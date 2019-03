Von Christofer Menges

Eberbach. So günstig wie erhofft, wird auch die bislang von der Verwaltung favorisierte Sanierung des Eberbacher Hallenbads nicht: Auf 5,2 Millionen Euro bezifferte Ingenieur Gerhard Richter die Kosten für eine umfassende Generalsanierung des 45 Jahre alten Bads in der Sondersitzung des Gemeinderats am Donnerstag. Dann allerdings wäre das Bad in der Au laut den Bäderspezialisten des Büros Richter + Rausenberger wieder so gut wie ein neues.

Vom alten Bad bliebe nur der Rohbau. Nach dem Umbau hätte es ein neues Dach, neue Fassade, neue Technik. Am Ende stehe ein Objekt, das von Erscheinungsbild, Leistung, Komfort, Umweltverträglichkeit und Energieverbrauch auf der Höhe der Zeit sei, sagte Richter. Die Sanierung habe zudem den Vorteil, dass sie in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden könne, das Grundstück bereits erschlossen sei und die Außenanlagen erhalten werden könnten.

Im ersten Bauabschnitt für drei Millionen Euro könnten Dach, Duschen, Toiletten, Badewassertechnik, ein Teil der Lüftung und die Heizung erneuert werden. Im zweiten Bauabschnitt wären für knapp 2,3 Millionen Umkleiden, Foyer, Sauna, Glasfassade, der Rest der Lüftung und das Blockheizkraftwerk dran. Nichts gemacht werden soll im Gastronomiebereich.

Allerdings blieben in der ausführlichen Diskussion während der zweistündigen Sitzung viele Fragen offen. Das im vorigen Jahr vorgestellte Altenburg-Gutachten beziffert die Kosten für eine Komplettsanierung auf 6,1 Millionen, die für einen Neubau je nach Variante auf 6,8 bis 7,8 Millionen Euro. Das Altenburg-Gutachten kenne er nicht, sagte Richter. Nicht beziffert wurde auch, wie hoch die Betriebskosteneinsparung infolge der von Richter vorgestellten Sanierung wäre.

Derzeit beträgt das Defizit von Hallen- und Freibad zusammen fast 900 000 Euro im Jahr. Mit einem Neubau ließe sich laut Altenburg das Betriebskostendefizit je nach Variante um einiges verringern. In seinem eigenen Gutachten von 2016 hatte Richter noch errechnet, dass beispielsweise die Energieeinsparung durch neue Fassadenelemente die Investitionskosten nicht rechtfertige.

Fragen blieben auch zum Zustand des Betons. Für die Betonsanierung plant das Büro nur rund 55 000 Euro ein. Der ist aber im Keller laut Aussage einiger Räte deutlich angegriffen. Die neue Lüftung, für die im Keller kein Platz mehr ist, müsste laut Richter zudem, sofern die Sauna nicht geschlossen wird, aufs Dach.

CDU-Sprecher Michael Schulz sprach sich angesichts der Risiken gleich für einen Neubau aus. Peter Stumpf (AGL) sah angesichts der Kosten keine großen Unterschiede mehr zu den von Altenburg vorgestellten Varianten.

Jens Thomson, beratendes Mitglied der AGL, brachte gegen Ende der Diskussion weitere Varianten wie ein Thermalbad oder eine Traglufthalle überm Freibadbecken ins Spiel. Auf Anfrage von Karen Schrieber, beratendes Mitglied der Freien Wähler, stellte sich dann noch heraus, dass die Technik von Freibad und Hallenbad weitgehend unabhängig voneinander funktioniert – und nicht, wie bislang angenommen, nahezu untrennbar miteinander verbunden ist.

Eine Entscheidung fiel am Donnerstag nicht. Denn egal, was getan werden soll: Es fehlt an Geld. Bislang haben die Stadtwerke bis 2022 1,7 Millionen Euro für die Bädersanierung eingeplant. Ob sich bei Stadt oder Stadtwerken mehr Geld fürs Bad aus den Haushalten kratzen lässt, will der Gemeinderat bei seiner Klausurtagung im April prüfen.

Update: Freitag, 22. März 2019, 17.47 Uhr