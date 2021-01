Von Martina Birkelbach

Eberbach/Australien. Das dürfte sonst keiner haben: Die Eberbacher Karnevalgesellschaft Kuckuck hat jetzt einen närrischen australischen Botschafter. Dr. Maurice A. S. Benfredji wurde zum "KG Kuckuck-Ambassador" ernannt. Auf postalischem Wege wurde dieser Tage "mit natürlicher Zeitdifferenz" eine entsprechende Urkunde versandt, unterzeichnet vom Kuckuckspräsidenten Udo Geilsdörfer und dem Ehren- und Senatspräsidenten Dieter Müller.

Benfredji vertritt damit die Interessen der Gesellschaft im Bereich Down Under, Australien und Polynesien. "Er ist prädestiniert, die Botschaften der Narretei insgesamt und die Belange der Eberbacher Fastnacht im Besonderen in der südlichen Hemisphäre mit Nachdruck kundzutun und zu verbreiten", heißt es in der Urkunde. Und weiter: "Sein Einsatz im Dienst als außerordentlicher Senator der KG Kuckuck ist auch wichtig im Sinne der Völkerverständigung und des friedlichen Miteinanders".

KGK, Dieter Müller. Archivfoto: mabi

"Wir haben unseren neuen australischen Freund damit überrascht", teilt Müller mit. Der 72-jährige Benfredji hatte zwar nur sieben Jahre – von 1959 bis 1966 – in Eberbach gelebt, aber die Zeit hat ihn wesentlich geprägt und das Stauferstädtchen ist für ihn seine "Heimat" geworden.

Anfang vergangenen Jahres kam er für mehrere Monate nach Eberbach zurück. Er lernte viele neue Menschen kennen, unter anderem auch die KG Kuckuck mit dem Ehren- und Senatspräsidenten Müller. Nach seiner Rückkehr nach Australien folgte ein reger Briefverkehr, in dem er Müller unter anderem mitteilte, dass die Zeit in Eberbach für ihn "großartig" war, und dass ihm Eberbach nun sehr fehlt. Mit Freude hat er eine Kuckuck-Prunksitzung besucht und neue Freunde dazu gewonnen.

Maurice Benfredji. Archivfoto: mabi

Benfredji wurde Mitglied der Karnevalgesellschaft, um die Verbundenheit mit der Eberbacher Fastnacht und zu dem Verein zu wahren.

"Das hat uns natürlich auch ungemein gefreut", teilt Müller mit. Deshalb nun darf Benfredji seit 1. Januar 2021 den Titel eines "KG Kuckuck-Ambassador", führen und als närrischer Botschafter für Australien und damit als außerordentlicher Senator der KG Kuckuck sowie Mitglied ehrenhalber wirken.

Mitgeschickt hat Müller den Orden der KGK, "der dieses Jahr neutral gehalten ist und daher alljährlich eingesetzt werden kann". Erlassen wird dem neuen Botschafter der Mitgliedsbeitrag. Zudem hat er freien Zugang zu allen Kuckucks-Veranstaltungen.

"Wir freuen uns über die Verbindung mit Dir sehr und hoffen natürlich, dass es Dir möglich sein wird, Eberbach wieder einmal zu besuchen – irgendwann, irgendwie. Mit dieser närrischen Titulierung werden wir Dich dann willkommen heißen", schreibt Müller in dem Urkunden-Begleitschreiben an Benfredji.