Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Die Anti-Corona-Maßnahmen verschärfen sich wieder – der Ausnahmezustand dauert ja schon über ein Jahr mit zwischenzeitlichen "Lockerungs"-Unterbrechungen an. Ein Aspekt davon ist: über ein Jahr ohne Geburtstagsfeiern – es gibt Schlimmeres, sicher, aber für die meisten ist das Wiegenfest doch ein Ankerpunkt in ihrem Leben. Wir haben Menschen gefragt, wie sie im ersten Lockdown-Jahr damit umgegangen sind.

Lennard Schottmüller. Foto: privat

Im März 2020 wird Lennard Schottmüller 9; er dürfte mit zu den Ersten gezählt haben, dem das neue Corona-Virus den Geburtstag zerdeppert hat – den wohl wichtigsten Tag im Leben eines Kindes. Einmal Hauptperson sein, mit Freunden einen super Tag haben, lange geplant, x-mal besprochen. Das Größte: mit seinen Freunden wollte Lenni ins Kino, "Sonic", der Film zum kultigen Videospiel war grade angelaufen, die Plätze gebucht, alle haben sich total drauf gefreut. Und dann plötzlich: nichts. Deutschland wird zugesperrt, bodenlose Enttäuschung. Ok, sie haben dann draußen gespielt, wenigstens schien die Sonne.

Nur eben: Geburtstag geht anders. Trotzdem, er hätte es abhaken können, macht Pläne, wie er den nächsten feiern wird. Ein Ausflug in eine Trampolinhalle wäre cool, seit Weihnachten redet Lenni kaum noch von was Anderem. Jetzt hat Corona zum zweiten Mal seine Träume und Pläne zerdeppert. Mit dem Bruder hat er ein paar Runden auf dem neuen Rad gedreht. Nur ein Freund durfte ihn besuchen. Schlimmer geht immer. Blöder Spruch und echt richtig blöd, wenn er zutrifft. Aber der Tag wird kommen, an dem die Halle wieder aufmacht. Dann wird nachgefeiert. Die Eltern haben es fest versprochen.

Lucia Scharf. Foto: Hüll

April: Lucia Scharf, Leiterin der Eberbacher Stadtbibliothek: "Geburtstag? War da was? Da muss ich erst mal nachdenken. Sorry, Fehlanzeige, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Der 3. April, das ist ja echt lange her. Ich feiere nie besonders. Mal überlegen: wahrscheinlich hatte ich in der Woche Urlaub. Das hab ich da meistens. Dann war wohl geplant, dass ich mit meinem Mann mittags zum Essen gehe, aber das ging ja nicht. Vermutlich hab ich was gebacken, das ist ja um Ostern rum, deshalb dürfte es irgendwas mit Hefe gewesen sein."

Dieter Müller. Foto: Hüll

Mai: "Nichts." Dieter Müller, Chef des Traditions-Modehauses und Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), weiß ganz genau, was er an seinem letzten Geburtstag gemacht hat. "Ich habe den Tag verbracht wie jeden anderen". Nicht aus Überzeugung, in der Wahl des Geburts-Tages war er umsichtig. Im Kreis der Freunde ("meistens sind wir sechs Paare") feiert er vom Vorabend in den Geburtstag hinein, der 1. Mai ist dafür ein perfekter Tag, normalerweise. Ob es 2021 anders sein wird? Dieter Müller ist skeptisch, hofft aber auf 2022: da wird er 70. Weil im letzten Jahr nichts normal war, ist auch der traditionelle Familien-Kaffee ausgefallen. Den Geburtstagskuchen backen die Töchter, Welchen? Erdbeer-Biskuit, was sonst im Mai?

Klaus-Jürgen Ehret. Foto: privat

Juni: Frau und Kinder und Frankfurter Kranz: Die Menschen, die Klaus-Jürgen Ehret am nächsten stehen, waren am 10. Juni da, zum Kaffeetrinken mit hausgemachtem Kuchen ("meine Frau ist eine begnadete Bäckerin"), am Abend sind sie schön zusammen gegessen; "Mehr war nicht drin." Ja, er hätte hätte gerne mit Freunden und Verwandten gefeiert, wie all die Jahre vorher, aber Andere konnten das schließlich auch nicht, "Man war vernünftig und hat sich an die Regeln gehalten." Zu groß die Gefahr, dass da ein privater Hot Spot entstehen könnte, mit 63 gehört der oberste Ritter der Hirschhorner Carnevals-Gesellschaft zur Gruppe der "besonders Gefährdeten". Er nimmt es gelassen und ist zuversichtlich: "Es werden wieder bessere Zeiten kommen, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten."

Ekkehard Leytz. Foto: Nolten-Casado

Juli. Gieß Wasser zur Suppe: Wie viele Besucher zu seinem Geburtstag gekommen sind? Kann der evangelische Dekan Ekkehard Leytz beim besten Willen nicht sagen, so um die 80 werden es gewesen sein. Gebibbert haben sie, sagt er, natürlich nicht vor Kälte. Schließlich war Hochsommer, der 26. Juli. Ein Sonntag, das Versammlungsverbot gilt auch für Kirchen. Seine Idee: Ein Gottesdienst im Pfarrgarten, im Freien, mit reichlich Platz. Sie stellen Zweiertische auf und kleine Bänke, dazwischen Absperrbänder, jeder Besucher kriegt ein Fläschchen Apfelschorle und ein Muffin.

Dunkle Wolken hängen am Himmel, aber der kennt die Dramaturgie der Liturgie, erst als der Gottesdienst vorbei war, gab es einen kurzen Guss. Den man durchaus auch als Höhere Gewalt im besten Sinn deuten kann. "Es hat in die Gulaschsuppe geregnet, aber so hat sie auch für alle gereicht", ein göttlich probates Verfahren wie schon die Brotvermehrung. Der Posaunenchor hat gespielt und Nachbarn auf der Klarinette. Ein etwas anderer Geburtstag, ein anders schöner, Dekan Leytz hat er "richtig großen Spaß gemacht"

Marius Golgath. Foto: Biener-Drews

August. Am 5.8. ging Dr. Marius Golgath übers Gebirge, also vom Katzenbuckel Richtung Breitenstein und Eberbach, mit den Eltern. Seine Geburtstage verbringt er immer draußen beim Wandern. "Wunderschön war’s", das Wetter hat mitgespielt, sie haben es alle sehr genossen. Noch im Rückblick schwärmt der Leiter des Eberbacher Stadt- und Verbundarchivs von traumhaften Ausblicken. In anderen Jahren geht es danach zum Essen ins Schützenhaus ("ich mag gutbürgerliche Küche"). Auf seinen Lieblingskuchen, einen "russischen Zupfkuchen", musste Golgath nicht verzichten. Fortsetzung folgt