Von Jutta Biener-Drews

Herr Fuchs, wie oft wurden Sie in diesen Tagen schon nach Ihrem Befinden gefragt? Und haben Sie überhaupt noch Lust, darauf zu antworten?

Martin Fuchs: Durchaus oft. Von Besuchern der Werkstattbühne, aber auch von Freunden und Verwandten. Natürlich antworte ich darauf gerne, denn es ist durchaus hilfreich, wenn man spürt, dass das eigene Schicksal andere nicht gleichgültig lässt.

Und wie geht es Ihnen tatsächlich?

Nun, ich habe im letzten Jahr eine Vollbremsung durch einen Fahrradunfall hingelegt mit vierwöchiger Zwangs-Aufführungspause. Dieses Mal ist es eine Vollbremsung aus dem Nichts heraus. Ich hatte die letzte Aufführung am 12. März in einem Kindergarten, und danach kamen nach und nach die Absagen herein und der Lockdown. Insgesamt fehlen mir bis Ende Juni 55 Gastspiele und plötzlich sind die Einnahmen auf Null. Das ist natürlich zuerst einmal ein Schock, und aus dieser Schockstarre musste ich mich erst einmal lösen und überlegen, wie und ob es überhaupt weitergeht.

Solo Fantastico, Teil 2: Martin Fuchs - Figurentheater Fex

Ausgerechnet im 25. Jubiläumsjahr Ihres Figurentheaters macht die Pandemie sämtliche Vorhaben und Veranstaltungen zunichte. Wie halten Sie sich über Wasser?

Einige Veranstalter haben die ausgefallenen Gastspiele auf den Herbst verlegt, aber da ist ja auch noch nicht sicher, ob es dann schon wieder Veranstaltungen geben wird. Es gibt auch ein paar Veranstalter, die mir sogar eine prozentuale Ausfallgage bezahlt haben. Und für unsere Werkstattbühne gab es sogar ein paar Spenden. Außerdem habe ich die Soforthilfe beim Land beantragt und zu meiner Überraschung wurde sie auch relativ schnell genehmigt. So hoffe ich, dass ich die laufenden Kosten bis in den Herbst wohl tragen kann und der Kopf erstmal über Wasser bleibt. Wie es allerdings dann weitergeht, ist noch offen – ob überhaupt in diesem Jahr noch Veranstaltungen stattfinden können.

Sie nennen sich einen Theaterfex. Kann so jemand in einer unbefristeten Zwangspause denn still halten?

Stillhalten geht nicht, es gibt immer zu tun. Ich habe Lagerhalle und Werkstatt auf Vordermann gebracht und ein paar Renovierungsarbeiten am Haus. Und dann natürlich die Theaterarbeit – Langeweile gibt es bei uns nicht. Allerdings wird diese Arbeit eben nicht bezahlt.

Müssen Jonny Biber, Holunderbär und all die anderen jetzt in ihren Kisten bleiben?

Johnny und der Holunderbär müssen tatsächlich in der Kiste bleiben, obwohl sie ja eigentlich gegen den Corona-Virus immun sind, im Gegensatz zu ihrem Spieler. Aber ab und zu hole ich sie heraus und sie bekommen eine Wohlfühlmassage. Aber wir haben auch Zuwachs bekommen: Nulli, Priesemut und Rolli-Tom. Mit denen wird zurzeit das neue Stück geprobt. Allerdings ist es leider schwer, ein Probepublikum zu finden. Das haben bisher immer der Kindergarten und die Grundschule gemacht.

Was planen Sie für die Zeit nach dem Lockdown?

Natürlich mit dem neuen Stück auf Tournee zu gehen und auch die Werkstattbühne endlich wieder zu bespielen. Hoffentlich, wenn ich so lange durchhalte, denn es ist ja noch relativ unsicher, wie lange die Beschränkungen bestehen werden. Wir planen aber auch bereits neue Stücke, die wir dann inszenieren werden. Und ich freue mich schon darauf, mich mit lieben Kollegen und Freunden zu treffen. Ebenso freue ich mich auch schon darauf, meinen neuen roten Theaterbus, den ich mir erst im Januar gekauft habe, endlich wieder in Bewegung zu setzen, auf Tour zu gehen und deutschlandweit mein Publikum wieder zu sehen.

Wie kann Ihr Publikum jetzt mit Ihnen in Kontakt bleiben?

Wir machen bei uns im Dorf verschiedene kleine Aktionen. Wir haben z.B. an Ostern an unserem Gartenzaun einen Stuhl aufgehängt, auf dem wir den Spaziergängern ein Buch "Es lebe das Puppenspiel" ausgelegt und geschenkt haben. Am 1. Mai werden wir den Stuhl mit Bastelsets für Kinder bestücken zum Bau von Streichholzschachtelfiguren. Außerdem gibt es auf unserer Homepage Videos zu unseren Stücken und auch auf meiner Facebook-Seite informiere ich über den Stand der Dinge. Kleine Buchvorstellungen und Lesungen finden auf unserer Verlags-Homepage statt. Man kann mich natürlich jederzeit anrufen oder mich per Mail kontaktieren. Auf der RNZ-Homepage gibt es bei "solo fantastico" einen kleinen Video-Clip von mir zu sehen.

Info: Das Fex-Figurentheater ist ein freies Tourneetheater mit jährlich an die hundert Auftritten und einer Werkstattbühne in Helmstadt-Bargen. Martin Fuchs gründete es 1995 als Ein-Mann-Projekt in Waldwimmersbach, zog damit im Jahr 2000 nach Eberbach ins frühere Gasthaus "Sonne" und vollzog hier den Schritt in die Professionalität. In der Folge sollte das Fex so groß werden, dass mit der räumlichen Ausdehnung 2008 auch der Abschied aus Eberbach unumgänglich wurde. Ehefrau Ute Fuchs rief 2010 auch einen kleinen Verlag ins Leben. www.fex-theater.de, www.verlag-fuchs.de