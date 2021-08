Ein Schild der neuen „zielgeführten Wanderwegweisung“ befindet sich auch in der Güterbahnhofstraße bei der Auffahrt zum Neubaugebiet Wolfsacker. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Eine "zielgeführte Wanderwegweisung" wird derzeit in Eberbach und Umgebung installiert. Die Schilder mit genauen Kilometerangaben zum jeweiligen Ziel stehen laut Auskunft der städtischen Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS) auf der gesamten Gemarkung der Stadt Eberbach und teilweise in überschneidenden Bereichen zu den Nachbargemeinden Schönbrunn, Hirschhorn und Oberzent.

70 Prozent der Beschilderung befindet sich demnach im Wald. Wie KTS-Mitarbeiter Bernhard Walter auf Nachfrage mitteilte, wurden bzw. werden noch rund 310 Schilder an 95 Standorten montiert. An 65 Standorten seien neue Pfosten gestellt worden, der Rest werde an vorhandene Laternenmasten oder Schilderpfosten angebracht.

Die Montage der Pfosten sei im Frühjahr erfolgt. Mit der Anbringung der Schilder habe man in den letzten Wochen begonnen. In den nächsten "zwei bis drei Wochen" soll alles fertig sein. Das Projekt ist nicht ganz billig: Rund 90 000 Euro müssen dafür hingeblättert werden. Darin enthalten seien die Planung durch ein Fachbüro, alle Materialien wie Schilder, Pfosten und Befestigungsmaterial sowie die Montagekosten. Die Kosten der Beschilderung trage die Stadt. Doch 60 Prozent dieser Kosten gibt es als Förderung. Und zwar durch den Naturpark Neckartal-Odenwald, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und mitfinanziert durch das Land.

Sinn und Zweck der neuen Beschilderung sei es, Wanderer und Naturfreunde auf markierten Wegen zu definierten Zielen zu führen. Vorrangig zu Städten und Gemeinden, aber auch zu besonderen Etappenzielen. Beispielsweise zum höchsten Baum des Odenwalds, zum Ohrsberg-Aussichtsturm, zum Eutersee, zum Wildgehege im Holdergrund oder zur Ludwig-Neuer-Hütte. Die Beschilderung finde sich an Kreuzungspunkten, an denen markierte Wanderwege aufeinander treffen und diene zur Orientierung, in welche Richtung und wohin der Weg weiter führt.