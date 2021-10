Von Waltraud Dollinger

Schwanheim. Es wurde am Samstag wieder gefeiert in der "Laube" von Simon Völker in Schwanheim. Im Rahmen des dritten Weinlaubenfestes ging’s vor allem um ein Jubiläum, das zehnjährige Bestehen der "Töchter Schwanheims", zu dem auch Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey gratulierte.

2011 hatten 16 Frauen aus Schwanheim anlässlich der Kerwe die Idee zu einem Projektchor. Es sollte nur ein Lied werden. Aber die Gruppe kam so gut an, dass sie beschloss weiter zu machen.

Der Name entstand dann in Anlehnung an die Söhne Mannheims. Im gleichen Jahr übernahm Frank Aranowski, ein Chorleiter aus Heidelberg, den Männergesangverein MGV "1867" Schwanheim. Kurze Zeit später nahm er auch die "Töchter" unter seine Fittiche. Und mit Erfolg. Der Frauenchor, der auch Auftritte außerhalb des Ortes hat, entwickelte sich zu einem stimmgewaltigen Chor, der gleich beim ersten Auftritt am Weihnachtssingen begeisterte. So erinnerte man sich auch an manche schöne Auftritte, vor allem an die 150-Jahr-Feier des MGV. Sie hatte in großem Stil im Bürgersaal Schönbrunns stattgefunden.

Nicht zuletzt, weil neben einem weiteren Chor des Chorleiters, dem MGV Cäcilia Sandhausen, das Symphonieorchester "Oekumenische Philharmonie", dessen Künstlerischer Leiter Chorleiter Frank Aranowski ebenfalls ist, mitwirkte. Er kommt aus dem klassischen Bereich und studierte unter anderem an der Hochschule Mozarteum in Salzburg Orchesterdirigieren bei Michael Gielen sowie Chorleitung bei Walter Hagen-Groll und Karl Kamper.

Leider kämpfen auch die "Töchter Schwanheims" mit Nachwuchssorgen und würden sich über neue Sängerinnen, auch von außerhalb Schwanheims freuen. An diesem Jubiläum durften sich jedoch elf von derzeit vierzehn Sängerinnen, die von Anfang an dabei waren, über eine Urkunde freuen. Das Repertoire ist bunt gemischt von Klassik wie "Dona nobis pacem" und Stücken von Bach über Gospel "This little light of mine" bis zu Pop. Obwohl der Chor durch den Lockdown erst vor vier Wochen wieder angefangen hat zu proben, boten die "Töchter" einen stimmgewaltigen und perfekten Auftritt, den sie auch dem Engagement ihres Chorleiters zuschreiben.

Der nächste Auftritt ist schon für Weihnachten geplant.

Umrahmt wurde das Jubiläum von Gesangsbeiträgen der Männergesangvereine Schwanheim und Cäcilia Sandhausen, die eine langjährige Freundschaft verbindet.

Vorsitzender Wilfried Kappel erwähnte auch die Nachwuchssorgen in diesen Vereinen und war gerade aus diesem Grund stolz auf zwei langjährige Mitglieder, die an diesem Abend geehrt wurden.

Andreas Kappel, der als fünfzehnjähriger schon in den Chor eintrat, erhielt vom Chorverband Kurpfalz Heidelberg die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft. Für mehr als 45 Jahre aktive Chorarbeit, 39 Jahre davon als Vorstand, erhielt Thomas Haas die Ehrennadel in Gold.