudem möglichst wenig beeinträchtigen. Zudem soll die Stadtwerke GmbH prüfen, ob Fotovoltaik auf diesem Dach untergebracht werden kann.

Markus Scheurich (SPD) fragte, ob man sicher sein könne, dass dann die Fotovoltaik auch wirklich montiert werde. Das sei in der Vergangenheit nach kritischen Ergebnissen bei den Stadtwerken schon mal nicht der Fall gewesen. Lothar Jost (AGL) erkundigte sich, ob das Dach ungedämmt sei und man dies bei den Dachdeckerarbeiten berücksichtigt habe. Emig: "Nein." Volker Brich (CDU) und Kerstin Thomson (AGL) wiesen darauf hin, dass dies bei solch einem Vorhaben verpflichtend sei und Angaben dazu in der Vorlage fehlten. Emig sagte, man werde diesen Aspekt nochmals an die Hochbauabteilung geben.

Daraufhin warf Stadtrat Georg Hellmuth (CDU) die (rhetorische) Frage auf, ob es da nicht besser sei, mit einer Beschlussfassung zu warten, bis die grundlegenden Änderungen geklärt seien. Auf diese Wortmeldung hin zog Bürgermeister Reichert den Tagesordungspunkt zurück und sagte, möglicherweise werde es dann erforderlich, im Umlaufverfahren zu entscheiden, um die fristbewehrten Zuschussanträge zu Baubegleitung und Förderdarlehen "Energieeffizient sanieren" rechtzeitig stellen zu können. Zudem ist ein 2500-Euro-Förderkredit im Haushalt eingeplant. Insgesamt wird die "Uferstraße 3"-Sanierung auf 106.590 Euro Kosten kalkuliert.