Von Christofer Menges

Schönbrunn-Haag. Die Eigenständigkeit des CDU-Gemeindeverbands in Schönbrunn ist bald Geschichte. Einstimmig sprach sich die Schönbrunner Versammlung am Donnerstag in der Odenwaldstube in Haag für einen Zusammenschluss mit der Eberbacher CDU aus. Die Parteifreunde folgten tags darauf – ebenso einstimmig. Die Notwendigkeit, dadurch mehr politische Schlagkraft zu entwickeln, wurde in der Diskussion mehrfach betont. Ein wenig Wehmut schwang allerdings auch mit.

Drei der Mitglieder des Gründungsvorstands, der am 25. Juni 1983 im damaligen Fischer’s Inn in Schwanheim den Schönbrunner CDU-Ortsverband mit aus der Taufe gehoben hatten, waren noch dabei: Karin Koch, die damals noch Turbanisch hieß, Willi Fischer und Herbert Pisch, damals erster Vorsitzender, heute Ehrenvorsitzender. 46 Mitglieder zählte die CDU Schönbrunn damals, heute sind es 34. Zur Gründungsversammlung kam auch der erst im März in den Bundestag gewählte Bernd Schmidbauer, später als Geheimdienstkoordinator mit dem Spitznamen 008 bekannt.

Die politische Landschaft war im Sommer 1983 eine andere als heute: Im Bundestag waren in CDU, SPD und FDP nur drei Parteien vertreten. Die Grünen galten vielen noch als Bürgerschreck. Der Ludwigshafener Christdemokrat Helmut Kohl hatte als Kanzler vor kurzem erst SPD-Mann Helmut Schmidt abgelöst und zur "geistig-moralischen Wende" aufgerufen. Die CDU, in Baden-Württemberg auf dem Land ohnehin seit eh und je eine Macht, war im Aufwind. "Der letzte weiße Fleck auf der Kreiskarte der CDU Rhein-Neckar verschwand am letzten Samstag im Juni", schrieb die Eberbacher Zeitung.

Herbert Pisch, CDU-Mitglied seit 1972, hatte die Gründung des Schönbrunner Gemeindeverbands gemeinsam mit anderen Christdemokraten vorangetrieben. Den inzwischen verstorbenen Roland Schilling, später Bürgermeister in Schönbrunn, kannte Pisch aus der Eberbacher CDU, wo er bis 1983 Schriftführer war, und aus dem Männergesangverein 1867 Schwanheim. "Er gehörte zu der siebenköpfigen Gruppe, die ich im Mai 1983 zu mir nach Hause eingeladen hatte, um die Gründung des eigenen CDU-Gemeindeverbandes zu besprechen" erinnert sich der heutige Ehrenvorsitzende. Die Einladung zur Gründungsversammlung unterschrieben der damalige Landesminister Gerhard Weiser und der Kreisgeschäftsführer Hans Rüdinger.

Zur Gründungsversammlung kamen neben Schmidbauer auch die CDU-Vorsitzenden aus Eberbach (Norbert Engert) und Hirschhorn (Hubert Weber). Bei der Gründungsversammlung wurde Pisch zum Vorsitzenden gewählt. Schilling und Karin Turbanisch, heute Koch, waren gleichberechtigte Stellvertreter. Zum Gründungsvorstand gehörten auch Erwin Heiss, Wolfgang Wille, Willi Fischer, Rüdiger Sokollek und Karl Wilhelm.

Einfach war der Start nicht, aber "notwendig, um die politische Arbeit auf dem Land zu verstärken und Präsenz zu zeigen", erinnert sich Karin Koch: "Das ist nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen. Wir sind angefeindet worden, als wir 1984 mit einer Liste für den Gemeinderat kandidierten. Da hieß es: ,Die politischen Parteien machen das Dorf kaputt.’ Dass dem nicht so ist, haben wir bestätigt, und sind zu einer treibenden Kraft geworden." Bei der Gemeinderatswahl 1984 erreichte die CDU auf Anhieb vier der zwölf Sitze im Schönbrunner Gemeindeparlament. Pisch, Koch, Horst Ludwig und Ulrich Seisler schafften es in den Gemeinderat. Zwei Jahre später wurde Gründungsmitglied Roland Schilling Bürgermeister in Schönbrunn und blieb es für 22 Jahre.

