Von Marcus Deschner

Eberbach/Mosbach. "Das war’s dann mit unseren Plänen", sagt Dr. Klaus-Dieter Roos auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge an der Richard-Schirrmann-Straße. Dem scheidenden Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach ist die Enttäuschung über die Entscheidung der Stadt Eberbach zur Bebauung des knapp 40 ar großen Areals förmlich ins Gesicht geschrieben. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Jens Neser inspizierte er ein letztes Mal das derzeit von Brombeeren und sonstigem Wildwuchs überzogene Gelände.

Dort wollte die Familienheim Mosbach sieben Reihenhäuser mit integrierten Garagen, zwei Doppelhaushälften, zwei Garagen und neun Stellplätze bauen. Jede Einheit sollte gemäß der Kalkulation über rund 150 Quadratmeter Wohnfläche verfügen und schlüsselfertig für unter 400.000 Euro zu erstehen sein. Auch die Zufahrtsstraße wollte man etwas verbreitern. Vor rund einem Jahr stellten die Genossenschafts-Verantwortlichen ihre Pläne mit einer aufwendigen Präsentation im Gemeinderat vor. Doch dort stieß das Ganze in nicht-öffentlicher Sitzung anscheinend auf Kritik. "Die damals mit Ausnahme der SPD von allen Fraktionen angeführten Argumente stehen jedes für sich in absolutem Widerspruch zu den Haltungen bei einer unlängst getroffenen Gemeinderatsentscheidung zur Erweiterung eines Baugebiets in Pleutersbach", spielt er auf die Ringenacker-Erweiterung an.

Bei der Entscheidung für diese habe auch Bürgermeister Peter Reichert argumentiert, dass man junge Familien verliere, andere abwanderten, wenn man gar nichts mehr anbiete. Umso unverständlicher sei es, den Bau von "neun familiengerechten und bezahlbaren Reihenhäusern im erschlossenen Innenbereich abzulehnen", macht Roos seinem Unmut Luft.

Hätte man die Anzahl der Häuser auf dem Areal dort auf maximal sieben reduziert, wie von Teilen des Gemeinderats gefordert, sei eine wirtschaftliche Kalkulation nicht möglich. "Wer junge Familien fördern will, der darf keine Reihenhäuser mit 600 Quadratmeter Grundstücksanteil zu einem Gestehungspreis von über sechshunderttausend Euro fordern", meint der Fachmann.

Die Familienheim Mosbach hatte das Grundstück mitsamt der maroden Herberge, die im Jahr 2000 ihre Pforten dichtgemacht hatte, 2005 vom Deutschen Jugendherbergswerk erworben. Danach wurden mehrere Optionen durchgespielt. Eine war der Bau von 15-18 Mietwohnungen. Wegen damals schon hoher Baupreise und daraus resultierender Mieten, die mit dem genossenschaftlichen Grundgedanken nicht vereinbar gewesen wären, ließ man die Pläne aber wieder fallen. 2015 rissen Bagger die nicht mehr sanierungsfähige Herberge, die in ihren Glanzzeiten jährlich tausende Besucher anzog, ab.

Mit "wehmütigem Blick" verabschiedeten sich nun die Mosbacher Genossenschaftsvorstände von den Überlegungen zur zeitnahen Bebauung des Grundstücks, sagt Roos. Die Liegenschaft soll nun veräußert werden.