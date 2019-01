Bürgermeister Peter Reichert übergibt dieses Geschenk an Horst Schlesinger (r.). Foto: Hüll

Eberbach. (fhs) Sein Blick erhebt sich über das Bord des Rednerpults und schweift über den künftig nach ihm benannten Saal: Ja, da sitzt kaum einer, der aufs gleiche Lebensalter samt Erfahrung blicken kann wie er. Horst Schlesinger, 80 Jahre frisch und jung, genießt die Szene des ihm zu Ehren ausgerichteten Empfangs der Stadt Eberbach. 140 Gäste füllen die Plätze unten wie auf der Galerie.

Der Jubilar hört Gratulationsansprachen seines Nach-Nachfolgers Peter Reichert und sogar die eines richtigen Juristen, des früheren Rechtsamtsleiters und Stadtrats Lothar Jost, bevor der Ehrenbürger Eberbachs selbst die Gelegenheit nutzt, seinen Zeitgenossen ein, zwei Perspektiven anzudeuten, wie Eberbach weiter voranzubringen sei - doch zuletzt übermannen ihn der Dank und die Gratulationen doch. Horst Schlesinger weist aber die aufzusteigen drohenden Rührungstränen in streng bürgermeisterliche Schranken und dankt seiner Frau Ulla für all’ die Jahre. Und in der Umarmung schirmt sie ihren Mann lächelnd vor des Reporters Blick ab.

Eingangs des Empfangs erinnert der 26 Jahre jüngere aktuelle Amtsinhaber Peter Reichert an die Zeitumstände zu Schlesingers Geburtsdatum im Jahr 1939.

Reichert nennt Hitlers "zweite Namensänderungsverordnung", nach der Juden zusätzlich die Namen "Israel" oder "Sarah" tragen mussten. Reichert erwähnt Aufrüstung und Kriegsbeginn in Polen. Schlesingers Biografie führt Reichert zügig aus der Arztfamilie zum jungen Juristen, der zur Stadtverwaltung Eberbach unter Dr. Hermann Schmeißer kam. Dieser empfahl ihn ja als Kandidat für seine Nachfolge, die Schlesinger 1973 nach erfolgreicher Wahl antrat.

Reichert zitiert Schlesingers Eigenrückblicke aus seinen Büchern wie "Jahre für Eberbach" oder dem Eberbacher Geschichtsblatt, darunter die Anekdote, bei der ein Amtsdiener beim Gratulationsbesuch für den Bürgermeister und der junge Mann neben ihm nur für einen Gehilfen gehalten wurde. Reichert führt einige von Schlesingers in drei Amtszeiten weitergeführte, gestartete und zu Ende gebrachte Projekte an - "Ich könnte die Liste noch lange vortragen ...".

Er beschränkt sich aber unter anderem auf Gemeindereform, Rathausneubau, sanierte Altstadt, Umgehungsstraße Landesstraße L2311, Schul- und Hallenbauten, Erdgas- und Wasserversorgung.

Seelenverwandtschaft stellt Reichert fest bei Schlesingers Amtsverständnis: "Als Bürgermeister unserer Stadt war ich bemüht, mein Amt in Sinne eines Sachwalters für das Ganze zu verstehen, für alle Bürger, also überparteilich, unvoreingenommen und gerecht, stets bemüht, Gegensätze sachlicher und persönlicher Art auszugleichen."

Lothar Jost hielt eine launige Geburtstagsrede. Foto: Hüll

"Als Mensch haben Sie sich ja nicht oder nur schwer zu erkennen gegeben, dafür um so deutlicher als Amtsperson." Das sagt Lothar Jost, bekannt für launige Ansprachen. Er hält auch diesmal Wort: Vor der "Fangemeinde" des Jubilars Schlesinger, seines ehemaligen Chefs, hält er diesem einen Spiegel vor - und siehe da, neben viel Lob zeigt sich darin auch ein Sprachpurist mit einer Fülle schriftstellerischer Werke, "rhetorischen Glanzlichtern im ansonsten trüben kurpfälzischen Sprachraum, die mit Weisheiten des römischen Rechts gewürzt, natürlich im lateinischen Original und kunstvollen Formulierungen zur Reife gebracht wurden, Ihr Publikum aber bedauerlicherweise regelmäßig überfordert haben."

Jost erinnert an den Blutdruck der Sekretärin Helene Steiger und die Amtsleitergespräche, "in deren Verlauf Sie sich geduldig alle möglichen abenteuerlichen Vorstellungen und Ratschläge anhörten, um aber schon nach kürzester Zeit Ihre Herren mit der unmissverständlichen Maxime ’Die Verwaltung spricht mit einer Stimme, und das ist meine’ in deren Zimmer zurückzuschicken."

Mit Lob über Schlesingers Wirkung auf den Neckar, der seit 1993 nie mehr derart stark übers Ufer trat, schließt Jost schon mit einem Vorschlag für ein Geschenk zum 90. anno 2029: ein Schlesinger-Denkmal mit Dreizack wie dem des mythischen Neptun.