Nach seiner Gründung brachte der CDU-Gemein-deverband Bewegung ins politische Leben in Schönbrunn. Zum 25-jährigen Bestehen, das 2008 im Schwanheimer Hof gefeiert wurde, blickte Pisch, da schon Ehrenvorsitzender, auf Veranstaltungen, etwa mit Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser oder dem damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth in einer mit 500 Zuschauern proppenvollen Turnhalle in Haag, zurück.

Politische Fahrten nach Bonn, Berlin oder zum politischen Aschermittwoch nach Passau, Neujahrspartys, Ausflüge, saftige Debatten. "Früher war Politik lebendiger", sagte Pisch schon vor 13 Jahren, "die ersten Jahre waren getragen von Begeisterung, ja Euphorie, der Vorstandschaft, vor allem aber der Mitglieder."

Beim 25-jährigen Jubiläum hatte Pisch noch den Wunsch geäußert, dass der CDU-Gemeindeverband Schönbrunn bis zum 50-jährigen 2033 weiter so erfolgreich arbeite. Nachdem der Beschluss zur Fusion mit dem Eberbacher Stadtverband gefallen war, gingen in Haag alte Zeitungsartikel und Fotos herum. Ausgesprochen für den Zusammenschluss hatten sich aber alle, die sich zu Wort gemeldet hatten, auch Pisch.

Gestiegene Anforderungen in der politischen Arbeit mit Onlinemedien, die Schwierigkeiten. Menschen für Ehrenämter zu gewinnen: "Die Situation im CDU-Gemeindeverband Schönbrunn spiegelt das Bild der gesellschaftlichen Entwicklung wider", sagte etwa Bürgermeister und CDU-Mitglied Jan Frey, "ich glaube, wir sind im Tief, aber wir haben eine Chance, aus dem Tief herauszukommen, wenn wir uns zusammentun."

Wichtig sei, sagte Frey, dass sich die Schönbrunner Christdemokraten auch in Eberbach so "engagiert wie bisher" mit einbrächten – auch wenn es einen eigenständigen Gemeindeverband dann 38 Jahre nach seiner Gründung nicht mehr geben wird.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 17.45 Uhr

CDU-Fusion nach den Ferien

Die Vorstände bereiten die Vereinigung der Ortsverbände Eberbach und Schönbrunn vor.

Der Architekt und die Anwältin der anstehenden CDU-Ortsverbandsfusion: Georg Hellmuth (l.) und Karin Koch. Foto: Hüll

Eberbach/Schönbrunn (fhs) Wie bereits tags zuvor die Schönbrunner Christdemokraten stimmten auch die Mitglieder des Eberbacher CDU-Stadtverbandes für ein Zusammengehen beider Parteigliederungen.

Auch die Eberbacher erteilten ihrem Parteivorstand nun den Arbeitsauftrag, alles Erforderliche vorzubereiten, so dass eine gemeinsame Mitgliederversammlung nach den Sommerferien die Fusion beschließen und die künftigen gemeinsamen Parteigremien wählen kann.

Die Schönbrunner CDU-Ortsverbandsvorsitzende Karin Koch hatte den Eberbacher Parteifreunden vom Vortagsvotum im Kleinen Odenwald berichtet und erklärt: "Wer sich verbessern will, mus sich verändern." Um weiter handlungsfähig in der Fläche bleiben zu können, sei es notwendig, auch überregional mehr Flagge zu zeigen.

"Back to the Roots" bedeute diese Fusion, da Schönbrunn erst 1983 durch Herbert Pisch und Roland Schilling aus dem gemeinsamen Ortsverband heraus gelöst worden war. Eberbachs CDU-Stadtverbandsvorsitzender Georg Hellmuth erklärte: "Wer nicht immer besser wird, hört auf, gut zu sein."

Er plädierte dafür, beide Leitsprüche für die Fusionsvorbereitung gemeinsam zu leben und griff bei einem weiteren Zitat zurück auf einen Spruch des Vorsitzenden einer anderen Partei: "Nun wächst zusammen, was zusammen gehört." Das Zitat wird Willy Brand (SPD) oft für 1989 zugeordnet; erstmals geäußert hatte er es bereits 1958.