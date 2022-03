Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Es ist wunderschön hier, aber ich möchte nach Hause", sagt Alyona unter Tränen. Seit einer Woche leben sie und ihre siebenjährige Tochter nun in Eberbach. Gemeinsam mit Schwägerin Elena und deren beiden 9 und 18 Jahre alten Töchtern kam sie am Freitag letzter Woche aus Kiew in die Stauferstadt. Hier haben sie auf ihrer Flucht vor dem Krieg Aufnahme bei dem befreundeten, aus der Ukraine stammenden Arzt Alexej Yasenyev und seiner Familie gefunden. Auch der Opa der Familie lebt zurzeit in ihrem Haus. Er war wenige Tage vor Kriegsausbruch zu Besuch gekommen und kann jetzt vorerst nicht in seine Heimat zurück. Sie alle gehören zu den insgesamt 57 aus der Ukraine geflohenen Menschen, die nach Aussage von Ordnungsamtsleiter Rainer Menges bis Freitagmorgen in Eberbach gemeldet waren. Sie alle seien privat untergekommen, so Menges, bei Verwandten oder Freunden. Doch gebe es auch bereits Angebote von Eberbacher Bürgern, die Geflüchteten ohne eine Bleibe Wohnraum zur Verfügung stellen wollen.

Für Alexej und Irina Yasenyev und ihre beiden Kinder war es eine Selbstverständlichkeit, die Frauen und ihre Töchter zu sich einzuladen. Elena ist die Ehefrau, Alyona die Schwester seines Jugendfreunds Yllya: "Wir kennen uns seit Kindertagen und haben immer einen engen Kontakt gehalten", sagt Yasenyev. Er selbst war 1997 von seiner Heimatstadt Donezk im Osten der Ukraine nach Deutschland gekommen, hatte an der Universität Heidelberg sein Medizinstudium abgeschlossen. Ab 2003 war er als Facharzt für Innere Medizin an der Eberbacher GRN-Klinik tätig. Seit 2018 arbeitet er in seiner eigenen internistischen Hausarztpraxis in Eberbach.

Schon vor Kriegsausbruch am 24. Februar hatte Alexej Yasenyev seine Freunde in Kiew wissen lassen: "Wenn es losgeht, könnt ihr auf uns zählen." Dann ging es los. "Gegen halb fünf morgens wurden wir von den ersten Explosionen geweckt", berichtet Elena, das Ehepaar Yasenyev dolmetscht. "Illya stand auf und sagte: "Jetzt hat der Krieg begonnen." Sie packten das Wichtigste zusammen: Dokumente, Wasser, etwas Trockenes zu Essen. Doch noch hoffte man auf ein schnelles Ende des Krieges. In der darauffolgenden Woche pendelte die Familie zwischen ihrer Wohnung im 19. Stock eines Kiewer Hochhauses und dem Keller. "Der Fahrstuhl ging nicht mehr, wir mussten zu Fuß laufen, wenn es Fliegeralarm gab." Irgendwann spielten die Muskeln nicht mehr mit. So verschanzte sich die Familie im fensterlosen Bad ihrer Wohnung. "Dort im Bad musste unsere Tochter ihren neunten Geburtstag begehen", erzählt Elena.

Schwägerin Alyona lebt einige Kilometer entfernt. In ihrem Haus gibt es keinen Keller. Die alleinerziehende Mutter musste mit Töchterchen Arina in einem nah gelegenen Bunker aus der Sowjetzeit Zuflucht suchen, wenn die Sirenen heulten. "Arina hatte so große Angst, dass sie nicht mehr aus dem Bunker herauswollte", berichtet ihre Mutter. Also ließ sie das Kind dort bei Nachbarn, wenn sie in ihre Wohnung ging, um etwas zu kochen oder Dinge zu erledigen. Der positive Nebeneffekt der Notsituation: "Die Menschen, die aus mehreren Häusern der Umgebung in den Bunker kamen, kannten sich zum Teil davor nicht. Doch nun entstand ganz schnell eine große, enge Gemeinschaft. Man tauschte Handynummern aus, half sich mit Lebensmitteln aus, kümmerte sich um die, die Hilfe brauchten."

