Der Weinbrunnen links im Bild ist ein echter Hingucker im Küferei-Museum von Werner Helm (im Hintergrund auf der Treppe). In der originalerhaltenen Werkstatt von 1911 stellten die Küfermeister Jakob und Friedrich Helm Most und Weinfässer her. Foto: Jana Schnetz

Von Jana Schnetz

Eberbach. Praktikables wie ein Geschirrspülkübel, Eimer oder Butterfass; Feines wie ein zweifarbiges Zierfässchen, Schnapsfässchen oder ein Weinbrunnen: Die Fasskreationen von Küfermeister Jakob und Friedrich Helm sind einzigartig verspielt und perfekt ausgeführt. Die schönsten Stücke sind im Küferei-Museum von Werner Helm untergebracht, das eine originalgetreu belassene Küferei-Werkstatt und Obstkelterei ist. In dritter Generation hat es sich der 82-jährige Werner Helm zur Aufgabe gemacht, das Erbe seiner Familie für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Seit 1. Mai ist das private Museum im Pfarrhof in der historischen Altstadt wieder für Besucher geöffnet. Werner Helm startete ins Eröffnungswochenende mit einer Besuchergruppe von 18 Personen, die beinahe ihren Anschlusstermin verpasst hätten. "Ganz uninteressant muss es für sie also nicht gewesen sein", resümiert er. Seinen Wissensschatz zum alten Handwerk des Küfers teilt er gerne mit Jung und Alt.

Vor Corona hatte Helm zwischen Mai und Oktober an die 2000 Gäste. Im Corona-Jahr 2021 waren es gerade einmal 278 Personen. "Ja, sie haben richtig gehört. Mal wieder mehr Besucher wären daher schön". Wenn er vor dem Museum jemanden stehen sieht, kommt er heraus und bittet ihn herein. Meistens sind die spontanen Museumsbesucher erstaunt, was es bei ihm alles zu sehen gibt. Manche hinterlassen im Gästebuch am Eingang ein paar liebe Worte. "Da stelle ich immer fest, dass viele Gäste doch sehr aufmerksam sind." Eines ist ihm dennoch wichtig: "Wenn ich was dazu sagen soll und die Leute Fragen stellen, dann braucht das eine Stunde Zeit".

Werner und Friedel Helm verlangen keinen Eintritt, unterhalten und betreiben das Museum auf eigene Kosten. Jeder, der hier reinkomme und ihm zuhöre, würde merken, dass er das Museum mit Leidenschaft betreibt. "Es ist meine Verantwortung meinen Vorfahren gegenüber, dass ich es so erhalte, wie sie gearbeitet haben." Nicht ein Stück wurde zugekauft. "So etwas können sie nicht einfach verschachern", betont er.

1911 hat der Großvater die Küferei-Werkstatt eingerichtet, 1929 kam eine Obstkelterei dazu. Hier wurden zum Beispiel die Birnen des bekannten Eberbacher "Spohr’schen Birnbaums" verarbeitet. Noch vor dieser Zeit war das Gebäude eine Brauerei, die zum Gasthaus "Sonne" gehörte. Die Most- und Weinfässer wurden in der Küferei Helm von Hand gefertigt. Sie war eine von vier Werkstätten in Eberbach. In diesem Stil, wie das Handwerk damals war, wird es nie mehr zurückkommen. Der Küferei-Beruf ist vom Aussterben bedroht.

In der Werkstatt wurden Dauben hergestellt, Fässer gekocht und die Eisenringe gebogen. Exakt stehen die Dauben eines Fasses nebeneinander. Jeden Schritt kann er erklären. In der Werkstatt wurden meist 200-Liter-Fässer gemacht, größere in einem offenen Feuer draußen auf der Straße. "Das wäre heute unvorstellbar", sagt Helm.

Über das Handwerk hinaus ist eine große Schnitzkunst zu bewundern, die der Vater gemacht hat. Ein besonderes Stück ist der Weinbrunnen mit sieben Sorten Wein und wunderbaren Schnitzarbeiten. Der Tisch hat einen Durchmesser von 1,60 Meter. Im großen Fass in der Mitte finden drei Sorten Wein in Edelstahlfässern und ein Eisfass Platz, weitere vier in Außenfässern. Das imposante Stück stand schon auf dem Eberbacher Kuckucksmarkt, erstmals circa 1956. Drei Stück hat der Vater gebaut.

Werner und Friedel Helm kamen 1989 von Heidelberg nach Eberbach zurück ins Elternhaus. In vier Jahren haben sie die Werkstatt zu einem Museum eingerichtet, mit Freunden alles renoviert und geputzt, Maschinen wie die Mühle in ihre Einzelteile zerlegt und in der Originalfarbe gestrichen, die sie sich extra haben mischen lassen. Das Ziel stets im Blick: Die Küferei-Werkstatt so zu erhalten, wie sie früher in Gebrauch war.

Info: Geöffnet ist das Küferei-Museum vom 1. Mai bis zum dritten Oktoberwochenende Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.