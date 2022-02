Von Martina Birkelbach

Eberbach. Ein dreifach kräftiges "13er Ring-Maul, 13er Ring-Maul, 13er Ring-Maul". Die Fastnachts-Freunde-Eberbach haben einen etwas anderen Schlachtruf. Einen tieferen Sinn hat der nicht, die 13 entstand ebenso zufällig wie "Ring-Maul". Die Fastnachts-Freunde haben in den vergangenen Jahren viele Ring-Maul-Schlüssel gebraucht, um ihre Wagen zu bauen.

2007 begann es mit "Hawaii-Party" bei den Umzügen in Eberbach und Neckargerach noch recht unspektakulär, aber von Beginn an mit viel Spaß. In den nächsten drei Jahren ging’s immer flotter weiter mit "Handwerker der Zukunft", "Klimawandel" und "Love Parade". Die Gruppe hatte immer einen Kern von 20 Leuten. Jedes Jahr kamen Neue dazu, andere gingen. Im Durchschnitt zogen immer etwa 35 Personen durch die Straßen.

2011 und 2012 haben sie ausgesetzt, ansonsten waren sie immer auf Tour und vergrößerten sich jährlich. 2013 war die Gruppe erstmals auch bei den Umzügen in Mudau und Lohrbach (Nachtumzug) dabei und 2015 dann sogar in Hirschhorn. Seit 2015 ist die Gruppe auch ein eingetragener Verein. Damit sind die Fastnachts-Freunde-Eberbach der fünfte Eberbacher Faschingsverein, nur eben wie die Haidebower, ohne Prunksitzungen.

Seit 2015 sind die Fastnachts-Freunde-Eberbach mit einem Stand auch beim Eberbacher Frühling vertreten, sie haben auch schon bei einem Tag der offenen Tür (Feuerwehr und THW) sowie beim Schlauchbootrennen der Reservisten mitgemacht und einen selbst gestalteten Fastnachts-Freunde-Pin gestaltet.

Doch 2020 und auch dieses Jahr ist erstmal Schluss, die Corona-Pandemie zwingt die Fastnachtsfreunde in die Fastnachtspause. Wie die Gruppe damit umgeht, darüber haben wir mit Präsident Björn Bermich gesprochen.

Herr Bermich, 2020 waren die Fastnachtsfreunde als "Bautrupp" etwas kleiner unterwegs, da die Halle in Weisbach gekündigt wurde. Hatten Sie danach noch eine neue Halle gefunden und gab es schon Planungen für den Umzug 2021?

Präsident Björn Bermich. Foto: mabi

Wir hatten weiter nach einer passenden Halle gesucht und es gab auch zwei Optionen. Die mussten wir dann aber wieder wegen der Absagen der Umzüge verwerfen. Die Planungen für die neue Kampagne waren größtenteils abgeschlossen, einzig die anfängliche Ungewissheit, ob die Umzüge stattfinden, hatten einen Baubeginn herausgezögert. Und letztlich kam dann auch die Absage für die Umzüge.

Zwei Jahre kein Umzug. Hatten Sie zwischendurch überhaupt persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern? Sind noch alle im Herzen oder virtuell dabei?

Bis auf bei der Jahreshauptversammlung war der Kontakt leider viel zu wenig und man hat sich zu wenig persönlich gesehen.

Nehmen Sie die Ringmaul-Schlüssel jetzt privat in die Hand?

Der darf in keiner guten Werkstatt fehlen. Jetzt finde sie im privaten Bereich ihren Einsatz.

Was bedeutet Ihnen Fastnacht?

Gemeinsame Zeit verbringen, etwas Großes, Ausgefallenes oder Besonderes zu gestalten oder auf die Beine zu stellen. Gute Laune und strahlende Gesichter.

Keiner weiß, wie es weitergeht, wie kommen Sie damit klar?

Die Ungewissheit ist schwierig für uns. Gerade weil wir einzig und allein von dem Wagenbau, den Umzügen und dem Eberbacher Frühling leben.

Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich?

Ich vermisse die alte Normalität, gemeinsam die Fastnachtszeit ausgelassen mit Gleichgesinnten zu feiern. Wir wünschen uns nicht noch eine Absage, sondern die Rückkehr zur fünften und besten Jahreszeit.

Herr Bermich, vielen Dank für das Gespräch.