Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. "Unbürokratische Hilfen" des Staates nach Überschwemmungskatastrophen? Den Zusagen der Politiker trauen? Besser nicht. Denn die meisten Naturrisiken sind versicherbar und nicht nur durch Almosen des Staates zu ersetzen. Elementarschadensversicherung nennt man das. Es ist keine Werbung für Versicherungen, wenn man darauf hinweist, dass die öffentliche Hand ihr Geld gar nicht an die streuen darf, die bewusst keine entsprechenden Versicherungen abgeschlossen haben. Und zwar in Gegenden, in denen die Versicherungen Verträge abgeschlossen hätten.

Es gibt inzwischen mehrere Bundesländer, die es von vornherein ablehnen, Hausbesitzern im Schadensfall die Elementarschäden zu versichern, wenn sie die entsprechenden Versicherungsbausteine nicht genommen haben. Die Versicherer annoncieren, dass Hausbesitzer ihre Wohngebäude- und Hausratversicherungen mit dem Zusatzbaustein "erweiterte Naturgefahren" bzw. "Elementarschäden" gegen solche Risiken ergänzen können. Selbst dem Anschein nach hohe Risikolagen können versichert werden. Das muss man mit dem Versicherungsbüro klären. Ausgangspunkt für die Prämienrechnung der Versicherungen ist deren "Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen" - ZÜRS. In das System wurden insgesamt über 22 Millionen Adressen eingespeist. Je nachdem wie hoch das Überschwemmungsrisiko ist, wird jede Adresse einer von vier Gefährdungsklassen zugeordnet. In Eberbach spielt auch die Nähe zum Neckar oder den zulaufenden Bächen eine gewichtige Rolle. Es gibt Häuser, die stehen in der höchsten Risiko-Stufe ZÜRS 4.

Dass auch Regionen wie an der Itter oder im Holdergrund gefährdet sein können, hat Eberbachs Hochwassergeschichte zur Genüge gezeigt.