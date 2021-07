Das Ehepaar Wäsch nach der Ankunft in Stolberg mit dem Koordinator vor Ort, Werner Gärtner. Foto: privat

Bilder der Verwüstung zeigten sich den Helfern aus dem Neckartal im Hochwassergebiet um Stolberg in Nordrhein-Westfalen.​ Foto: privat

In der Rockenauer Festhalle verpacken Frank und Sandra Wäsch mit zwei Helferinnen Hilfsgüter für Hochwasseropfer. Foto: privat

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Es ist doch selbstverständlich, dass wir unseren Mitmenschen helfen", sagt Sandra Wäsch. Bereits im Januar dieses Jahres hatte die 47-Jährige aus Rockenau eine Hilfsaktion für Erdbebenopfer in Kroatien organisiert. Diesmal sind es die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland, die die rührige Rockenauerin unterstützen möchte.

Es waren die Fernsehbilder von überfluteten Ortschaften, die Sandra Wäsch vor zwei Wochen aufschreckten. Umgehend nahm sie Kontakt zu einem guten Bekannten der Familie auf: Werner Gärtner aus Waldbrunn lebt seit rund dreißig Jahren in der östlich von Aachen gelegenen Stadt Stolberg, in einer der vom Unwetter besonders stark betroffenen Regionen. Sein Haus sei nicht betroffen, erfuhr Wäsch von ihm. Doch rings umher sei alles verwüstet. Gärtner zeigte sich bereit, die Verteilung der von Wäsch organisierten Hilfsgüter vor Ort zu koordinieren.

Ein Aufruf über soziale Medien brachte so viele Spenden ein, dass die Rockenauerin gemeinsam mit ihrem Mann Frank und zwei weiteren Helfern mit einem auf eigene Kosten gemieteten Lastwagen, einem geliehenen SUV samt Anhänger und einem weiteren Fahrzeug bereits am vergangenen Wochenende jede Menge Lebensmittel, Hygieneartikel, Babynahrung und Windeln, Tierfutter und vieles mehr nach Stolberg transportieren konnten.

Viele Stunden lang hatten die Wäschs und ein paar Helfer zuvor Kisten und Kartons in der von der Stadtverwaltung kostenlos zur Verfügung gestellten Rockenauer Festhalle gepackt. "Die Kartons, zum Beispiel leere Bananenkartons, haben wir von Eberbacher Supermärkten bekommen", erzählt Wäsch. "Den SUV mit Anhänger hat der Leiter des Michelstädter Altenpflegeheims Haus Bonum zur Verfügung gestellt – inklusive etlicher Lebensmittel und Pflegeprodukte sowie eines Tankgutscheins."

Die Eindrücke, die die Helfer aus Rockenau mit zurück an den Neckar brachten, waren "katastrophal, ganz schlimm". "Es ist kaum durchzukommen, die Straßen sind zum Teil abgesackt, Bahnlinien sind unterspült, überall liegen Schutt und Schlamm", berichtet Sandra Wäsch. "Und es gibt Dörfer, die noch kaum versorgt sind, weil man nicht hinkam."

"Während die größeren Städte inzwischen keine Sachspenden mehr annehmen, sei dies in den Dörfern anders", weiß Wäsch. "Aber man muss sich vorher bei den Gemeindeverwaltungen anmelden bzw. registrieren, die leiten einen dann weiter an die jeweils zuständigen Stellen. Polizei und Bundeswehr kontrollieren an den Ortseingängen und lassen Unangemeldete nicht durch."

Dank ihres Bekannten Werner Gärtner war für die Wäschs bei ihrer Ankunft alles organisiert. Sie konnten ihre Hilfsgüter an einer zentralen Stelle abladen, wo Betroffene sich holen konnten, was sie brauchten. Von Gärtner hat sie nun auch eine Liste mit den Namen von zwölf betroffenen Dörfern erhalten und von den Dingen, die die Menschen dort aktuell dringend benötigen. Dazu gehören neben Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln besonders Taschenlampen und Batterien jeglicher Größe, Insektenspray und Sonnencreme, löslicher Kaffee, Verbandskästen und Pflaster. "Mega-wichtig" sind laut Wäsch auch Straßenbesen, Bau-Eimer, Schrubber und Putzmittel, Arbeitshandschuhe und Gartenschläuche, Gaskocher und Kartuschen, Dosenöffner sowie Kabeltrommeln. "Und dann wünschen die Leute sich noch Minz- und Teebaumöl zum unter die Nase reiben", weiß sie, "wegen der Giftstoffe und der üblen Gerüche in der Luft".

Wer diese Dinge spenden möchte, kann sie nach telefonischer Absprache unter der Handy-Nummer 0176/830-14706 bis spätestens 6. August an der Rockenauer Festhalle, Theodor-Bansbach-Straße 17, abgeben. Am Samstag, 7. August, geht dann der nächste Transport nach Stolberg und die umliegenden Ortschaften. Gerne nehmen Wäschs und ihre Helfer übrigens auch den einen oder anderen Tankgutschein zur Deckung der Benzinkosten entgegen.