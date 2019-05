Von Martina Birkelbach

Eberbach. Zehn Vereine sind am Eberbacher Frühlingsfest von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, beteiligt. Alle sind mit viel Elan dabei, um sich zu präsentieren, und auch, weil das Fest für sie eine wichtige Einnahmequelle ist. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Björn Bermich, Vorsitzender der Fastnachtsfreunde Eberbach, überprüft schon Mal den Standort für die Zelte am Eberbacher Frühlingsfest. Vor der Sparkasse in der Friedrichstraße wird es von den Mitgliedern überwiegend "Regionales" geben. Foto: Martina Birkelbach

Zum vierten Mal mit einem Stand beim Eberbacher Frühling vertreten sind die Fastnachtsfreunde Eberbach. "Regionales" haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. "Unser Steckenpferd ist Apfelwein aus dem Hessischen; in Dosen oder frisch aus dem Fass", sagt Vereins-Vorsitzender Björn Bermich. Pils und Weizenbier, auch aus der Region, wird ebenfalls frisch gezapft, Liköre und Schnäpse werden unter anderem aus Heidelberg geliefert.

"Natürlich werden wir auch für antialkoholische Getränke sorgen", so Bermich. Auch auf Steaks und Bratwürste können sich die Besucher freuen; "das kommt alles von einer nahegelegenen Landmetzgerei". Dass alles aus Betrieben der Region kommt, ist ihm sehr wichtig, "wir wollen die ja auch ein bisschen unterstützen".

Direkt vor der Sparkasse werden die Fastnachtsfreunde Eberbach zu finden sein. "Seit wir dort in der Friedrichstraße stehen, ist auch in der Bahnhofstraße mehr los. Die Verbindung zwischen den Plätzen (Leopoldsplatz, Neuer und Alter Markt, Lindenplatz) ist belebter", findet der Vorsitzende. Zehn bis 15 der fast 40 Mitglieder sind an den Ständen vertreten. Der Schichtdienst dauert jeweils vier bis sechs Stunden.

Die Vorbereitungen sind im vollen Gange: "Getränke sind seit Januar bestellt, Fleisch und Wurst wurde vor vier Wochen geordert, die Mitglieder sind für ihre Dienste eingeteilt". Am Mittwoch, 29. Mai, startet der Aufbau, ab Donnerstag werden die Stände und Zelte zusätzlich durch eine Nachtwache gesichert.

"Wir freuen uns auf jeden Besucher, es ist für jeden etwas dabei. Musik gibt’s auch, allerdings nicht regional, sondern aus der Dose", so Bermich lachend. Das Frühlingsfest ist für die Fastnachtsfreunde eine wichtige Einnahmequelle; "ohne könnten wir die Kampagne und die Umzüge nicht finanzieren; wir haben beispielsweise auch unseren Anhänger vom Erlös gekauft und finanzieren so auch den Unterhalt dafür".

Die Karnevalgesellschaft Kuckuck Eberbach wird laut Präsidenten Udo Geilsdörfer ihre "Kuckucksklause" auf dem "schönen Neuen Markt" aufstellen. Sie sind bei Frühlingsfest dabei, "seit der Neue Markt neu gestaltet wurde". Neben einem Getränkestand können sich die Gäste auf leckere Hamburger in allen Variationen freuen. "Auch in diesem wird es wieder eine neue Kuckucks-Burger-Kreation geben."

Außerdem werden Pulled Pork, Wurstsalat und Pommes frites angeboten. Laut Geilsdörfer machen "bestimmt an die 80 bis 90 Mitglieder" beim Stand mit. "Es gibt im Vorfeld viel zu tun. Wir sind ganz dabei. Alle Waren sind bestellt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", so der Präsident. Das Frühlingsfest ist auch für die KG Kuckuck eine wichtige Einnahmequelle "neben den Mostzelt auf dem Kuckucksmarkt". Die Einnahmen kommen dem gesamten Verein und den Zuschauern zu Gute. "Eine qualitativ hochwertige Fastnacht, wie wir sie betreiben, kostet einfach Geld."

Zum 15. Mal dabei ist der VfB Eberbach. Laut Vorsitzendem Christian Rochow wird der Stand auf dem Leopoldsplatz aufgebaut. Die Fußballer bieten einen Barbetrieb und als Highlight dieses Jahr "einen Weinstand mit Erlesenem aus der Pfalz". Rund 50 Mitglieder sind beteiligt. Rochow: "Die Vorbereitungen laufen im Moment nach Plan. Ab nächster Woche beginnt die heiße Phase." Das Frühlingsfest ist für den VfB "eines der wichtigsten Feste für die Vereinskasse. Die Einnahmen werden für den laufenden Spielbetrieb verwendet".

