Eberbach/Schönbrunn/Hirschhorn (fhs) Die gute Nachricht: Es gibt im Raum Eberbach noch freie Plätze bei Ferienprogrammangeboten. Die schlechte für Schönbrunner Kinder: Die Gemeinde hat ihr Ferienprogramm der Pandemie wegen komplett abgesagt.

166 Teilnehmer für die 59 Angebote des Eberbacher Ferienspaßes 2021 hat Isabell Friedel vom Jugendreferat der Stadt gezählt, nachdem diesen Montag die Verlosung unter den Anmeldungen für die besonders nachgefragten Angebote stattgefunden hat. Die Ausgelosten werden benachrichtigt. In der Mail steht, zu welchen der gewünschten Veranstaltungen man zugelassen worden ist. Bis kommenden Samstag muss die Überweisung der jeweiligen Teilnahmegebühr eingegangen sein, ansonsten kann man nicht an dem Angebot teilnehmen.

Auf der Webseite www.unser-ferienprogramm.de/eberbach/ steht unter der "Programmliste" bei jedem Angebot, wie viele freie Plätze es noch gibt. Seit Montag kann man sich dort nur noch direkt anmelden. Jetzt ist auch gleich der Betrag auf eines der angegebenen Konten zu überweisen, eine Benachrichtigung erfolgt nicht mehr.

Wer dennoch einen Termin nicht wahrnehmen kann, soll bitte auf jeden Fall rechtzeitig absagen, sodass andere Interessenten noch eine Chance erhalten. Rechtzeitig heißt: spätestens fünf Tage vor der Veranstaltung online stornieren.

Bei zu geringem Interesse oder ungeeigneter Witterung können auch die Veranstalter Angebote absagen. Die Angemeldeten werden dann informiert.

In Hirschhorn war keine Verlosung vorgesehen. Für die Angebote der Ferienspiele sind Anmeldungen eingegangen, aber auch noch einzelne Plätze frei. Informationen dazu hat Tatjana Gruneberg unter der Telefonnummer 06272/923-133.

In der Gemeinde Schönbrunn war für die Vereine eine verlässliche Planung schwierig; die hohen Corona-Auflagen stünden zudem in keinem Verhältnis zu den geplanten Veranstaltungen, heißt es in der Begründung der Absage.