In der am Sonntag beginnenden Ausstellung in der Michaelskirche geht um die Frauen und ihre Rolle in der evangelischen Kirche in Baden. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "...und sie nahm den Hammer in die Hand" – es geht um Mord und Totschlag, Täuschung und Verrat. Die Rede ist nicht vom sonntäglichen Tatort um 20.15 Uhr, sondern vom Gottesdienst zum Frauensonntag in der evangelischen Michaelskirche am morgigen Sonntag um 10 Uhr. Im Anschluss wird die Ausstellung "Mehr als 100 Jahre Evangelische Frauen in Baden" eröffnet.

Die Geschichte, um die es am Sonntag geht, ist 3000 Jahre alt und könnte aktueller nicht sein. Sie wirft Fragen auf: Mord – oder nicht? Schuldig – oder doch nicht? Egoistisch – oder alles, nur das nicht? "In den Tagen Jaels" ist einer der ältesten Texte der hebräischen Bibel. Es geht um eine Frau, die vergewaltigt wird. "Im Kongo etwa wird Vergewaltigung als Waffe im Krieg eingesetzt", spannen Pfarrerin Anja Kaltenbacher und Prälatin Barbara Coors den Bogen zur heutigen Zeit, wo in einigen Ländern die Zivilbevölkerung seit Jahren mit Vergewaltigungen terrorisiert wird. Doch Jael, die Frau in der Geschichte, ist nicht nur Opfer, sie wird auch Täterin, als sie ihren Vergewaltiger mit einem Hammer erschlägt.

"Spannend wie ein Krimi fordert uns der Text heraus, gesellschaftliche Traditionen und Rollenklischees zu hinterfragen, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verbinden und sich selbst ein Urteil zu bilden", sagt Kaltenbacher. Sechs bis sieben Frauen – bunt gemischt – werden im Gottesdienst dazu Stellung beziehen. Im Anschluss wird bei einem kleinen Umtrunk die neue Ausstellung in der Michaelskirche eröffnet.

200 Jahre Evangelische Landeskirche in Baden, mehr als 100 Jahre Evangelische Frauen in Baden – es gibt für die Kirchengemeinde einiges zu feiern in diesen Tagen. Um Frauen geht es in der Ausstellung, die am Sonntag nach dem Gottesdienst eröffnet wird. Im Jahr 1821 – also vor 200 Jahren – haben sich die reformierte und die lutherische Kirche zur Badischen Landeskirche zusammengetan. Zu dieser Zeit waren die Frauen in der evangelischen Kirche zwar aktiv, hatten aber keine Ämter inne. Es dauerte fast einhundert Jahre, bis sich die Frauen zusammengeschlossen hatten. Sie stellten sich die Frage "Wir geben ganz viel, aber wer unterstützt uns?" – und beantworteten sie. Vor 105 Jahren – 1916, mitten im ersten Weltkrieg – wurde der erste Frauensonntag eingerichtet. Die Ausstellung "Mehr als 100 Jahre Evangelische Frauen in Baden" widmet sich der Rolle der Frauen in der Evangelischen Kirche.

Passend zum Gottesdienst am Frauensonntag findet ein interaktiver Themenabend am Mittwoch, 22. September, statt. "...und sie nahmen den Hammer in die Hand... – Frauen im Aufbruch in Kirche und Gesellschaft". 100 Jahre nach der Union erreichen Frauen in Baden die ersten Etappenziele: Die Dachorganisation wurde gegründet, Frauen zum Theologiestudium zugelassen, 50 Jahre später die erste Pfarrerin ordiniert. Wohin brechen Frauen heute auf? Welche Thesen schlagen sie heute an die Kirchentüren? Anja Kaltenbacher, Barbara Coors und Ellen Leytz spannen den Bogen zur heutigen Zeit.

Eberbacher Unionsmahl

Die Jubiläumswoche vom 2. bis 10. Oktober (Ankündigung folgt) hat mit dem interaktiven Themenabend ein Vor- und mit dem Eberbacher Unionsmahl am 30. Oktober, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein Nachspiel. "Kulinarisch, spritzig, witzig" soll es werden, verspricht Dekan Ekkehard Leytz. Es gibt regionale und saisonale kulinarische Köstlichkeiten von Koch Jonathan Schließler, ein musikalisches Entrée von Bezirkskantor Andreas Fauß sowie Tischreden, unter anderem von Pfarrerin und Bischofskandidatin Dr. Heike Springhart sowie MdB Dr. Lars Castellucci. Die Kosten für das Essen betragen 24 Euro. Um die finanzielle Hürde zu senken, besteht die Möglichkeit, für 48 Euro noch jemanden einzuladen, der sich mit 8 Euro beteiligt.

Info: Eine Anmeldung im Gemeindebüro, Telefon 06271/4787, ist erforderlich bis 19. Oktober, es gibt nur 80 Plätze.