In der Neckarschleife direkt vor der Einfahrt in den Schlossbergtunnel wird im Auftrag der DB die Steilwand gesichert. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Eine nahezu senkrechte Böschung hochzufahren, ist mit dieser spinnenartigen Maschine ein Klacks. Das Ding heißt Schreitbagger und hat anstelle von Rädern oder Raupen am Unterwagen vier Schreitbeine befestigt, die er in horizontaler und vertikaler Richtung und Länge jeder Hanglage anpassen kann. Augenblicklich lässt sich die Arbeitsweise dieses Hightech-Baggers am Fuße der Felswand oberhalb des Schlossberg-Tunnels studieren – wenn er nicht gerade hinter dem Urwald aus grünen Stauden verschwindet.

Am Dienstag biss sich der Bagger auf einer Fläche über den Bahngleisen durch eine Schicht aus Erdreich und losen Gesteinsbrocken, um einen bis zu zwei Meter hohen Schutzwall aufzutürmen. Der Wall soll in den kommenden zwei Wochen dann alles abfangen, was an Steinen, Felsbrocken und Bewuchs von Spezialkräften aus der Wand herunter befördert wird. "Das darf natürlich nicht auf die Gleise fallen", erklärt ein Mitarbeiter der Bergbau-Firma aus Wolfach im Schwarzwald, die von der Deutschen Bahn mit diesem Auftrag betraut ist.

Auch Oliver, so heißt der Mann in der leuchtend orangefarbenen Arbeitslatzhose, ist Baggerfahrer. Er sitzt normalerweise am Steuer des Zweiwegebaggers, der 50 Meter weiter auf den Gleisen parkt. Auch dieser Bagger gehört zu den Hightech-Baumaschinen, beherrscht die Bewegung auf schwierigsten Strecken und ist auf der Schiene ebenso mobil wie auf der Straße. "Damit wird später das abgebaute Material abtransportiert", erläutert Oliver: "nach Eberbach".

Zirka vierhundert Meter lang ist die schroffe Felswand direkt hinterm Tunnel in der Ersheimer Schleife, die während der Stilllegung der Neckartal-Strecke von Spezialisten aller Art "beräumt" wird. Diese Woche noch werden sich Kletterer aus der Wand abseilen, um die in luftiger Höhe im Gestein wurzelnden Pflanzen und lose Steinbrocken zu entfernen. Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit auf der viel befahrenen Schienenstrecke dienen. "Bei Forst könnte sonst in die Ritzen eindringendes Wasser das Gestein raussprengen und auf die Bahntrasse fallen lassen", beschreibt Oliver die Gefahr.

Zunächst der Tunneleinfahrt ist der Fels von oben bis unten mit blauen Farbkreuzen markiert. "Da ist ein Riesenriss in der Wand, an die sechs Meter lang", so der Fachmann. Mittels Ankertechnik wird die Wand gesichert und stabilisiert, dazu muss an den markierten Stellen "händisch gebohrt werden", erklärt Oliver: "Das ist eine Schweinearbeit!"

Die Bergbau-Firma ist noch bis 15. September in der Ersheimer Schleife im Einsatz. Gearbeitet wird täglich von 8 bis 17 Uhr, wobei es hin und wieder auch etwas lauter werden kann. Die Bahnstrecke ist noch bis zum 2. Oktober stillgelegt.