Die Handballgesellschaft Eberbach, Eberbach (Vorsitzender Thomas Neuer) werden laut Philipp Walter vom Vergnügungsausschuss ihren Stand, "wie seit vielen Jahren" ebenfalls auf dem Leopoldsplatz aufbauen. Wegen der Umgestaltung des Platzes wird das Zelt entgegen der vergangenen Jahre "um 90 Grad gedreht" vorzufinden sein. Walter: "Wir haben ein neues Standkonzept. Der Theken/Barbereich - mit Getränken für Frau und Mann - wird neu gestaltet. Andere Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein - auch für das jüngere Publikum". Außerdem ist für Sonntag, von 13 bis 17 Uhr, erstmals ein Kaffee- und Kuchenverkauf geplant.

"Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent in die Jugendkasse." Über das komplette Wochenende gibt es über 70 Schichten, welche durch Helfer besetzt werden müssen. Hinzu kommt noch der Auf- und Abbau. Walter: "Einige helfen mehrfach, nichtsdestotrotz sind über 60 Mitglieder beteiligt". Die Vorbereitungen laufen "soweit okay". Es ist "allerdings deutlich mehr zu tun in diesem Jahr, da der Stand, beziehungsweise das Zelt, umgestellt wird. Somit ist laut Walter eine komplett neue Anordnung und auch Umstrukturierung innerhalb des Zeltes notwendig.

Deshalb war auch vorab viel Planung notwendig und der Aufbau startet direkt am Montag, 27. Mai. Daher startet der Aufbau auch direkt am Montag den 27. Mai. Ein Problem ist laut Walter, dass "man immer weniger Helfer findet. Das zieht sich durch die gesamten letzten Jahre. Daher versuchen wir, gleiche Leistung durch weniger Helfer irgendwie umzusetzen, also Optimierung des Standkonzepts". Das Frühlingsfest ist für die Handballer "sehr wichtig und immer eine gute Einnahmequelle. Deshalb sind wir auf gutes Wetter und viele Besucher angewiesen."

Leider ist jedoch in den vergangenen Jahren "trotz gutem Wetter, eher ein Besucherrückgang zu verzeichnen". Dazu "erhoffen wir uns Ideen vonseiten der Stadt, um das Fest wieder mit Leben zu füllen". Neben der Einnahmequelle ist es laut Walter auch wichtig, den Verein in der Stadt zu repräsentieren. Insgesamt sei alles aber mit sehr viel Arbeit verbunden, da alles über Freiwillige abgewickelt wird. Die Einnahmen verwendet die HGE für den "laufenden Spielbetrieb" (Hallenkosten etc.), Jugend- und Seniorenmannschaften (Sportbekleidung etc.) und Investitionen im Vereinsheim.

Weiter auf dem Leopoldsplatz zu finden sein wird der Stand des SV Eberbach (Vorsitzender Ralf Bettinghausen). Laut dem zweiten Vorsitzenden Achim Hable ist der SVE ebenfalls schon viele Jahre dabei. Es gibt Bier sowie weitere alkoholische und antialkoholische Getränke. Hable: "Etwa 40 Mitglieder sind beteiligt; die Vorbereitungen laufen routiniert über den Wirtschaftsausschuss". Das Frühlingsfest ist für den SVE "sehr wichtig; es geht darum Einnahmen zu generieren und als Verein präsent zu sein". Die Einnahmen werden für die "Deckung der laufenden Kosten des Vereins" verwendet.

Ein "kleines Frühlingsfestjubiläum" wird es dieses Jahr beim Skiclub Grummer Stegge auf dem Leopoldsplatz geben. Wie Vorsitzender Klaus Sywyj mitteilt, ist der Verein dieses Jahr zum 30. Mal dabei. Als Highlight wird es einen Jubiläumscocktail geben. Über das gesamte Frühlingsfest sind laut Sywyj etwa 50 Skiclubmitglieder im Einsatz; für Aufbau, Bewirtung, Abbau usw. Am Freitag, 25. Mai, wird mit dem Verladen und Vorrichten der Skiclubhütte begonnen. "Das Frühlingsfest ist für uns immer eine sehr wichtige Veranstaltung, um uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren und um Einnahmen zu generieren. Das Geld verwenden wir, um unsere jährliche Veranstaltungen zu finanzieren; vor allem für Skifreizeiten und für die Nachwuchsarbeit."

