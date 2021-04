Von Felix Hüll

Eberbach/Mudau. Der Odenwaldwolf hat am Samstag vor Ostern zugebissen und an der Itter bei Schöllenbach eine einjährige Rotwild-Hirschkuh gerissen. Das hat das Landesumweltministerium gestern nach Laboranalyse von Genproben durch das Senckenberginstitut bestätigt.

"Leben mit dem Wolf" – das ist für Tierhalter, Jäger, Freizeitsportler und Bewohner im Odenwald die Devise, mit der sie sich in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen. Das gilt unabhängig davon, ob sie das Heimisch-Werden eines Wolfs im Odenwald nun begrüßen oder ablehnen.

Noch nicht bestätigt ist der Riss zweiter Heidschnucken auf hessischer Seite im Ittertal vom Ostersamstag. Zudem gab es seither im Raum Eberbach/Mudau weitere unbestätigte Sichtungen eines Wolfs und zuletzt gestern einen erneuten (naturgemäß noch nicht bestätigten) Riss von sechs Schafen beim Limbach.

Zu den jüngeren Fällen von Mitte April und gestern sind die Genproben noch nicht ausgewertet, aber Wildtierbeauftragte gehen bei dem Riss vom Montag bei Limbach davon aus, dass es sich hier ebenfalls um den Odenwaldwolf "GW1832m" handele. Auch dies verlautbarte gestern das zuständige Landesumweltministerium.

Dieses Foto nahm eine Wildtierkamera im August 2020 auf. Foto: Archiv

"Genau genommen gilt GW1832m seit dem 19.3. als resident. Erstmals nach der Sechsmonatsfrist seit dem ersten Nachweis wurde am 19. März ein Wolf in einer Fotofalle "festgehalten". Das haben wir als weiteren Nachweis des GW1832m gewertet." Dies erläutert Ministeriumssprecher Ralf Heineken auf RNZ-Anfrage. Nach zwei sesshaften Wolfsrüden im Schwarzwald wurde nun wegen des im Odenwald heimisch gewordenen Rüden GW1832m im März vor Ostern eigens das "Fördergebiet "Wolfsprävention Odenwald" als zweites im Land nach dem Schwarzwald eingerichtet.

Das 2.630 Quadratkilometer große Fördergebiet umfasst rund 90 Städte und Gemeinden. Es reicht von Heidelberg/Neckargemünd im Westen bis Boxberg (Main-Tauber-Kreis) im Osten und von Wertheim (Main-Tauber-Kreis) im Norden bis Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) im Süden. Heineken: "Betriebe mit Weidetierhaltung in diesem Gebiet werden mit bis zu 100 Prozent der anfallenden Kosten vom Land bezuschusst, um einen wolfsabweisenden Herdenschutz aufzubauen – in erster Linie Elektrozäune in bestimmter Höhe und mit bestimmter Spannung, aber auch Herdenschutzhunde zählen zu geförderten Schutzmaßnahmen."

In einem Jahr aber werden Schäden, die ein Wolf verursacht hat, nur noch dann erstattet, wenn auch tatsächlich entsprechende Schutzeinrichtungen bestanden, bis 2022 wird noch ohne Nachweis voll entschädigt. "Das sieht dann bald aus wie in der DDR", schimpft Tierhalter Harald Brendel aus Kailbach, der seine 20 Heidschnucken-Schafe mit 1,20 Meter hohen Elektrozäunen schützt und sie abends einsperrt.

Neben dem Schwarzwald gibt es seit Mitte März den Odenwald als Wolfsfördergebiet des Landes, nachdem im Raum Mudau immer wieder Gen-Nachweise eines Wolfsrüden gelangen. Grafik: RNZ-Repro

Klaus Kobold von der Schafhalterfamilie Kobold aus Kirchzell verwendet eine 1,05 Meter hohe mobile Einzäunung. "Es geht nicht, 1,80 Meter hohe Zäune bei unseren Steillagen von 35 Grad aufzuschlagen, abzubauen und immer an den neuen Ort zu transportieren und wieder aufzubauen. Das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht", erläutert der Tierhalter aus dem Bayerischen, dessen Sohn im Sommer vier bis fünf Herden auch im Raum Eberbach weiden lässt.

Hinreichend Hütehunde seien für diese Anzahl unterschiedlicher Herden nicht finanzierbar, Kobold spricht von acht Hunden, die ihn bis zu 32.000 Euro in der Anschaffung kosteten und dann auf dauer Geld fürs Futter. Und es gebe Berichte, dass diese Hunde nach Wolfskontakten allgemein aggressiv gegen alle würden, die sich den Herden näherten wie etwa Wanderer. Man werde sich auf das Vorhandensein eines Odenwaldwolfs einstellen müssen wie es schon die Jäger tun. Ingo Walter jagd im Eberbacher Revier Itterberg. Momentan sieht er im Mudauer Wolf GW1832m "kein Problem".

Blicke man aber auf die vorangeschrittene Entwicklung etwa in Niedersachsen oder Brandenburg, sei absehbar, dass der unter strengem Naturschutz stehende Wolf "sicher irgendwann auch wieder ins Jagdrecht kommen wird."

Zum nicht neuen Konflikt zwischen Wolfsbefürwortern und -ansiedlungsgegnern sowie fürs Informationsbedürfnis der Bürger hält das Umweltministerium Antworten auf häufige Fragen vor unter dem Internet-Link https://um.baden-wuerttemberg.de/wolf. Einen Überblick zur Situation auf Bundesebene gibt die Seite der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf: www.dbb-wolf.de.