Eberbach. „Heute schon die Stars von morgen sehen“ – so werden Nachwuchsveranstaltungen oft reißerisch angekündigt. Beim Gelita-Cup des Eberbacher SC nicht zu Unrecht. Das Organisationsteam, bestehend aus Esther Mutschler, Frank Mutschler und Tobias Soldner, hat wieder ein Teilnehmerfeld zusammenbekommen, das sich sehen lassen kann. Titelverteidiger FC Augsburg ist genauso dabei wie Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt. Der Höhepunkt jedoch dürfte die erstmalige Teilnahme des FC Bayern München sein.

„Das Turnier gehört mittlerweile zu den bestbesetzten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland, darauf können alle Beteiligten sehr stolz sein“, sagt Michael Teppner vom Hauptsponsor und Namensgeber Gelita. Es ist das „Gesamtpaket“, das die Nachwuchsteams der drei Bundesligen immer wieder dazu bringt, in Eberbach teilzunehmen. Spieler und Betreuer schätzen die freundliche und familiäre Atmosphäre an dem für die jungen Spieler doch sehr langen Tag.

Zwar fahren die meisten Mannschaften noch am Samstag zurück, doch jene, die eine längere Anreise haben – in diesem Jahr Bayern München, FC Augsburg und 1. FC Kaiserslautern – können bei Spielereltern und „geneigten Vereinsmitgliedern“ übernachten. Die Trainer und Betreuer übernachten in Hotels in Eberbach. Dazu gibt es auf der Tribüne eine Spielerkantine, eine Vitaminbar, die immer wieder sehr gut angenommen wird, eine Kaffee- und Kuchentheke sowie Snacks.

Es ist neben der vielfach gelobten Organisation – rund 100 Helfer sind im Einsatz – ein „Paket“, das auch die Betreuer des FC Bayern München überzeugt hat. Vor zwei Jahren waren sie vor Ort und haben sich das Turnier angesehen. „Wir waren seit ein paar Jahren an den Bayern dran und sind froh, dass es jetzt endlich geklappt hat“, freut sich Frank Mutschler.

Ein Muss bei einem solchen Turnier ist die Vollbande, die von den Jugendspielern des Eberbacher SC am Freitag aufgebaut wird. „Die wird von den Vereinen vorausgesetzt und ist natürlich nicht billig“, sagt Tobias Soldner. „Ohne die finanzielle Unterstützung von Namensgeber Gelita und weiteren 14 Sponsoren aus Eberbach und der Region könnten wir in Eberbach nie ein so hochklassiges Turnier auf die Beine stellen.“ Den Stellenwert, den das Turnier inzwischen hat, unterstreicht die Tatsache, dass auf der Tribüne auch Scouts (Beobachter) von Bundesligavereinen sitzen, die nicht am Turnier teilnehmen.

Hintergrund Die Teams Gelita-Cup U 12: Eberbacher SC 1, DFB Stützpunkt Baden, SV Darmstadt 98, FSV Mainz 05, FC Bayern München, SV Wehen-Wiesbaden, 1. FC Kaiserslautern (Gruppe 1); FC Augsburg, TSG Hoffenheim, Badische Auswahl U 13 Mädchen, Stuttgarter Kickers, Eintracht Frankfurt, SV Sandhausen, Eberbacher SC 2 (Gruppe 2). Beginn: Samstag, 9 Uhr. Gelita-Cup U 11: Eberbacher SC 1, SG HD-Kirchheim 2, Astoria Walldorf, SV Waldhof Mannheim, Badische Auswahl U 12 Mädchen, FC Hirschhorn, VfL Michelstadt (Gruppe 1); Eberbacher SC 2, TSG Hoffenheim, SG HD-Kirchheim 1, SG Mauer, SV Sandhausen, JuF Waldbrunn, VfK Diedesheim. Beginn: Sonntag, 9 Uhr.

In den vergangenen Jahren durften die Zuschauer die Ballkünste der U 12-Nachwuchsspieler bestaunen. Einige von den jungen Spielern, die in Eberbach dabei waren, haben inzwischen den Sprung geschafft, so wie Antonis Aidonis, der 2018 beim VfB Stuttgart sein Bundesligadebüt gab. Daniel Klein, der damals mit dem FCA Walldorf über das Qualifikations- ins Hauptturnier kam, ist aktuell U 19-Nationaltorwart.

Zum dritten Mal nimmt die Badische U 13-Mädchenauswahl teil. Vor zwei Jahren wurde Dafina Redzepi von der TSG Hoffenheim mit großem Abstand von den Trainern zum besten Spieler des Turniers gewählt. Sie ist derzeit Kapitänin der U 15-Nationalmannschaft und spielt in der U 15-Jungenmannschaft der TSG Hoffenheim. Sie gilt als eines der größten Talente im deutschen Frauenfußball (im Internet auf www.swr.de/sport/fussball gehen und Suchbegriff „Dafina“ eingeben).

Neben dem FC Bayern sind auch erstmals der SV Wehen-Wiesbaden sowie der DFB-Stützpunkt Baden dabei, der mit Spielern der Fußballkreise Heidelberg, Mosbach und Bauland antreten wird. Fehlen wird hingegen der VfB Stuttgart. Weil das erste Dezemberwochenende diesmal so spät ist, überschneidet es sich mit einem Turnier im Schwäbischen, bedauert Frank Mutschler.

Das vom Eberbacher SC veranstaltete Turnier für U 12-Mannschaften hat mittlerweile im Kalender der Bundesligisten einen festen Platz. Zeiten, in denen das Orga-Team kräftig die Werbetrommel rühren musste, sind vorbei. „Es gibt Vereine, die uns anschreiben und fragen, ob sie teilnehmen können. Wir mussten auch schon Absagen erteilen“, sagt Soldner. Den Vereinen wird als Alternative der Gelita-Cup U 11 am Sonntag angeboten. Hier spielen die Nachbarvereine aus Waldbrunn oder Hirschhorn ebenso mit wie die TSG Hoffenheim, der SV Sandhausen oder die SG HD-Kirchheim.