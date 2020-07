Von Christofer Menges

Eberbach. Nach vier Monaten Corona-Pause endlich wieder Livemusik: Mehr als 80 Zuhörer kamen am Samstag in den Innenhof des Kulturlabors, um mit den Eberbach Ol’Stars das 30-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. Die alte Eberbacher Musiker-Garde trat ohne Gage auf, der Eintritt war frei, einige wenige Plätze blieben frei: Ein paar hatten kurzfristig abgesagt.

Es war wie ein Aufatmen, aber es hatte auch etwas Beklemmendes: Corona-Regeln., fast alle sitzen, die Stimmung ist konzertant wie bei einem Requiem, es wirkt wie Rückkehr und Abgesang des Rock’n’Rolls zugleich. Nur Willi Haas’ flirrende Gitarre bei Bob Segers "Main Street", einfühlsam gesungen von Bassist Dieter Uhrig, versprüht Funken der Hoffnung.

Es gibt die üblichen Geburtstagsreden: Bürgermeister Peter Reichert überreicht einen Umschlag, der Lions-Club übergibt einen Scheck über 1500 Euro als Zuschuss für die 70 neuen Stühle, die der Verein angeschafft hat. Die Gründungsmitglieder Hubert Richter und Stefan Frey blicken auf Höhepunkte der Vereinsgeschichte zurück: 20 junge Leute, die 1990 etwas auf die Beine stellen und jungen Musikern eine Bühne bieten wollen. 600 Zuhörer beim ersten Testival in der Mehrzweckhalle, Weihnachtsrock, Livebands mit Kino, Après-Vieh-Parties auf dem Jugendzeltplatz im Ittertal, drei Tage Planschrock im Schwimmbad, Techno-Party mit mehr als 1000 Leuten in der leerstehenden Saftfabrik, der heutigen Schnäppchenhalle, Hip-Hop-Workshop mit der Heidelberger Legende Tony Landomini, Rock au Lac in Thonon, Größen wie Jacques Loussier mit "Play Bach" in der Stadthalle, Extrabreit und die Straßenjungs, Gerhard Polt und die Biermösl Blosn...

Nach sechs Jahren begrüßte das Kulturlabor 1996 sein 300. Mitglied und war der größte Kulturverein im Umkreis. Über 500 Veranstaltungen in 30 Jahren zählte Stefan Frey, 1994 waren es gar 31 in einem Jahr. Auch politisch war der Verein aktiv, etwa mit einer Reihe über Musik und Literatur von Sinti und Roma oder dem "Starke Töne für den Frieden"-Festival während des Irakkriegs 1991. "Man muss das selbst in die Hand nehmen", sagte Frey

Und dann kommt der Moment, in dem der Rock’n’Roll wirklich wieder auf die Bühne des Kulturlabors zurückkehrt. Es braucht zehn Songs, die Sonne ist untergegangen. Es braucht Deep Purples "Black Night" mit seinem explodierenden Schlagzeug. Norbert Johann haut die Beats voller Wucht raus. Michael Laule und Hans Beier legen an den Tasten einen wabernden Klangteppich aus, die Gitarre sägt, das Publikum klatscht lautstark.

Auch Gründungsmitglied Mertel Jost greift für drei Songs zu Gitarre und Mundharmonika. Mit "Papa was a rolling stone" und "I feel good" grooven sich die Ol’Stars in eine heiße Nacht. Bei "With a little help from my friends" reißt es nach über 20 Songs viele Zuhörer endgültig von den Sitzen. Das Kulturlabor rockt auch in Corona-Zeiten nach 30 Jahren noch.