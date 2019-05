Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Samstagnachmittag, 15 Uhr. Wäre das Wetter super und gäbe es nicht nebenan Fußball und in der Stadt allerlei sonstige Veranstaltungen, dann, ja dann wäre das Freibad zu dieser Zeit sicher proppenvoll. Ist es aber nicht.

Nur wenige Badegäste schwimmen gemütlich ihre Bahnen im fast 25 Grad warmen Wasser, ein paar Kinder und Jugendliche genießen den vielen Platz im Nichtschwimmerbecken. Fetzige Popmusik beschallt an diesem Nachmittag das Areal. Die Mitglieder des Fördervereins der Eberbacher Schwimmbäder lassen sich durch den mangelnden Andrang die gute Laune nicht verderben.

Sie haben in der Nähe der Umkleidekabinen einen Stand aufgebaut, an dem sie Kaffee und Kuchen, Sekt und Orangensaft anbieten. Ein paar Biertischgarnituren laden die Badegäste zum Verweilen ein. Und natürlich ist auch ein Programm im Wasser geplant. Saisoneröffnungsparty ist angesagt. Aufgrund der schlechten Wetterprognose für den Freibad-Eröffnungstag vor zwei Wochen hatte man die Fete auf diesen Samstag verschoben. Zweck der Aktion: "Der Eberbacher Bevölkerung einmal mehr das Bad ins Bewusstsein zu bringen", sagt Vorstandsmitglied Wolfgang Hilbert.

Viele haben dazu beigetragen, dass die Party stattfinden kann: Die DLRG hat Kühlschrank, Tische und Bänke zur Verfügung gestellt, die Fördervereinsmitglieder haben Kuchen gebacken, "die Stadtwerke haben den Sekt spendiert", verrät die zweite Vorsitzende Heike Bode.

DLRG-Mann Jörg Schneider und die Leiterin des Badezentrums Stefanie Meier pumpen "Nelly" auf und vertäuen das freundliche Pool-Monster im Nichtschwimmerbereich. Schnell schließen die Kinder Freundschaft mit dem XXL-Spielgerät und bedienen sich seiner begeistert als glitschiges Kletterobjekt.

"Heute kommen auch die Kleinen bei Nelly mal zum Zuge", stellt Meier fest. "Die haben bei viel Betrieb kaum eine Chance." Langsam belebt sich die Liegewiese ein wenig, genießen neue Badegäste das angenehme Nass. Wolfgang Hilbert und die beiden Aqua-Fitness-Trainerinnen Melisa Hornischer und Annerose Mayer haben derweil zwei große Behälter voller Fitness-Geräte am Beckenrand stationiert.

Vereinsvorsitzender Jens Thomson kündigt eine Runde Wassersport für alle an. Ein paar Fitnesswillige lassen sich mit Schwimmgürtel und Hanteln ausstatten.

Zu knackigen Beats aus den Lautsprecherboxen zeigen Melisa und Annerose am Beckenrand, wie’s geht. Die Menschen im Wasser geben ihr Bestes: nach vorn die Hanteln und zurück, nach oben, unten und vor dem Bauch öffnen und schließen. Und die Beinarbeit nicht vergessen! Die Musik wird wieder leiser, gemütlich ziehen die Schwimmer ihre Bahnen. Und am Kaffee-Kuchen-Sekt- und O-Saftstand ist jetzt richtig was los.