Eberbacher Vereine sorgen auf dem Frühlingsfest für das leibliche Wohl der Gäste; hier brutzelt die SGR fleißig. Archivfoto: Martina Birkelbach

Auf dem Neuen Markt vertreten sein wird die SG Rockenau (Vorsitzender Florian Fink). Laut Vereinsmitglied Max Huber ist die SGR zum achten Mal dabei. Es gibt leckere Bratwurst und Steak vom Schwenkgrill, wahlweise mit Pommes oder frischen Brötchen. "Etwa 40 Mitglieder sind auf die drei Tage verteilt sowie für Auf- und Abbau eingeteilt; also etwa zwölf Mitglieder pro Tag."

Die Vorbereitungen laufen, wie Huber weiter mitteilt, optimal. "Das Frühlingsfest ist eines der wichtigsten Feste des Jahres für unseren Verein; die Einnahmen werden für den laufenden Betrieb des Sportvereins verwendet.

Die Adlerfreunde Eberbach, unter Vorsitzendem Dirk Lenz, haben ihren Stand links von der Bühne auf dem Leopoldsplatz. "Wir sind in diesem Jahr zum 20. Mal dabei", freut sich Lenz. Und er verrät den Geheimtipp: "Das kleine Bier" (Likör 43 mit Milch und Sahne). Vom Aufbau bis zum Abbau sind etwa 35 bis 40 Mitglieder beschäftigt, die Vorbereitungen sind "so ziemlich abgeschlossen". Lenz erklärt weiter: "Das Frühlingsfest gehört zu einem festen Bestandteil unseres Vereins und die daraus resultierenden Einnahmen kommen der Unterhaltung unserer Lagerräume sowie unseren Mitgliedern für Anschaffungen und Ausflüge zu Gute." Am 6. Juli feiern die Adlerfreunde übrigens ihr 20-jähriges Jubiläum und am 20. Juli findet das dritte "Charity-Schiff" zugunsten krebskranker Kinder statt.

Angemeldet hat sich auch der Dartclub Eberbach. In der Bahnhofstraße Ost werden er mit einem Stand vertreten sein.

Um eine weitere Bühne wird der Eberbacher Frühling in seinem 40. Jubiläumsjahr erweitert. Der Kulturverein Depot 15/7 (Vorsitzender Benny Safferling) präsentiert sich und seine Künstler in der Bahnhofstraße/West, Höhe Fritz Karl. Laut dem zweiten Vorsitzenden Philipp Köhler ist Depot 15/7 zum vierten Mal dabei; rund 15 bis 20 Mitglieder sind dieses Jahr am Frühlingsfest beteiligt. "Die Vorbereitungen sind im vollen Gange", so Köhler.

Am Freitag, bereits ab 17 Uhr, fungiert DJ Lude mit Deep- und Tech-House als Warm-Upper. Weiter geht es ab 19.30 Uhr mit Independence Rock und der Band Superwiser. Um 21 Uhr bereiten My Only Emperor, mit dem Eberbacher Jesse Safferling am Mikro und ihrem brachialen und elektrisierendem Crossover Rock, die Zuhörer auf den letzten Act des Abends vor. Denn ab 22.30 Uhr heißt es Bühne frei für Unemployed. Die sechs Hardrocker aus Eberbach beschreiben sich selbst als "Hardpunkrock Heavy/Trash Metal Band". Am Samstag ist um 17 Uhr wieder DJ Lude vor Ort. Die Wohnzimmertouristen, Marina und Benedikt Held aus Eberbach, schauen ab 19.30 Uhr vorbei.

Am Sonntag startet ab 14 Uhr die "Schulband-Session". Es rocken die "GMS of Pop" der Gemeinschaftsschule Eberbach, die "7 and 1/2 Pilots" des Hohenstaufen-Gymnasiums Eberbach und die "Scholl of Rock" der Merian-Schule in Epfenbach. Die Nachwuchsbands spielen bis gegen 17 Uhr. Das Projekt, steht unter der Leitung von Thorsten Diem, Ekkehart Bock, Dieter Uhrig und Hartmut Quiring.

Köhler: "Das Frühlingsfest ist bei der Menge an Menschen immer eine gute Möglichkeit, auf uns aufmerksam zu machen und über unseren Verein und unsere Arbeit zu informieren. Gute Gespräche bei guter Musik. Die Einnahmen werden dafür verwendet, die Unkosten für das Frühlingsfest zu decken".