Eberbach. (jasch) Die evangelische Landeskirche Baden will sich zukunftsfähig machen. Hinter diesem Ziel steckt eine tiefgreifende Entwicklung: Seit Jahren treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus, mit ihnen fehlen Kirchensteuereinnahmen. Deshalb hat die Landessynode beschlossen, 30 Prozent der Pfarr- und Diakoniestellen sowie der Gebäude bis 2032 einzusparen. Wie der Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach dieser Herausforderung begegnet, diskutierten die Mitglieder der Bezirkssynode im evangelischen Gemeindehaus.

Der Bezirk hat 30 Kirchengemeinden, eingeteilt in die Regionen Eberbach, Kleiner Odenwald, Elsenztal und Steinachtal. Künftig gilt jedoch die Maßgabe der Landessynode, dass in den Regionen zwei oder drei Pfarrerinnen und Pfarrer für die gesamte Region verantwortlich sind. Die Kirchengemeindemitglieder müssen größere Einheiten bilden.

Am Beispiel der Region Steinachtal erklärte Dekan Ekkehard Leytz die Dringlichkeit, sich neu aufzustellen und die Strukturen effektiver zu gestalten: 2010 gab es 5218 Gemeindemitglieder, 2020 nur noch 4123. "Diese Rückgänge entstehen, weil es mehr Sterbefälle als Taufen gibt. Zum Teil übersteigen die Sterbefällen die Taufen um das Dreifache." Wegzugsquote und zurückgehende Einwohnerzahlen kommen dazu, so Leytz. Im Jahr 2030 rechnet der Bezirkskirchenrat im Steinachtal mit 3300 Gemeindemitglieder.

Als Richtgröße für eine Kirchengemeinde gab die Landessynode 1000 Gemeindemitglieder vor. Dieses Maß sollte bei künftigen Aufteilungen und Planungen berücksichtigt werden. Demnach müssen sich die Mitglieder der Kirchengemeinden Gedanken machen, wo sich ein zentrales Pfarrbüro und eine mögliche Außenstellen befinden könnten.

Mit der Maßgabe, Pfarrstellen einzusparen, wird sich auch die Verwaltungs- und Gremienarbeit verändern. Leytz zählte verschiedene Ideen auf: Eine Form wäre die Zusammenlegung aller Kirchengemeinden einer Region zu einer einzigen Kirchengemeinde. Die bisherigen Kirchengemeinden bleiben als Pfarrgemeinden bestehen. Eine zweite Möglichkeit ist die Bildung eines Gemeindeverbands, dem einzelne Aufgaben übertragen werden. Als dritte Option schlug Leytz einen Vernetzungsraum vor. Wie sich dies genau ausgestalten sollte, ist aber noch unklar. Bis zum 22. Juli haben die Kirchengemeinderäte Zeit, diese Fragen in ihren Kirchengemeinden zu diskutieren. Leytz betonte, die Landeskirche sei bemüht, den Prozess nicht von oben herunter zu diktieren: "Jeder wird gefragt und jeder muss begründen, wohin er will". Die endgültige Entscheidung trifft aber der Bezirkskirchenrat.

Erst, wenn sich abzeichnet, welche Kirchengemeinden sich zusammenschließen oder den Bezirk sogar ganz wechseln, können Pfarrstellen ausgeschrieben werden. Wer zu lange zögere, riskiere unbesetzte Pfarrstellen. "Gehen Sie es an!", appellierte Leytz.

Angelika Schmidt, Pfarrerin in Waldmichelbach, sagte: "Für kleine Gemeinden ist es vielleicht ganz gut, dass es den Termin im Juli gibt. Das Potenzial ist trotzdem da. Wir müssen nur Leute fragen, die vielleicht noch nie gefragt wurden und die Lust haben, neue Strukturen zu gestalten."

Fest steht jedoch, dass viele Kirchengemeinden gerade erst dabei sind, sich auszutauschen. Offen ist vielfach die Frage, inwieweit das einzelne Gemeindemitglied in den Entscheidungsprozess einbezogen werden soll. Thomas Lehmkühler, Pfarrer in Neckargemünd an der Arche, sagte: "Es ist schon Thema gewesen, aber es ist noch nicht bei allen in der Tiefe angekommen. Im Mai wollen wir das Thema bei unserer Gemeindeversammlung darstellen. Das Ziel ist klar, mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten."

Die jetzige Zuteilung der Gemeinden ist nicht festgeschrieben – auch nicht die im Kirchenbezirk. "Es wird so sein, dass der Kirchenbezirk über 2032 hinaus keinen Bestand haben wird", prognostiziert Ekkehard Leytz. "Es ist im Moment eine Überlegung, dass sich der Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach mit dem Kirchenbezirk Kraichgau zusammentut."

So wäre es gut möglich, dass sich das Steinachtal am Kirchenbezirk Neckar-Bergstraße orientiert, meint Leytz. Besonders gefordert, Aussagen zur künftigen Zugehörigkeit zu treffen, seien außerdem die Regionen Heddesbach und Kleiner Odenwald. "Da ist noch nichts entschieden. Wir wollen ja jetzt darüber reden, wie sie sich das vorstellen. Es gibt zumindest keine Denkverbote. Ich bin gespannt, was sie zurückmelden", meint Schuldekan Manfred Hilkert. Vorsitzende Barbara Schäuble zum Abschluss der Sitzung: "Das Thema berührt uns alle. Das ist ein riesiger Umbruch. Denken Sie groß. Es ist nicht alles schlecht."