Eberbach/Schönbrunn. (cum) Das Eberbacher Trinkwasser ist in Ordnung und weiterhin bedenkenlos genießbar. "In dem Fall kann ich absolute Entwarnung geben", sagte Stadtwerkeleiter Günter Haag am Donnerstagmittag auf Anfrage. Wegen der aktuellen Wasserverunreinigung in Dossenheim und Teilen von Heidelberg war es auch unter Einwohnern der Neckarstadt zu Verunsicherung gekommen. Eberbach bezieht sein Wasser aber aus eigenen Quellen und ist mit seinem Wassernetz unabhängig.

Entwarnung gibt es auch für die Gemeinde Schönbrunn, die ihr Trinkwasser ebenfalls selbst aufbereitet. Laut Bürgermeister Jan Frey gibt es dort keine Auffälligkeiten im Wasser: "Es ist bei uns alles in Ordnung."