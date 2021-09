Um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bittet die Polizei in Hirschhorn. Foto: MD

Eberbach/Hirschhorn. (MD) Ziel nächtlicher Attacken werden immer wieder Plakate der um Stimmen für die Bundestagswahl kämpfenden Parteien. Und zwar jedweder Couleur. Traf’s kürzlich noch SPD-Bundestagskandidat Lars Castellucci an der B37 bei Eberbach, so wurde nun CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet an der Hirschhorner Jahnstraße Opfer sinnloser Zerstörungswut.

Der CDU-Kreisverband Bergstraße hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Hinweise erbittet der Polizeiposten Hirschhorn unter Telefon 06272/93050.