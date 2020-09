Eberbach. (MD) "Die Sparkasse Neckartal-Odenwald passt ihre Geschäftsstellenstruktur an und baut digitale Angebote aus", war eine Pressemitteilung überschrieben, die wir Ende Juli veröffentlichten. Mit der Anpassung der Strukturen ist auch die Schließung der Filiale in Eberbach-Nord zum Ende dieses Monats verbunden. Und eine jahrzehntelange Tradition der "Vorort-Filiale" in der "Steige" endet.

Lange Zeit war die Bank mit dem roten Logo in einem Gebäude im Quellenweg untergebracht. Bis man Mitte September 2004 die neu erbaute Filiale neben dem früheren Areal einer Baufirma im "Kleinen Bruch" eröffnete und damit näher an die umliegenden Verbrauchermärkte heranrückte. Wie von dem Kreditinstitut auf Anfrage mitgeteilt wurde, sind in der Geschäftsstelle Eberbach-Nord derzeit eine Serviceberaterin und ein Privatkundenberater, der zudem auch die Geschäftsstelle in Neckargerach verantwortlich leitet, tätig. "Beide werden ab dem 28. September in der Hauptstelle Eberbach tätig sein", heißt es in der Antwort auf unsere Anfrage. Denn auch die Filiale in Neckargerach fällt dem Rotstift zum Opfer.

Inzwischen würde der überwiegende Teil der Geschäftsvorfälle der Sparkasse Neckartal-Odenwald online bzw. mobil von den Kunden abgewickelt oder über die Selbstbedienungsgeräte (SB) der Bank vorgenommen. Der persönliche (Geschäfts-)kontakt sei stark zurückgegangen. Die Kundenfrequenz vor allem in den kleineren Geschäftsstellen habe in den letzten Jahren stark abgenommen. Die Auswirkungen aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen hätten dieses Kundenverhalten noch verstärkt. Daher sei die mit Abstand am meisten besuchte Geschäftsstelle mittlerweile die Internetfiliale. Darüber hinaus habe die anhaltende Null- bzw. Niedrigzinspolitik betriebswirtschaftliche Auswirkungen.

Die bisherigen Kunden der Geschäftsstelle Eberbach-Nord betreuten ab dem 28. September die Serviceberater der Hauptstelle Eberbach. Im Gebäude im "Kleinen Bruch" werde man aber weiterhin mit einer SB-Geschäftsstelle präsent bleiben. Denn Geldausgabeautomat, Überweisungsterminal und Kontoauszugsdrucker stünden den Kunden weiterhin zur Verfügung. "Bezüglich der zukünftigen Nutzung des Gebäudes werden verschiedene Optionen in Betracht gezogen, eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen", teilt die Sparkasse mit. Auch in Neckargerach werde eine SB-Geschäftsstelle erhalten bleiben. Zudem weist man drauf hin, dass das Geldinstitut weiterhin mit vier Hauptstellen, 17 Geschäftsstellen sowie flächendeckend mit 17 SB-Geschäftsstellen in seinem Geschäftsgebiet vertreten sei.