Nach einer Woche Krieg beschlossen Yllya, Elena und Alyona, das Angebot ihrer Eberbacher Freunde anzunehmen. Am Morgen des siebten Kriegstages machten sich Frauen und Kinder, begleitet von Yllya, zu Fuß zum Bahnhof auf. "Es gab sehr viele Menschen dort", erinnern sich die beiden Frauen, "aber es herrschte keine Panik". Züge mit geschlossenen Türen standen an den Bahngleisen, ohne Hinweise, wohin sie fahren würden. "Eigentlich wollten wir nach Warschau", sagt Elena. "Aber am Ende war es uns egal, wir hatten nur Angst, nicht in einen der Züge hineinzukommen." Und irgendwann ging alles ganz schnell: Die Türen des Zuges an Gleis drei öffneten sich. Der Abschied? "Es gab keinen Abschied", sagt Elena. "Ein Kuss noch, dann wurden wir wie in einem Fluss von den drängenden Menschen in den Zug hineingetragen." Erst nach der Abfahrt erfuhren sie ihr Reiseziel: Budapest. "Wir durften die Vorhänge an den Fenstern nicht öffnen, der völlig überfüllte Zug war nicht geheizt, um Dampfbildung zu vermeiden." Möglichst unauffällig sollte die Fahrt vonstattengehen. Yllya musste zurückbleiben, damit er vor Ort ist, wenn er gebraucht wird.

"In Budapest wurden wir mit warmem Essen und Tee versorgt", berichten die Frauen. Hier erhielten sie auch kostenlose Tickets für die Weiterfahrt nach Salzburg. Von dort ging es nach München, wo sie und ihre Kinder nach 48-stündiger Reise von ihren Eberbacher Freunden in Empfang genommen wurden. Im Haus der Yasenyevs bewohnen die beiden Frauen mit ihren kleinen Mädchen die 33 Quadratmeter große Einliegerwohnung. Die 18-jährige Polina und der Opa der Yasenyevs sind in der Wohnung der Gastgeberfamilie untergebracht. Wie lange sie wohl hierbleiben werden? "Wir rechnen mit einem längeren Aufenthalt", sagt Alexej. "Daher wäre es schon gut, wenn sie bald eine größere Wohnung finden würden." Im Moment aber sind alle einfach nur dankbar: für die liebevolle Aufnahme bei ihren Freunden, für die freundliche Unterstützung seitens der Stadtverwaltung und für die Hilfsbereitschaft der Nachbarn. "Alle, die uns kennen, haben gefragt, ob etwas gebraucht werde", berichtet Irina Yasenyev. "Unsere Gäste hatten ja nur eine Tasche und einen Rucksack dabei. Nun haben die Leute Kleidung, Schuhe, Süßigkeiten und ein Tablet für die Kinder gebracht. Und manche gaben sogar einen Umschlag mit etwas Geld für die Mamas."

So heißt es nun, den neuen Alltag zu gestalten. "Wir möchten uns so gerne nützlich machen", sagen Ärztin Alyona und Ingenieurin Elena, "wir wollen nicht einfach von Sozialleistungen leben." Doch sie wissen auch: "Dafür müssen wir erst mal ganz schnell die deutsche Sprache lernen." Informatikstudentin Polina würde am liebsten ihr in Kiew begonnenes Studium in Deutschland fortsetzen und arbeitet dafür schon kräftig an der Perfektion ihrer bereits vorhandenen Deutschkenntnisse. Und die kleinen Mädels? "Adelinas Lehrerin unterrichtet jetzt online vom Keller aus", erzählt Mama Elena – für alle ihre Kinder in Kiew oder wo immer sie sich gerade befinden.

Worauf hoffen die Menschen, für die der Kontakt zu ihren Liebsten nun für lange Zeit nur noch per Handy oder Tablet möglich ist? "Dass der Krieg schnell vorbeigeht", sagen Elena und Alyona. Dann wollen sie so schnell wie möglich zurück und mithelfen, ihr Land wieder aufzubauen. "Und dass die Ukraine vereint bleibt", fügt Alexej Yasenyev hinzu.