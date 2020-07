Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die SWR-Fernsehmoderatorin Annette Krause erkundet für die Filmreportage "Expedition in die Heimat" die Gegend rund um den Katzenbuckel und zeigt am kommenden Freitag auch ein Gespräch mit Triathleten Timo Bracht und einen Besuch im Eberbacher Küfereimuseum.

SWR-Moderatorin Anette Kraus. Foto: privat

Moderatorin Krause begibt sich auf die Spuren von Götz von Berlichingen, besucht einen Weinberg, auf dem eine historische Weinsorte kultiviert wird, und trifft Bracht als mehrfachen "Iron Man"-Gewinner aus der Region. Auf dem Weg zum Katzenbuckel genießt sie die abwechslungsreiche Landschaft – und oben angekommen den Rundumblick.

Am Startpunkt in Neckarsulm macht Annette Krause einen Ausflug ins Deutsche Zweirad- und NSU-Museum. Auf Burg Guttenberg in Neckarmühlbach reist sie zurück in die Ritterzeit: Die Moderatorin bekommt von Bernolph Freiherr von Gemmingen-Guttenberg eine Burgführung, die in die düstere Folterkammer und auch in die einzigartige Holzbibliothek führt. Anschließend besichtigt sie die Deutsche Greifenwarte auf Burg Guttenberg, die rund 80 Greifvögel und Eulen beherbergt.

Auf der anderen Neckarseite begibt sich Annette Krause anschließend auf der Burg Hornberg über den Dächern von Neckarzimmern auf die Spuren von Götz von Berlichingen, der hier mehrere Jahrzehnte verbracht hat. Außerdem führt sie der Burgherr Dajo Freiherr von Gemmingen-Hornberg durch die Privaträume, präsentiert die Ahnengalerie und zeigt in der Privatbibliothek ein kostbares Buch aus der Ritterzeit. "Gundeslheimer Himmelreich" nennt sich der Wein von Norbert Greiß‘ Weinbau Pavillon. Er wird aus der alten Rebsorte "Urban" gewonnen.

Timo Bracht. Foto: privat

Annette Krause lernt den Winzer kennen, der sie wieder kultiviert. Mit dem aus Schollbrunn stammenden und in Eberbach wohnenden mehrfachen "Iron Man"-Sieger und erfolgreichen Profi-Triathleten Timo Bracht geht es für die Moderatorin auf Trainingstour: Der Sportler zeigt ihr die schönsten Strecken fürs Trainieren, Joggen und Radfahren und gibt Tipps, wie man sich in Form hält. Nach einer Stippvisite ins Eberbacher Küfereimuseum geht es schließlich auf eine abwechslungsreiche Wanderung auf den Katzenbuckel. Das beeindruckende Panorama ist Ziel und Höhepunkt ihrer Expedition.

Info: Die Sendung ist am Freitag, 17. Juli, von 20.15 bis 21 Uhr im SWR-Fernsehen und ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, in der ARD Mediathek zu sehen.