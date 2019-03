Eberbach. (cum) Auch eine Sanierung des 45 Jahre alten Eberbacher Hallenbads kommt teurer, als von der Verwaltung bislang angenommen. Bäderspezialist Gerhard Richter beziffert die Kosten für eine Generalsanierung auf 5,2 Millionen Euro. Die aktualisierten Zahlen des Büros Richter + Rausenberger wurden am Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt. Damit sei das Bad aber so gut und auf dem Stand wie ein neues, sagte Richter im Rat. In einem Gutachten des Bäderspezialisten Dietmar Altenburg im vorigen Jahr waren die Kosten für einen Neubau je nach Größe mit 6,8 bis 7,8 Millionen Euro veranschlag worden.

In der Diskussion im Rat blieben viele Fragen offen. Zweifel wurden unter anderem am Zustand des Betons laut. Für die Betonsanierung sind in der Gesamtsumme der Sanierung nach Richter nur 55.000 Euro eingeplant.

Ohnehin fehlt es Stadt und Stadtwerken noch an Geld für eine aufwendige Sanierung: Bislang sind bis 2022 nur 1,7 Millionen Euro eingeplant. Im April will der Gemeinderat bei seiner Klausurtagung prüfen, wo sich im Haushalt noch Mittel für das Hallenbad freimachen lassen.